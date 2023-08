NBA - Ricky Rubio nimmt Auszeit wegen mentaler Probleme

Ricky Rubio von den Cleveland Cavaliers wird nicht für Spanien bei der WM dabei sein. Der Point Guard gab in den sozialen Medien bekannt, dass er sich eine Auszeit nehmen möchte und verwies dabei auf mentale Probleme.

"Ich habe mich dazu entschieden, meine professionelle Karriere zu unterbrechen und mich um meine mentale Gesundheit zu kümmern. Ich möchte allen für ihre Unterstützung danken. Gerade meinem Team, welches meine Entscheidung versteht", erklärte Rubio in einem Statement.

Dabei ist die spanische Nationalmannschaft gemeint, die Rubio in der vergangenen Woche verließ. Schon am Freitag fehlte der 32-Jährige im Aufgebot des amtierenden Weltmeisters gegen Venezuela. 2019 hatte Rubio in China Spanien zum Triumph geführt und wurde im Anschluss zum MVP des Turniers gewählt.

Zuletzt hatte Rubio sich von einem Kreuzbandriss erholt und lief in der NBA für die Cleveland Cavaliers nur in 33 Spielen auf, in denen er durchschnittlich 5,2 Punkte sowie 3,5 Assists auflegte. Der Vertrag des Spaniers läuft noch bis 2025, dabei wird das einstige Wunderkind 12,5 Millionen Dollar kassieren.

Spaniens Head Coach Sergio Scariolo unterstützte die Entscheidung in den sozialen Medien: "In 'La Familia' kam der Mensch schon immer vor dem sportlichen Erfolg. All meine Liebe und meine Unterstützung geht an Ricky. Große Anerkennung, dass er alles mit dem Team geteilt hat und komplett transparent mit uns war. Er hat mit dieser Aktion erneut gezeigt, dass er immer als Vorbild vorausgeht", schrieb der Italiener auf Twitter.

Sportlich ist es für Spanien ein schwerer Schlag. Neben Rubio wird auch Lorenzo Brown verletzt fehlen, der bei der EM in Deutschland in Abwesenheit von Rubio glänzen konnte.