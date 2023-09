NBA - Damian Lillard per Trade zu den Miami Heat? Das ist der Stand

Damian Lillard ist weiterhin Spieler der Portland Trail Blazers. Die Franchise ist der Trade-Forderung seines Spielmachers noch immer nicht nachgekommen, der wohl am liebsten für die Miami Heat spielen würde. Alle Entwicklungen gibt es hier im Live-Blog.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

© getty Damian Lillard: Muss er weiter für Portland spielen? Sollte es bis zum Saisonstart keinen Lillard-Trade geben, wird Lillard wohl weiterhin für die Blazers spielen müssen. Dies ist nun durch die neuen Schonungsregeln der NBA verankert. Lillard zählt nach den neuen Regeln als "Star", darf also nicht beliebig Spiele aussetzen. "Sollten sich Portland und Lillard darauf einigen, dass sie Dame auf die Bank setzen, wird die NBA ergreifen und sagen, dass sie Portland bestrafen werden und das signifikant", sagte Bobby Marks (ESPN). "Wir werden sehen, was passiert, aber die Zeiten, in denen man Spieler, die in Trade-Gesprächen verwickelt sind, einfach aus dem Verkehr sieht, sind vorbei."

© getty Damian Lillard: Adam Silver spricht über Trade-Forderungen Adam Silver, der Commissioner der Liga gab mal wieder eine Pressekonferenz und adressierte dabei auch die weiter ausstehenden Trade-Forderungen von Lillard sowie James Harden. "Mir gefällt das natürlich nicht", gab Silver an. "Wir wollen, dass die Spieler und Teams ihre Verträge respektieren. Ich schaue mir das genau an und hoffe, dass alle Parteien vor dem Saisonstart eine zufriedenstellende Lösung finden." Silver betonte auch, dass er froh sei, dass in den vergangenen Wochen weniger der internen Gespräche an die Öffentlichkeit geraten sind.

© getty Damian Lillard schließt wohl andere Teams nicht mehr aus Viel wurde darüber gesprochen, dass Lillard ausschließlich für die Miami Heat spielen wolle. Shams Charania (The Athletic) berichtete zuletzt, dass Lillard nur in Portland oder Miami zum Trainingsauftakt erscheinen werde. "Wenn ein Team wie zum Beispiel Toronto für Damian Lillard traden würde, glaube ich nicht, dass er dort erscheinen würde", meinte Charania. "Wenn er also nach Toronto gehen würde, würde sich an seiner Trade-Forderung nichts ändern." Laut Aaron Fentress (Oregonian) ist das aber nur teilweise richtig, da Lillard verlauten ließ, dass er bei jedem Team erscheinen würde, wohin die Blazers ihn auch traden würden. Ende Juli hatte die NBA eine Warnung an Lillards Berater Aaron Goodwin ausgesprochen, nach dieser angedeutet hatte, dass der Point Guard womöglich nicht voll bei der Sache sein werde, sollte ein anderes Team als Miami für Lillard traden.

© getty Damian Lillard: Was ist passiert? Am 1. Juli bestätigte Blazers-GM Joe Cronin, dass Lillard einen Trade gefordert habe. Somit stehen nach elf Jahren die Zeichen auf Abschied bei Lillard, der inzwischen der beste Scorer der Blazers-Geschichte ist. Es sieht jedoch nicht aus, als ob Portland Lillard einfach so gehen lassen möchte. "Wir wollen weiterhin erfolgreich sein", kündigte Portlands GM Joe Cronin in einem Statement nach Lillards Trade-Forderung an. "Wir werden versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, damit wir dieses Ziel weiterverfolgen können." Das Wunschziel des Guard ist Berichten zufolge Miami, jedoch sollen die Blazers nicht wirklich beeindruckt von der Offerte der Heat sein. Berichten zufolge wird mindestens ein drittes Team benötigt, um einen Trade zu vollziehen. Hintergrund ist, dass die Blazers keinerlei Interesse an Tyler Herro haben, welcher wohl das beste Asset der Heat ist. Als mögliches drittes Team wurden immer wieder die Brooklyn Nets ins Gespräch gebracht. Neben den Heat erwähnte Chris Haynes (Bleacher Report) auch die L.A. Clippers und die Boston Celtics als mögliche Abnehmer, jedoch soll Lillard kein Interesse an diesen Teams haben. Das soll Lillards Agent Aaron Goodwin allen möglichen interessierten Franchises klar gemacht haben und drohte angeblich damit, dass der Blazers-Star bei einem Trade zu einem anderen Team nicht voll engagiert sein werde. Diese Berichte missfielen der NBA, welche daraufhin ein Memo an alle Teams sendete und auch Goodwin sowie Lillard auf die Hände klopfte. "Wir haben Goodwin und Lillard geraten, dass zukünftig solche Kommentare, öffentlich oder privat, Strafen zur Folge haben. Dennoch bleiben die Heat der klare Favorit in einem Lillard-Trade. Laut Shams Charania (The Athletic) arbeitet Miami an einem Deal, der Portland drei bis vier Erstrundenpicks sowie einen jungen Spieler (Jaime Jaquez Jr oder Nikola Jovic) beschert und Herro zu einem dritten Team verschifft. Des Weiteren könnten Zweitrundenpicks sowie Pick-Swaps involviert sein.

Damian Lillard: Sein Vertrag in der Übersicht Was einen Lillard-Trade so kompliziert macht, ist neben dem Umstand, dass der All-Star angeblich nur für Miami spielen möchte, sein Vertrag. Nicht nur kassiert der 33-Jährige in der kommenden Saison satte 45,6 Millionen Dollar, sondern hat auch bereits ab 2025 einen Anschlussvertrag in der Tasche. Danach wird Lillard noch über 120 Millionen Dollar für zwei Jahre einstreichen, wobei er für die Spielzeit 2026/27 eine Spieler-Option in Höhe von ca. 63 Millionen Dollar besitzt. Spielzeit 23/24 24/25 25/26 26/27 Gehalt 45,6 48,8 58,5 63,2* * Spieler-Option