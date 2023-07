Victor Wembanyama bei Debüt für San Antonio Spurs in der Summer League: Planlos und müde in die Feuertaufe

Victor Wembanyama erzielte bei seinem Debüt in der Summer League nur neun Punkte. Damit enttäuschte der heiß erwartete Top-Pick in der gefüllten Arena wohl einige. Wemby gab nach dem Spiel sogar zu, dass er nicht wirklich wusste, was er tat.

Victor Wembanyama machte sein erstes Spiel im Trikot der San Antonio Spurs vor Stars wie J. Cole, Kareem Abdul-Jabbar und Jerry West. Sogar Head Coach Gregg Popovich zeigte sich nach einigen Jahren mal wieder bei der Summer League. Das Thomas & Mack Center in Las Vegas war fast randvoll, dazu schalteten wohl Hunderttausende oder Millionen vor ihren Endgeräten in den USA und der ganzen Welt ein, um den 19-Jährigen zu sehen.

© getty NBA Summer League: Wembanyama trifft noch nicht Gerade offensiv gab es jedoch nicht viel zu sehen beim 76:68-Sieg der Spurs gegen die Hornets, auch nicht von Wembanyama. Er traf nur 2 seiner 13 Feldwürfe und 1 von 6 Triples, diesen jedoch immerhin mit Foul. Der Big Man spielte einige gute Pässe und hätte mehr als seine drei Assists verdient gehabt. Seine Mannschaftskollegen schienen oft jedoch total planlos, nachdem sie den Ball in guter Position erhielten. Damit waren sie offenbar nicht allein. "Ich wusste nicht wirklich, was ich tue", erklärte Wembanyama nach dem Spiel, das Timing bei vielen Spielzügen habe zudem nicht gepasst. Das ist kein großer Schreck in der Summer League, bei der unter anderem die Vorbereitung auf die gegnerische Defense deutlich weniger detailliert ist als in der Regular Season. "Ich habe nur ein paarmal mit diesen Jungs trainiert", sagte Wemby. Zudem hatten die Spurs und Hornets wohl nur vier Minuten, um sich aufzuwärmen. Das war der Partie anzusehen, die Spurs hatten mit einer Feldwurfquote von 33,3 Prozent noch die Nase vorne. Wembanyama schien nie wirklich in der Partie anzukommen, zudem habe er laut eigenen Angaben Konditionsprobleme gehabt und war schon erschöpft, bevor er ausgewechselt wurde. In der zweiten Halbzeit nahm er nur einen einzigen Wurf.

© getty NBA Summer League: Hornets physisch gegen Wembanyama Wembanyama ist nicht der erste Top-Rookie mit einem durchwachsenen Debüt in der Summer League. Doch was genau hätte der Franzose besser machen können? Wemby schien in seinen Aktionen mit dem Ball oft unentschieden, was zu vielen Dribblings im Post und im Face-Up führte. So hatten die Hornets meist Zeit, Hilfe zu schicken oder im Eins-gegen-Eins nach dem Ball zu schlagen, was oft zum Erfolg führte und Wembanyamas Bewegung zum Ring verlangsamte oder stoppte. Bei 2,24 Meter Körpergröße braucht der Ball eben lange, um vom Boden zurück zur Hand zu springen. Dies wurde auch bei seinen Drives zum Korb mehrfach zum Problem. Nach seinem ersten Dribbling wurde meist gleich von mehr als zwei Händen nach dem Ball geschlagen. Wembanyama kam nur selten zum Ring durch, dann war er zudem nicht konsequent im Abschluss. Charlotte schien zudem fokussiert darauf, Wembanyamas körperliche Stärke zu testen. Der Top-Pick ließ sich häufig leicht vom Korb wegschieben, viel Aggression war von ihm generell nicht zu sehen. Passenderweise sah er am besten aus, wenn er sich abseits des Korbes einen Überblick verschaffen konnte. Von dort konnte er über seine Gegenspieler sehen und immer wieder den richtigen Pass anbringen.

© getty NBA Summer League: Hat Wembanyama bereits seinen Rivalen gefunden? Während Wembanyama auch seine guten Aktionen in der Offensive noch nicht erfolgreich abschließen konnte, war sein Potenzial in der Defense auch schon im Boxscore zu sehen. Er blockte fünf Würfe und war bei vielen weiteren im Weg, das führte auch zum ersten Posterdunk über ihn. Es wird auch nicht der letzte sein, davon können selbst die besten Shotblocker der Geschichte ein Lied singen. Dabei war Wembanyama nicht einmal in allzu schlechter Position, bevor Kai Jones den Ball über seine Arme durch den Ring schleuderte. Bei einem Pick'n'Roll half Wemby gegen den Ballführer und schaltete schnell um als der Lob-Pass kam, er fing den Ball sogar fast ab. Am Ende war wohl auch etwas Pech dabei. Wembanyama zeigte gelegentlich auch seine Athletik als Verteidiger am Perimeter, traf dort jedoch nicht immer die richtige Entscheidung. In einigen Fällen war jedoch nicht klar zu bestimmen, ob es in der Abstimmung sein Fehler oder der eines Mannschaftskollegen war. So stand Brandon Miller plötzlich komplett frei an der Dreierlinie nach einem Screen seines Mitspielers gegen Wemby, der unter dem Screen durchtauchte und wohl einen Switch erwartete. Miller ließ Wemby ein weiteres Mal schlecht aussehen, als er den Riesen mit einem Doppel-Crossover austantzte. Wembanyama bekam dann auch noch Millers Ellbogen in den Hals und zu seiner Ungläubigkeit ein Foul angehängt. Die ersten Zeichen von einer Rivalität zwischen den beiden Top-Picks des diesjährigen Drafts waren zu sehen.