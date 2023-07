NBA Legenden-Serie: Muggsy Bogues: Der kleinste Spieler aller Zeiten war ein Gigant auf dem Court

Ein Superstar war Muggsy Bogues nie - aber dennoch eine Ausnahmeerscheinung. Kein Spieler in der NBA-Geschichte war kleiner als der 1,60 Meter große Point Guard. Er spielte nie aus Marketinggründen, sondern verdiente sich jede Minute durch seine Defensivstärke und sein Kämpferherz. Er holte das Maximum aus seinen Möglichkeiten heraus und dient vielen kleinen Spielern heute noch als Vorbild.

Alle weiteren Artikel zu den besten Spielern aller Zeiten gibt es in unserem Legendenarchiv. In der vergangenen Saison betrug die Größe des durchschnittlichen NBA-Profis 1,99 Meter. Als Muggsy Bogues 1987 in die Liga kam, waren es sogar 2,01 Meter. Selbst der durchschnittliche Amerikaner ist fast 20 Zentimeter größer als der 1,60 Meter "große" Bogues und doch brachte es dieser fertig, in einer Liga der Hünen fast 900 NBA-Spiele zu absolvieren, 556 davon als Starter. Wer denkt, dass Allen Iverson klein war, der sieht Bogues - einen Kopf kleiner - als Winzling an. Und doch gelang es ihm, fast 15 Jahre in der NBA zu überleben. Es ist eine Geschichte, die es vermutlich so nicht wieder geben wird. Schon früh machte er sich einen Namen und war unter anderem Teil der US-Mannschaft, die 1986 WM-Gold holte. Dort hielt er einen gewissen Drazen Petrovic (Turnier-Schnitt: 26,2 PPG) bei 12 Zählern. Es wurde schnell klar, Bogues war kein Gimmick. "Muggsy ist der erste Spieler, der kleiner als meine Frau ist, aber in ihm steckt ein Profi", meinte dessen College-Coach Bob Staak. Und er hatte damit recht. Die Washington Bullets griffen an Position 12 zu (einen Pick hinter Reggie Miller), das Thema Harlem Globetrotters, welche Bogues holen wollten, war damit vom Tisch.

© getty Muggsy Bogues (vorne) und sein großer Teamkollege Manute Bol (hinten) Muggsy Bogues: Der Kleinste und der Größte der Geschichte In seiner Rookie-Saison brachte er es auf 5,0 Punkte, 5,1 Assists und 1,6 Steals. Er blieb nur ein Jahr in Washington, doch selbst dieser kurze Abschnitt prägte die NBA-Geschichte. Nur 60 Kilometer entfernt von seiner Heimat Baltimore servierte Bogues einem Spieler die Pässe, der ihn um vier Köpfe überragte: Manute Bol (2,31 Meter). Das Foto, auf dem mit Bol der größte Spieler der NBA-Historie (geteilter 1. Platz mit Gheorge Muresan) neben dem kleinsten steht, darf in keinem Bildband über die NBA fehlen. 1988 schnappten sich die Charlotte Hornets Bogues im Rahmen des Expansion Drafts. An der Seite von Larry Johnson und Alonzo Mourning zogen die neugegründeten Hornets 1993 zum allerersten Mal in die Playoffs ein. Insgesamt erreichte der Aufbauspieler dreimal die Postseason mit den Hornets. Auch wenn das Team nicht über die zweite Runde hinauskam, gewann Bogues mit jedem Jahr an Popularität. Mit seinem markanten Grinsen wurde er in den 1990er Jahren zu einem der bekanntesten Gesichter der NBA - auch außerhalb davon. Er trat in Fernsehsendungen wie "Saturday Night Live" und "Curb Your Enthusiasm" auf, spielte die Hauptrolle in einer denkwürdigen Sprite-Werbung ("The Story of Muggsy and Goliath") und wirkte in "Space Jam" mit. In der Saison 1993/1994 war Bogues ligaweit der zweitbeste Assistgeber (10,1 Assists) und lag auch bei den Punkten im zweistelligen Bereich (10,8). Im Folgejahr gelangen ihm 11,1 Punkte im Schnitt, dennoch war das Scoring nie seine Spezialität. Sein Career High lag bei 24. Als Vorlagengeber dagegen konnten ihm nur wenige das Wasser reichen: seine Bestmarke von 19 stellte er in drei verschiedenen Spielen auf.

© getty Muggsy Bogues: Wie er seinen Größennachteil wettmachte Bogues war extrem schnell, kraftvoller als man denkt und ein unangenehmer Verteidiger mit einem großen Kämpferherz. Er wusste, dass er besser sein musste als die anderen in den Bereichen des Spiels, in denen weniger die Größe gefragt war, sondern Technik, Cleverness und Einsatz: in der Verteidigung, im Dribbling, im Passspiel und in der Spielübersicht. Im Spox-Interview aus dem Jahr 2016 sagte Bogues: "Meine Größe wurde mir ja immer als Nachteil ausgelegt, das war aber nie meine Ansicht. Ich sah es viel mehr als Vorteil, da ich durch meine Geschwindigkeit, meine Instinkte und natürlich auch meine Disziplin so mehr Druck auf gegnerische Ballhandler ausüben konnte - ich hatte eben einen schnelleren Weg zum Ball." Der niedrige Körperschwerpunkt war in der Verteidigung auch ein Vorteil. Bogues klebte an seinem Gegenspieler, schon wenn dieser den Ball nach vorne brachte. "Ich dachte, es wären zwei Muggsys auf dem Platz, denn wenn ich in eine Richtung dribbelte und dann zurückkam, war er wieder da", sagte Kenny Smith einmal.

© getty Muggsy Bogues verteidigte auch gegen Michael Jordan. Muggsy Bogues: Wie aus Tyrone "Muggsy" wurde Im entscheidenden Moment "raubte" Bogues seinen Gegenspieler aus. Wieso ausrauben? Seiner Fähigkeit, dem Angreifer mit fairen Mitteln den Ball abzunehmen, verdankt er seinen Spitznamen Muggsy ("to mug", "jemanden ausrauben"). Dieser wurde zu einem Synonym für seinen Vornamen. "Ich hatte diverse Mitspieler, die keine Ahnung von meinem echten Vornamen hatten. Das war in Toronto einmal ziemlich witzig, als ich neu beim Team war und Coach Butch Carter den Game-Plan vorstellte. Er sprach dann von einem 'Tyrone' - und außer mir wusste zunächst niemand, wen er damit meinte", erzählte Bogues im erwähnten Interview. Als Spieler konnte er zwar nie über die Köpfe seiner Gegenspieler blicken, umso mehr Wert legte er auf eine gründliche Vorbereitung. "Ich wusste bei jedem meiner Teams, welcher Spieler an welcher Stelle am effektivsten war und ob er den Ball im Lauf oder im Stand serviert bekommen musste. Ich investierte enorm viel Zeit ins Studium von Mitspielern und auch Gegenspielern." Außerdem hatte Bogues eine überragende Sprungkraft, die seine fehlenden Zentimeter ein Stück weit kompensierte. Vertikal sprang er bis zu 112 Zentimeter hoch, einmal blockte er sogar den 53 Zentimeter größeren Patrick Ewing.

© getty Muggsy Bogues war der kleinste Spieler der NBA aller Zeiten Muggsy Bogues: Harte Kindheit in Baltimore 15 Jahre vorher war er auf den Freiplätzen in Baltimore beim Bilden der Teams noch als einer der letzten Spieler ausgewählt worden. Andere Jungs nannten ihn "Zwerg" und nahmen ihn nicht ernst. Seine Mutter riet ihm, dass niemand die Größe seines Herzens kenne und kein Fremder ein Experte für sein Leben sei. Mit der Zeit wuchs die Wertschätzung der anderen, weil sie sahen, wie aufopferungsvoll der kleine Junge verteidigte und wie sorgfältig er auf den Ball aufpasste. Als Kind und Jugendlicher verbrachte Muggsy so viel Zeit wie möglich auf dem Freiplatz. Nach eigener Aussage war der Basketballplatz für ihn ein "sicherer Hafen", ein Ort, an dem er sowohl seine Kindheit als auch seinen Traum als Erwachsener leben konnte. Aufgewachsen in einem Armenviertel in Baltimore war Gewalt für Muggsy an der Tagesordnung. Im Alter von fünf Jahren wurde er von einer Ladung Schrot getroffen. Ein Ladenbesitzer war aus Wut über einen Vandalismusakt mit einer Flinte auf die Straße gestürmt und hatte wahllos umher geschossen. Im Krankenhaus wachte Muggsy mit Stahlkugeln im Arm und im Rücken auf. Im Interview mit HoopsHype sprach er über dieses Erlebnis: "Es hat so viel an mir verändert - so jung dabei zu sein, gerade mal fünf Jahre alt. Obwohl wir wussten, dass die Lebenserwartung dort, wo wir lebten, etwa 20 Jahre betrug, denkt man nicht darüber nach, dass das Leben [in einem Augenblick] vorbei sein könnte. Das hat meine Denkweise verändert und mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Es war mir egal, was andere Leute sagten oder über mich dachten. Ich blieb einfach auf meinem Weg und glaubte an mich selbst, weil ich wusste, was ich erreichen konnte."

© getty Muggsy Bogues war einer der besten Passgeber in den 1990er Jahren. Muggsy Bogues: Dominant auf der High School Als Muggsy 12 Jahre war, wurde sein Vater wegen eines bewaffneten Raubüberfalls zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Bruder Chuckie war unterdessen immer wieder in kleinere Betrügereien verwickelt und rutschte in die Drogenabhängigkeit. Auch während seiner Zeit als NBA-Profi half Muggsy seinem Bruder beim Entzug und ließ ihn bei sich wohnen. All dieser Widrigkeiten zum Trotz machte sich Bogues auf den Freiplätzen einen Namen, in der Highschool dominierte er mit den Dunbar Poets und gewann 60 Spiele in Folge. Dennoch zweifelten die meisten an seiner Eignung als College-Spieler. Im Nachhinein zählen die Poets zu den besten Highschool-Teams aller Zeiten. Mit Reggie Lewis, Reggie Williams, David Wingate und Bogues kamen vier Spieler später in die NBA. Aber damals glaubte kaum jemand, dass seine vergangenen Leistungen auf zukünftige Erfolge schließen lassen. Trotzdem erhielt er ein Stipendium an der Wake Forest University und hinterließ auch dort seine Spuren. 1986 gewann er mit den USA die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften in Spanien. Als er sich für den Draft anmeldete, lautete die gängige Meinung, dass seine Zeit in der besten Liga der Welt nur von kurzer Dauer sein würde. Es wurden 14 Jahre. Um sich den Respekt der Trainer zu verdienen, musste sich Bogues stets mehr beweisen und mehr Kostproben seines Könnens liefern als seine hochgewachsenen Kollegen. Das tat er. Wegen einer Knieverletzung im Jahr 1995 erreicht er allerdings nicht mehr sein einstiges Niveau. 1996/1997 war die letzte Saison, in der er für die Hornets auflief. Danach wurde er zu den Golden State Warriors getradet und verließ Charlotte wehmütig. Nach zwei Jahren bei den Warriors, in denen er von der Bank kam, spielte er zwei Jahre für die Toronto Raptors. 2001 folgte die letzte NBA-Station bei den Dallas Mavericks. Bogues stand jedoch nicht mehr gemeinsam mit Dirk Nowitzki auf dem Parkett, da eine erneute Knieverletzung weitere Einsätze erschwerte. Nachdem seine Mutter verstarb, entschied sich Muggsy Bogues dafür, nicht mehr für Dallas aufzulaufen. Was bleibt, sind mehrere Franchise-Rekorde bei den Charlotte Hornets. Bogues ist der All-Time-Leader in Assists (5.557) und Steals (1.067). Über seine Karriere hatte er eine Assist-to-Turnover-Ratio von 4,75 (7,6 Assists und nur 1,6 Turnover!). Damit ist er der beste Spieler unter den Top-100-Assistgebern, selbst Chris Paul hat "nur" ein Verhältnis von 3,96.