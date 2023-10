NBA - Die Rollen der Deutschen in der neuen Saison: Das erwartet Dennis Schröder, Franz Wagner und Co.

Wie schon in der vergangenen NBA-Saison gehen auch 2023/24 gleich sechs Deutsche in der NBA auf Körbejagd - die meisten mit einer WM-Goldmedaille um den Hals. SPOX nimmt ihre Situation unter die Lupe: Was erwartet Dennis Schröder, die Wagner-Brüder und Co.?

Vor dem Saisonstart haben wir alle 30 Teams in zehn Teilen unter die Lupe genommen. Hier gibt es eine Übersicht mit allen Previews für die anstehende Saison 2023/24.

© getty Dennis Schröder (Point Guard, Toronto Raptors) 30 Jahre

Gehalt: 12,4 Mio. Dollar

Statistiken 2022/23 (Los Angeles Lakers): Punkte Rebounds Assists Trefferquote Minuten/Spiel Spiele 12,6 2,5 4,5 41,5 Prozent (32,9 Dreier) 30,1 66 Mit einer breiteren Brust dürfte der frischgebackene Weltmeister und MVP des Turniers noch nie in eine NBA-Saison gegangen sein. Der Aufbauspieler wäre gern bei den Los Angeles Lakers geblieben, unterschrieb dann aber einen Zweijahresvertrag über knapp 26 Mio. Dollar nördlich der Grenze. Ob der Pfeil der Raptors nach oben oder unten zeigt, ist nicht so ganz klar. Ein Titelkandidat sind sie im Gegensatz zu den Lakers nicht, dafür wird Schröder aber eine deutlich wichtigere Rolle einnehmen als noch in Hollywood. Nach dem Abgang des bisherigen Point Guards Fred VanVleet wird der Deutsche in die Starting Five rücken und eine wichtige Führungsrolle einnehmen. Auch wenn es darum geht, seine Mitspieler wie etwa den hochtalentierten Scottie Barnes anzuleiten: "Ich pushe ihn jeden Tag im Training und gebe ihm mein Wissen weiter." Schröder ist in Kanada gut aufgenommen worden, in der Preseason zeigte er trotz eines anstrengenden Sommers zuletzt wieder ansteigende Form. Offensiv wird er hinter Barnes und Pascal Siakam wohl eher die dritte Option sein, dafür den Ball aber oft in den Händen haben. Nach zwei Minimalverträgen in den letzten beiden Jahren (Houston/Boston und L.A.) darf er jetzt wieder zeigen, dass er auch in der NBA ein waschechter Starting Point Guard ist.

© getty Daniel Theis (Center, Indiana Pacers) 31 Jahre

Gehalt: 9,1 Mio. Dollar

Statistiken 2022/23: Punkte Rebounds Assists Trefferquote Minuten/Spiel Spiele 7,0 3,1 1,3 47,7 Prozent (18,2 Dreier) 15,6 7 Der Big Man glänzte bei der WM in der Defensive, aber auch bisweilen als flexibler Scorer. In Indiana dürfte er aber wie im letzten Jahr erst einmal wieder eine kleinere Rolle einnehmen. In der vergangenen Saison hatte er nach einer Knie-OP erst im Februar sein Debüt gegeben, kam in der Pacers-Rotation aber kaum zum Zuge, weil Indiana auf Myles Turner und die jungen Jalen Smith und Isaiah Jackson setzte. Wird Theis auch in der neuen Saison vor allem als Mentor gefragt sein? Bei der Weltmeisterschaft hat er gezeigt, was er kann - das dürfte ihn für das eine oder andere Team als Trade-Kandidat interessant machen. Wenn der eine oder andere Contender vor der Trade Deadline noch einen Backup-Big braucht, dürfte auch der Name Theis fallen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025, das letzte Jahr ist aber eine Klub-Option.

© getty Franz Wagner (Small Forward, Orlando Magic) 22 Jahre

Gehalt: 5,5 Mio. Dollar

Statistiken 2022/23: Punkte Rebounds Assists Trefferquote Minuten/Spiel Spiele 18,6 4,1 3,5 48,5 Prozent (36,1 Dreier) 32,6 80 Der beste deutsche Basketballer aktuell - und nach oben gibt es bei Franz Wagner (noch) kein Limit. Könnte er schon in dieser Saison erstmals ins All-Star-Team berufen werden? Warum nicht! In der Liste der 100 besten NBA-Spieler von ESPN landete Wagner vor einigen Tagen auf Rang 52. Das zeigt: Er hat sich trotz seiner jungen Jahre in der Liga etabliert. Teamkollege und Top-Rookie von 2022/23 Paulo Banchero ist vielleicht noch etwas talentierter, der bessere Spieler war in der letzten Saison aber Wagner. Und der Deutsche scheint nach seiner starken Weltmeisterschaft (15,2 Punkte pro Spiel) bereit dafür, den nächsten Schritt zu machen. In der Preseason legte er bisher in drei Spielen im Schnitt 15,3 Punkte in nur 17 Minuten Spielzeit auf, bei unerhörten Quoten aus dem Feld (64 Prozent von Downtown!) und keinem einzigen Turnover. Dabei zeigte er aber nicht nur sein Scoring, sondern auch seine Vielseitigkeit als Pick-and-Roll-Spieler und Verteidiger. Den "Basketball-IQ" hat er allemal. Die Magic sind noch sehr jung, sollten nach einer Bilanz von 29-28 in den letzten 57 Saisonspielen 2022/23 auf jeden Fall die Playoffs im Auge haben, zumindest das Play-In-Tournament. Bei einem guten Saisonstart könnte es auch mit dem All-Star-Platz für Wagner klappen.

© getty Maxi Kleber (Power Forward, Dallas Mavericks) 31 Jahre

Gehalt: 11 Mio. Dollar

Statistiken 2022/23: Punkte Rebounds Assists Trefferquote Minuten/Spiel Spiele 5,9 3,6 1,4 45,6 Prozent (34,8 Dreier) 25,1 37 Kleber hat eine unbefriedigende Saison bei den Mavs hinter sich, mit einer Verletzung, den verpassten Playoffs - und dann der WM-Absage nach dem öffentlichen Streit mit Schröder. In Dallas dürfte er nach erholsamer Offseason im zweiten Jahr seines Dreijahresvertrags über 33 Mio. Dollar wieder als "3-and-D-Spezialist" gefragt sein: Hinten die gefährlichsten Big Men verteidigen, vorn die Dreier versenken. Da fielen letzte Saison knapp 35 Prozent, etwas unter seinem Karriereschnitt - die 41 Prozent von 2020/21 sind aber noch nicht zu lange her. Bei den Mavericks gibt es für die kommende Saison so einige Fragezeichen und Sorgenfalten, gerade was die Big-Men-Rotation angeht. Am Ende dürfte Kleber aber auf seine üblichen 25 Minuten kommen - der 2,08-Meter-Mann ist normalerweise der Inbegriff von Konstanz.

© getty Moritz Wagner (Center, Orlando Magic) 26 Jahre

Gehalt: 8 Mio. Dollar

Statistiken 2022/23: Punkte Rebounds Assists Trefferquote Minuten/Spiel Spiele 10,5 4,5 1,5 50 Prozent (31,3 Dreier) 19,5 57 Der ältere Wagner-Bruder kam im vergangenen Jahr als einer der ersten Big Men von der Bank, machte die Drecksarbeit und lieferte ganz ordentliche Statistiken. Das war dem Team in der Offseason einen Zweijahresvertrag über 16 Mio. Dollar wert. Auch er kommt mit reichlich Rückenwind von der Weltmeisterschaft zurück und spielte in der Preseason bislang stark. Mo hat nicht das Superstar-Potenzial seines Bruders, ist vor seiner sechsten Saison aber längst ein gestandener NBA-Profi. Für die Saison 2024/25 sollen die Magic eine Klub-Option haben und könnte diese allein schon deshalb ziehen, um Franz bei Laune zu halten. Aber wie gesagt: Mo Wagner ist viel mehr als nur ein "Antetokounmpo-Bruder".