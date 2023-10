NBA Preseason: Nächster Sieg für die Los Angeles Lakers - Boston Celtics gewinnen in Philadelphia

In den zwei Preseason-Spielen aus der Nacht feiern die Los Angeles Lakers und Boston Celtics Siege, allerdings ohne die Superstars. Neues gibt es derweil im Fall James Harden.

Bei den Kings waren die Stars mit von der Partie: De'Aaron Fox markierte 18 Punkte in 24 Minuten, Domantas Sabonis gelang in ebenfalls 24 Minuten ein Double-Double (10 Punkte, 16 Rebounds).

LeBron James, Anthony Davies und Jarred Vanderbilt wurden bei den Los Angeles Lakers geschont, Austin Reaves und Cam Reddish waren ebenfalls nicht dabei - also mussten es die Rollenspieler richten. "Wir arbeiten weiter an unserer Mentalität und unserer Mission: fighten, verteidigen, den Ball verteilen", betonte Head Coach Darvin Ham. "Egal wer spielt, das muss immer unser Anspruch und unser Ansatz sein."

NBA Preseason: Boston Celtics gewinnen bei Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers (0-2) - Boston Celtics (2-1) 101:112 BOXSCORE

Jayson Tatum und Jaylen Brown wurden bei den Celts geschont, dafür waren aber die Neuzugänge Kristaps Porzingis und Jrue Holiday dabei, beide spielten jeweils 17 Minuten. KP kam auf 11 Punkte und 5 Rebounds, bei Holiday waren es ebenfalls 11 Zähler. Bester Schütze aus Boston: Payton Pritchard von der Bank mit 17 Punkten. Svi Mykhailiuk machte 15, genau wie Sam Hauser.

Auch bei den Sixers fehlten mit Joel Embiid und James Harden die größten Stars. Tyrese Maxey machte von den Startern die meisten Punkte (17), Kelly Oubre Jr. traf von der Bank kommend vier Dreier und kam so auf 18 Punkte.

NBA News: Miami Heat rechnen nicht mit Harden-Trade

Es gibt übrigens Neuigkeiten, was Harden angeht: Laut CBS haben die Miami Heat, die im Rennen um die großen Fische im Sommer leer ausgegangen waren, mit den Sixers bislang keine ernsten Gespräche geführt. In South Beach sehe man einen Trade als "sehr unwahrscheinlich" an. Harden will unbedingt getradet werden, das vermeintliche Lieblingsziel sind die L.A. Clippers. Aber die sollen in Verhandlungen mit Philly weit auseinander liegen. Fortsetzung folgt ...