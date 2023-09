NBA - Giannis Antetokounmpo lässt Bucks-Zukunft weiter offen: Man kann es ihm nicht verdenken

Giannis Antetokounmpo hat in den vergangenen Wochen mit seinen Aussagen über seine Zukunft bei den Milwaukee Bucks mehrfach für Aufsehen gesorgt. Wird der Grieche die Bucks tatsächlich bald verlassen? Ein unrealistisches Szenario ist das auf keinen Fall.

Denn: Antetokounmpo kann ab dem 22. September seinen Vertrag in Wisconsin, der noch bis 2026 läuft (das letzte Jahr enthält eine Spieler-Option), vorzeitig verlängern. Allerdings ergibt dies aus finanzieller Sicht kaum Sinn, wie der 28-Jährige auch selbst anmerkte. Warum also entschloss sich Giannis nun zu diesen Aussagen, wenn eine Verlängerung ohnehin kein Thema sein kann?

In der Bubble waren die Bucks als Top-Seed - auch wegen einer Verletzung von Antetokounmpo - in den Conference Semifinals an den Miami Heat gescheitert und die Gerüchteküche brodelte, auch wenn Antetokounmpo eine Trade-Forderung kategorisch ausschloss. Auf der anderen Seite unterschrieb er aber auch nicht sofort einen Supermax-Vertrag, als er dazu berechtigt war.

Im Interview mit der New York Times deutete er die Gründe an, vornehmlich einen: Giannis will einen weiteren Titel, er möchte in seiner Prime mit seinen Teams stets eine Chance auf eine weitere Meisterschaft haben. Das betonte der Grieche bereits 2020, als der zweifache MVP ein Jahr vor seiner Free Agency lange grübelte, was er machen solle.

So sind die Bucks eines von vier Teams, welches über dem "Second Apron" (die anderen sind Golden State, die Clippers und Phoenix) liegt und haben entsprechend wenig Flexibilität. Die Chancen, sich zu verstärken, sind ohne Picks und ohne finanziellen Spielraum sehr gering, das wird auch Antetokounmpo wissen.

Kurz zuvor hatten die Bucks aber einen Trade mit New Orleans eingefädelt, der ihnen zwar Jrue Holiday brachte, aber gleich fünf Erstrundenpicks kostete. Am Ende stand der Titel und man kann sagen, dass es sich alleine schon deshalb gelohnt hat. Doch für folgenden Jahre ist das durchaus ein Problem.

Giannis Antetokounmpo: Mit den Bucks ein Contender in 2023/24

Umso wichtiger ist es, dass die Bucks nach zwei enttäuschenden Postseasons (Aus in Runde zwei gegen Boston, Aus in Runde eins gegen Miami) wieder in die Spur kommen. Klar spielten jeweils Verletzungen eine Rolle (Middleton 2022, Giannis 2023), trotzdem gab es Anzeichen, dass Milwaukee nicht mehr so dominant wie in früheren Jahren auftrat - trotz Platz eins in der Regular Season.

Offensiv war man zu abhängig von Giannis (nur Platz 13 im O-Rating), das sollte sich in der Heat-Serie rächen. Mit Adrian Griffin herrscht nun zwar frischer Wind an der Seitenlinie, dennoch ist es ein Risiko, einen Rookie-Coach mit einer solchen Aufgabe zu betrauen, erst in dieser Drucksituation, in der sich die Bucks befinden.

Giannis' Aussagen befeuern diesen noch einmal öffentlich, intern dürfte man in Milwaukee dennoch nicht überrascht sein. Antetokounmpo machte nie einen Hehl daraus, dass er stets um Titel spielen wolle. Es ist nur jetzt wieder ein Thema, weil Milwaukee es nun zwei Jahre in Folge nicht geschafft hat und Giannis nun wieder eine Vertragsverlängerung unterzeichnen könnte.