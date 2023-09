NBA Ranking - Die 15 besten Point Guards: Stephen Curry und Luka Doncic streiten um die Krone

Die Point-Guard-Position bleibt die womöglich wichtigste in der NBA, die Tiefe auf der Eins ist wie schon in den Vorjahren enorm. Wir haben ein Ranking der besten 15 Point Guards aufgestellt.

Keine Position ist in der NBA so tief besetzt wie die Eins. Mit zwei Ausnahmen hat jeder unserer 15 gerankten Spielern schon mindestens ein All-Star Game absolviert, viele weitere konnten an dieser Stelle gar nicht mehr berücksichtigt werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind fünf Spieler nicht mehr dabei - und zwar diese: LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Marcus Smart (Memphis Grizzlies)

Ben Simmons (Brooklyn Nets)

Dejounte Murray (Atlanta Hawks)

Chris Paul (Golden State Warriors) Kommen wir nun aber zu den 15 Akteuren, die es geschafft haben. Die Auswahl ist natürlich - wie immer - sehr subjektiv.

© getty Platz 15: DERRICK WHITE (Boston Celtics) Alter: 29

29 Stats 2022/23: 12,4 Punkte, 3,6 Rebounds und 3,9 Assists bei 46,2 Prozent FG und 38,1 Prozent Dreier in 28,3 Minuten (82 Spiele)

12,4 Punkte, 3,6 Rebounds und 3,9 Assists bei 46,2 Prozent FG und 38,1 Prozent Dreier in 28,3 Minuten (82 Spiele) Erfolge: 1x All-Second Team

1x All-Second Team Vorjahr: nicht gerankt White passt vielleicht nicht in das Bild des balldominanten Guards, wovon es in der NBA so viele gibt, allerdings ist der 29-Jährige zunächst einmal ein herausragender Verteidiger und kann auch selbst eine Offense dirigieren. Im Vorjahr machte White gefühlt noch einmal einen Sprung und erlaubte es Boston so, Marcus Smart im Sommer für Kristaps Porzingis zu traden. White mag keine erste oder zweite Option sein, aber als Connector und Glue Guy hat er seinen Wert bereits unter Beweis gestellt. Die kommende Spielzeit wird zeigen, ob er mit mehr Verantwortung im Spielvortrag diese Position rechtfertigen kann.

© getty Platz 14: JALEN BRUNSON (New York Knicks) Alter: 27

27 Stats 2022/23: 24,0 Punkte, 3,5 Rebounds und 6,2 Assists bei 49,1 Prozent FG und 41,6 Prozent Dreier in 35,0 Minuten (68 Spiele)

24,0 Punkte, 3,5 Rebounds und 6,2 Assists bei 49,1 Prozent FG und 41,6 Prozent Dreier in 35,0 Minuten (68 Spiele) Erfolge: -

- Vorjahr: nicht gerankt Bei der WM sah Brunson nicht immer gut aus, in der NBA ist der Knicks-Guard aber inzwischen ein Star. Über die Saison war Brunson der beste Spieler der Knicks und bestätigte dies auch in den Playoffs. Der Linkshänder ist ein guter Isolation-Spieler, der auf engstem Raum für sich selbst kreieren kann und auch Fortschritte in Sachen Playmaking gemacht hat. Noch wartet Brunson zwar auf seine erste All-Star-Nominierung, doch sollte der Aufbauspieler seine starken letzten Monate bestätigen, könnte es bereits in der kommenden Saison klappen.

© getty Platz 13: DARIUS GARLAND (Cleveland Cavaliers) Alter: 23

23 Stats 2022/23: 21,9 Punkte, 7,9 Assists und 1,3 Steals bei 46,2 Prozent FG und 41,0 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (69 Spiele)

21,9 Punkte, 7,9 Assists und 1,3 Steals bei 46,2 Prozent FG und 41,0 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (69 Spiele) Erfolge: 1x All-Star

1x All-Star Vorjahr: 9 Auch Garland spielte für die Cavs eine gute Saison und zeigte keinerlei Anpassungsschwierigkeiten nach der Ankunft von Donovan Mitchell. Als Spielmacher und guter Schütze bringt Garland ein starkes Skillset mit und erinnert in seiner Spielweise oft an Steve Nash. In den Playoffs zeigten sich jedoch auch seine Limitationen, vor allem defensiv als klarer Schwachpunkt. Damit wird Garland leben müssen, allerdings kann er vieles davon durch seine Skills im Angriff kaschieren.

© getty Platz 12: JRUE HOLIDAY (Milwaukee Bucks) Alter: 33

33 Stats 2022/23: 19,3 Punkte, 5,1 Rebounds und 7,4 Assists bei 47,9 Prozent FG und 38,4 Prozent Dreier in 32,6 Minuten (67 Spiele)

19,3 Punkte, 5,1 Rebounds und 7,4 Assists bei 47,9 Prozent FG und 38,4 Prozent Dreier in 32,6 Minuten (67 Spiele) Erfolge: 1x Champion, 2x All-Star, 3x All-Defensive First Team, 2x All-Defensive Second Team

1x Champion, 2x All-Star, 3x All-Defensive First Team, 2x All-Defensive Second Team Vorjahr: 7 Dass der Bucks so niedrig gerankt ist, zeigt einmal mehr die Tiefe auf dieser Position. Sein defensiver Impact ist weiterhin massiv, gleichzeitig war es in Sachen Effizienz aber auch seine schwächste Saison im Bucks-Trikot, auch weil er durch das lange Fehlen von Khris Middleton mehr Last schultern musste. Es ist der eine Makel in Holidays Spiel, dass er offensiv nicht konstant genug ist. Das zeigte sich auch in der Serie mit Miami, als er schwach traf und dazu auch mit Jimmy Butler größte Probleme hatte. Das ändert dennoch nichts daran, dass Holiday weiter zu den besseren Two-Way-Spielern in der NBA gehört

© getty Platz 11: DE'AARON FOX (Sacramento Kings) Alter: 25

25 Stats 2022/23: 25,0 Punkte, 4,2 Rebounds und 6,1 Assists bei 51,2 Prozent FG und 32,4 Prozent Dreier in 33,6 Minuten (73 Spiele)

25,0 Punkte, 4,2 Rebounds und 6,1 Assists bei 51,2 Prozent FG und 32,4 Prozent Dreier in 33,6 Minuten (73 Spiele) Erfolge: 1x All-Star, 1x All-NBA Third Team, 1x Clutch Player of the Year

1x All-Star, 1x All-NBA Third Team, 1x Clutch Player of the Year Vorjahr: nicht gerankt Fox explodierte in der Vorsaison und war zusammen mit Domantas Sabonis der Garant dafür, dass die Kings in der ersten Playoff-Runde sogar Heimvorteil hatten. Fox zählt zu den schnellsten Spielern der Liga und hat seinen Sprungwurf stabilisiert, zumindest aus der Mitteldistanz. Das war es auch, was Fox zu einem solch guten Crunchtime-Spieler werden ließ. Harte Drives, das Ziehen von Fouls, ein solides Floater Game und eben der Wurf aus der Mitteldistanz. Für einen Platz in den Top-10 reicht das noch nicht, aber sollte Fox das Vorjahr bestätigen, wird man nicht mehr um ihn herum kommen.

© getty Platz 10: JAMES HARDEN (Philadelphia 76ers) Alter: 34

34 Stats 2022/23: 21,0 Punkte, 6,1 Rebounds und 10,7 Assists bei 44,1 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier in 36,8 Minuten (58 Spiele)

21,0 Punkte, 6,1 Rebounds und 10,7 Assists bei 44,1 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier in 36,8 Minuten (58 Spiele) Erfolge: 1x MVP, 10x All-Star, 7x All-NBA (6x First), 1x Sixth Man of the Year

1x MVP, 10x All-Star, 7x All-NBA (6x First), 1x Sixth Man of the Year Vorjahr: 2 (bei Shooting Guards) The Beard ist ein komplizierter Fall und das nicht nur, weil völlig unklar ist, wo der 34-Jährige in der kommenden Saison spielen wird. Harden bleibt einer der besten Passgeber der Liga, zusammen mit Joel Embiid bildete er das beste Duo der Liga. An manchen Tagen kann Harden dann auch selbst noch Spiele entscheiden, gleichzeitig kann er aber genauso gut abtauchen. Man muss also bei Harden differenzieren - zwischen dem Regular-Season-Harden und jenem Harden, der in den Playoffs gerne abtaucht. In Summe macht das weiter einen teils genialen Spieler, der aber irgendwann immer an (mentale?) Grenzen stößt. Noch ist die individuelle Klasse aber zu groß, um Harden an dieser Stelle zu ignorieren.

© getty Platz 9: JAMAL MURRAY (Denver Nuggets) Alter: 26

26 Stats 2022/23: 20,0 Punkte, 4,0 Rebounds und 6,2 Assists bei 45,4 Prozent FG und 39,8 Prozent Dreier in 32,8 Minuten (65 Spiele)

20,0 Punkte, 4,0 Rebounds und 6,2 Assists bei 45,4 Prozent FG und 39,8 Prozent Dreier in 32,8 Minuten (65 Spiele) Erfolge: 1x Champion

1x Champion Vorjahr: 10 Murray wartet noch immer auf sein erstes All-Star Game, doch es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn es in diesem Jahr nicht klappt. Wie schon in den Vorjahren brillierte "Blue Arrow" vor allem in der Postseason und sah dort mal wieder wie einer der besten Guards der Liga aus. Und warum hat es noch nicht für ein ASG gereicht? Meist startete Murray sehr langsam in eine Saison, vor allem was den Wurf an geht. Was der Kanadier in den Playoffs aber auch zeigte, war sein verbessertes Playmaking. Die Kritik, dass Murray kein echter Einser ist, hat er im vergangenen Postseason-Run überzeugend beiseite gewischt.

© getty Platz 8: KYRIE IRVING (Dallas Mavericks) Alter: 31

31 Stats 2022/23: 27,1 Punkte, 5,1 Rebounds und 5,5 Assists bei 49,4 Prozent FG und 37,9 Prozent Dreier in 37,4 Minuten (60 Spiele)

27,1 Punkte, 5,1 Rebounds und 5,5 Assists bei 49,4 Prozent FG und 37,9 Prozent Dreier in 37,4 Minuten (60 Spiele) Erfolge: 1x Champion, 8x All-Star, 3x All-NBA

1x Champion, 8x All-Star, 3x All-NBA Vorjahr: 8 Auch bei Kyrie lässt sich die Point-Guard-Frage stellen, in Dallas agiert Uncle Drew nun vermehrt auf der Zwei. Dennoch verbrachte Irving 72 Prozent seiner Minuten als Point Guard, weswegen wir ihn hier gelistet haben. Wenn Irving spielt, dann produziert er auch, oft schlägt sich das aber nicht in Zahlen wieder. Es ist schon etwas kurios, aber oft macht es den Anschein, als seien seine Zahlen etwas leer. Vom Talent her gibt es an Irving keine Zweifel, als Scorer ist er eine Macht und an guten Tagen kaum zu stoppen. Das Experiment mit Luka Doncic wird mit einer vollen Vorbereitung faszinierend.

© getty Platz 7: TYRESE HALIBURTON (Indiana Pacers) Alter: 23

23 Stats 2022/23: 20,7 Punkte, 3,7 Rebounds und 10,4 Assists bei 49,0 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 33,6 Minuten (56 Spiele)

20,7 Punkte, 3,7 Rebounds und 10,4 Assists bei 49,0 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 33,6 Minuten (56 Spiele) Erfolge: 1x All-Star

1x All-Star Vorjahr: nicht gerankt Haliburton so hoch? Es ist sicher diskutabel, doch wie er ein schwaches Pacers-Team zu einer ausgeglichenen Bilanz führte (wenn er spielte), war sehr überraschend. Haliburton ist schon jetzt einer der besten Playmaker der NBA, der aber nicht so balldominant auftritt und dazu auch noch unglaublich effizient agiert. Dazu zeigte er mit seinem Stepback-Dreier auch, dass er jederzeit für sich selbst kreieren kann, was sein Spiel noch einmal auf ein neues Level hob.

© getty Platz 6: TRAE YOUNG (Atlanta Hawks) Alter: 24

24 Stats 2022/23: 26,2 Punkte, 10,2 Assists und 1,1 Steals bei 42,9 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 34,8 Minuten (73 Spiele)

26,2 Punkte, 10,2 Assists und 1,1 Steals bei 42,9 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 34,8 Minuten (73 Spiele) Erfolge: 2x All-Star, 1x All-NBA Third Team

2x All-Star, 1x All-NBA Third Team Vorjahr: 4 Young ist aufgrund seines schlechter gewordenen Rufs vermutlich sogar ein wenig unterschätzt, schließlich kann er eine elitäre Offense beinahe im Alleingang schmeißen. Allerdings: Seine Defense sticht unter vielen Guards mit schwacher Defense noch einmal heraus, was auf dem höchsten Niveau stets ein Problem sein wird. Gleichzeitig hat Young nun vier Jahre in Folge immer mindestens 25 Zähler und 9 Assists im Schnitt aufgelegt, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Gleichzeitig braucht er den Ball, da er sich ohne eben jenen kaum bewegt. Das machte die Partnerschaft mit Dejounte Murray bisweilen ein wenig merkwürdig.

© getty Platz 5: JA MORANT (Memphis Grizzlies) Alter: 24

24 Stats 2022/23: 26,2 Punkte, 5,9 Rebounds und 8,1 Assists bei 46,6 Prozent FG und 30,7 Prozent Dreier in 31,9 Minuten (61 Spiele)

26,2 Punkte, 5,9 Rebounds und 8,1 Assists bei 46,6 Prozent FG und 30,7 Prozent Dreier in 31,9 Minuten (61 Spiele) Erfolge: 2x All-Star, 1x All-NBA Second Team, MIP

2x All-Star, 1x All-NBA Second Team, MIP Vorjahr: 3 Die (lauten) Geräusche abseits des Feldes machten die meist erneut starken Vorstellungen von Morant auf dem Court oft vergessen und solche Dinge lassen sich dann auch nicht wegdiskutieren, weil Morant aufgrund seiner "Waffenvorfälle" Spiele verpasste und auch kommende Saison die ersten 25 Partien gesperrt fehlen wird. Steht er auf dem Feld, ist Morant kaum zu stoppen, in Teilen sah man dies auch in der Playoff-Serie gegen die Lakers. Dort fielen unter anderem sechs Dreier in Spiel 3 (45 Punkte), das war dann aber eher Ausnahme denn Regel. Hier gibt es noch Raum zur Verbesserung. Denn wenn der Wurf wirklich besser fällt, ist Morant mit seinem schnellen ersten Schritt kaum noch zu verteidigen.

© getty Platz 4: SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Oklahoma City Thunder) Alter: 25

25 Stats 2022/23: 31,4 Punkte, 4,8 Rebounds und 5,5 Assists bei 51,0 Prozent FG und 34,5 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (68 Spiele)

31,4 Punkte, 4,8 Rebounds und 5,5 Assists bei 51,0 Prozent FG und 34,5 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (68 Spiele) Erfolge: 1x All-Star, 1x All-NBA First Team

1x All-Star, 1x All-NBA First Team Vorjahr: 8 (bei den Shooting Guards) Das Problem mit SGA war in den Vorjahren, dass er aufgrund des schwachen OKC-Teams so schwer zu bewerten war. Gleichzeitig machte der Kanadier 2022/23 einen enormen Schritt nach vorne. Seine Drives sind kaum noch zu verteidigen, dazu ist sein Midrange-Game deutlich besser geworden. Gleichzeitig nimmt SGA viel weniger Dreier, auch das half bei seiner ultra-effizienten Saison, die OKC fast in die Playoffs geführt hätte. Gab es zuvor Zweifel am Franchise-Player-Status, sollten diese inzwischen verschwunden sein.

© getty Platz 3: DAMIAN LILLARD (Portland Trail Blazers) Alter: 33

33 Stats 2022/23: 32,2 Punkte, 4,8 Rebounds und 7,3 Assists bei 46,3 Prozent FG und 37,1 Prozent Dreier in 36,3 Minuten (58 Spiele)

32,2 Punkte, 4,8 Rebounds und 7,3 Assists bei 46,3 Prozent FG und 37,1 Prozent Dreier in 36,3 Minuten (58 Spiele) Erfolge: 7x All-Star, 7x All-NBA (davon 1x First)

7x All-Star, 7x All-NBA (davon 1x First) Vorjahr: 6 An Lillard lag es nicht, dass Portland eine enttäuschende Saison spielte. Viel mehr war es die beste Spielzeit in Lillards Karriere, der vor allem in Ringnähe so gut wie noch nie abschloss. Über seinen Sprungwurf müssen wir sowieso nicht reden, dieser bleibt einer der besten in der NBA. Die Frage ist, wie lange Lillard noch auf diesem Niveau spielen kann. Die Wehwehchen häufen sich, das hält die Miami Heat aber nicht davon ab, weiter am Star-Guard zu baggern. Der Fit an der Seite von Jimmy Butler und Bam Adebayo wäre vermutlich verdammt gut.

© getty Platz 2: LUKA DONCIC (Dallas Mavericks) Alter: 24

24 Stats 2022/23: 32,4 Punkte, 8,6 Rebounds und 8,0 Assists bei 49,6 Prozent FG und 34,2 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (66 Spiele)

32,4 Punkte, 8,6 Rebounds und 8,0 Assists bei 49,6 Prozent FG und 34,2 Prozent Dreier in 36,2 Minuten (66 Spiele) Erfolge: 4x All-Star, 4x All-NBA (4x First)

4x All-Star, 4x All-NBA (4x First) Vorjahr: 2 Ein weiteres Jahr mit Zahlen wie aus einem Videospiel - und doch erschien die Saison von Doncic etwas enttäuschend. Dallas verpasste die Playoffs, Doncic musste lange vieles selbst machen, wirkte aber bisweilen frustriert und nahm sich defensiv nicht selten sehr lange Pausen. Bei dem Arbeitsaufwand im Angriff vor dem Irving-Trade war das fast schon nachvollziehbar. Gleichzeitig war das Mavs-Team auch schlichtweg nicht gut genug, um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Da nutzte auch ein Doncic, der kaum noch legal zu verteidigen ist, wenig.