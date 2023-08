NBA Legendenserie - Tony Parker: Viel mehr als nur Tim Duncans rechte Hand

Tony Parker wird in diesem Jahr in die Hall of Fame aufgenommen. Der französische Point Guard trug viele Jahre dazu bei, bei den San Antonio Spurs eine Ära zu prägen - und stellte auf der Jagd nach Titeln dabei persönliche Erfolge hinten an.

Damals führt Parker die Spurs an. Am 12. August wird er seinen ehemaligen Teamkollegen Timmy und Manu folgen, in die Basketball Hall of Fame. Mit im Gepäck: vier NBA-Championships (2003, 2005, 2007, 2014), dazu der EM-Titel 2013 mit Frankreich. Und das Bewusstsein, seinem Sport einen bleibenden Stempel aufgedrückt zu haben.

Mit 24,5 Punkten im Schnitt bei überragenden Quoten aus dem Feld (57 Prozent FG, 57 Prozent 3FG) hat Tony Parker die zugegeben schwache Perimeter Defense der Cavs (Daniel "Boobie" Gibson, Damon Jones, Eric Snow) in Schweizer Käse verwandelt und sich die Ehrung zum besten Spieler der Serie mehr als verdient. Es ist wohl der Höhepunkt einer 20-jährigen Karriere, der es an Höhepunkten definitiv nicht mangelt, und wenn man die Frage stellt, wann sich das Spurs-Trio aus Duncan, Parker und Manu Ginobili endgültig zu einer legendären "Big Three" aufgeschwungen hat, dann bieten sich die Finals 2007 durchaus an.

Die NBA-Finals 2007 sind ein Treffen der Generationen, zumindest auf Superstar-Ebene: Auf der einen Seite steht Tim Duncan, der mit den San Antonio Spurs nach 1999, 2003 und 2005 auf seinen bereits vierten Meisterschaftsring aus ist. Gegen den "Big Fundamental" tritt LeBron James an, der in seiner vierten NBA-Saison mit den Cleveland Cavaliers erstmals die Finals erreicht hat. Angesichts des doch eher spärlichen Talents um ihn herum ist LeBron am Ende chancenlos. "Eines Tages wird dir diese Liga gehören", sagt Duncan nach dem 83:82 in Spiel 4, welches den Sweep der Spurs perfekt gemacht hat, zu ihm. "Aber danke, dass du uns diesmal den Titel überlassen hast."

Die Nowitzkis und Pau Gasols seiner Generation hatten zumindest Vorbilder, fähige europäische Big Men hatte es zuvor bereits gegeben. Parker ist in dieser Hinsicht ein Novum. Und so braucht es einige Jahre, bis er sich wahrhaft als Leistungsträger etablieren kann - gerade in den Playoffs wackelt er zu Beginn und muss bei den Championship Runs 2003 und 2005 in den entscheidenden Phasen Platz machen für erfahrenere Teamkollegen.

Parker geht an Position 28 im Draft zu den Spurs, nur fünf Spiele brauchte er, um sich die Position des Starting Point Guards zu sichern. Was nicht bedeutet, dass er es unter seinem berühmt-berüchtigten Trainer nicht schwer hat. "Ich war sehr hart zu ihm, weil ich wissen wollte, ob er die mentale Stärke hat, um in dieser Liga zu spielen", sagt Pop später. Mehrfach triezt er seinen Point Guard, bis diesem die Tränen kommen. Zumal dieser einen schweren Rucksack mit sich herumschleppt: "Damals gab es keine europäischen Spielmacher. Es gab überhaupt nicht viele Europäer in der NBA. Ich fühlte einen gewaltigen Druck für die neue Generation."

So reift auch der Traum von der NBA, doch der eher schmächtige und mit 1,88 Metern auch nicht besonders großgewachsene Parker hat noch einen steinigen Weg vor sich. Nach einem starken Auftritt im Jahr 2000 beim Nike Hoop Summit - Dirk Nowitzki lässt grüßen - meldet er ein Jahr später für den Draft. Tatsächlich laden ihn die Spurs zum Workout ein, doch dort wird Parker von einem Ex-NBA-Profi derart abgekocht, dass Head Coach Gregg Popovich die Sache eigentlich schon abhakt: "In unseren Augen war er nicht tough genug, wir haben ihn wieder heimgeschickt." Was wohl passiert wäre, hätte Parker von Pop nicht noch eine zweite Chance bekommen? "In seinem zweiten Interview und Workout war er fantastisch", wird sich der Coach nach dem Titel 2007 erinnern.

Das Talent zum Basketball bekommt Parker von Vater Tony Senior in die Wiege gelegt, der ebenfalls professionell spielt. Inspiriert zu seinem Sport wird der 1982 in Brügge geborene und in Frankreich aufwachsende Sohnemann aber durch - wie könnte es anders sein - durch Michael Jordan: Den kann er aufgrund von Trips nach Chicago gleich mehrfach mit eigenen Augen spielen sehen: "Er war als Kind mein Idol. Ich hatte seine Poster in meinem Schlafzimmer hängen", verrät Parker 2021 in einer Netflix-Doku.

© getty 17 Jahre lang orchestrierte er die Spurs-Offense, an der Seite von Tim Duncan und Manu Ginobili prägte er die Spurs-Dynastie. Er war der erste europäische Finals-MVP.

Tony Parkers Erfolgsrezept: Keine Dreier und ab zum Korb

Das Problem: Nicht nur muss sich Parker in seiner neuen Heimat zurechtfinden, auf der für junge Spieler schwierigsten Position, sondern auch bei einem erfolgsverwöhnten Team und einem Head Coach, der keine Fehler verzeiht. Zwar ist der Aufbauspieler pfeilschnell, aber kein wirklich guter Verteidiger und in seinen ersten Jahren in der NBA auch ein miserabler Dreierschütze - 04/05 fallen von Downtown gerade mal knapp 28 Prozent.

In der Offseason 2005 hat Pop dann genug gesehen und setzt Shooting-Guru Chip Engelland auf Parker an. Dessen Glück: Der Dreier spielt in dieser Zeit, in der das ligaweite Scoring komplett im Keller ist, noch lange keine so große Rolle wie heute. Also greift Engelland zur Radikallösung - und verpasst dem Point Guard mal eben ein Dreierverbot.

Was man sich in der heutigen, vom Spacing-Gedanken besessenen NBA kaum vorstellen kann, ist ein voller Erfolg: In der darauffolgenden Saison kürzt Parker seine Triples auf 0,5 pro Spiel ein und trifft so fast 55 Prozent seiner Würfe aus dem Feld - Bestwert in seiner Karriere! Noch mehr als zuvor spielt er seinen Speed aus, zieht immer wieder zum Korb: Ob aus dem Pick-and-Roll oder in Isolation, die besten Verteidiger der Liga verzweifeln an ihm - gerade sein Spin Move wird legendär. Und: Parker kommt mit seinen "Dribblings" - natürlich hat er in seiner Jugend auch Fußball gespielt - nicht nur zum Korb durch, er ist im Wald der Big Men auch ein exzellenter Finisher. Layups in allen Farben und Formen, Floater, Teardrops: 05/06 führt er die Liga zwischenzeitlich bei den Punkten in der Zone an, eine absurde Statistik.

So bildet sich die Erfolgsformel der Spurs heraus, auf die der Rest der Liga keine Antwort hat: Duncan als Superstar ohne Schwächen, der trotz seiner schlechter werdenden Knie einfach immer abliefert, Ginobili als unberechenbarer X-Faktor - und Parker als Abteilung Attacke, der den Weg zum Korb findet und entweder selbst abschließt oder Duncan die offenen Jumper aus der Mitteldistanz auflegt. So verlängert sich die Serie der Spurs mit 50 Siegen auf unglaubliche 18 Jahre (1999-2017) und ein Championship Window, das fast ebenso lange offen bleibt.

Parker ist ein unersetzlicher Teil dieser Spurs-Maschine - und unfassbar konstant. Von 2004 bis 2014 kann man die Uhr nach seinen Stats stellen: 16 bis 20 Punkte im Schnitt bei rund 50 Prozent aus dem Feld und maximal einem Dreier pro Spiel, vier bis fünf Freiwürfe bei einer Quote von knapp 80 Prozent, 6 oder 7 Assists bei zwei oder drei Turnovern, dazu der eine oder andere Rebound. In 18 NBA-Saisons - seine letzte verbringt er 18/19 bei den Charlotte Hornets - legt er in der Regular Season nur dreimal mehr als 40 Punkte auf, bei seinem Career High (55 Punkte bei einem 2OT-Erfolg über Minnesota 2008) fehlt Ginobili. Es gibt nicht wahnsinnig viele Ausreißer nach oben - aber eben auch nicht nach unten.