NBA - Alle Deals der Free Agency in der Übersicht: Diese Spieler haben neue Verträge bekommen

Die Free Agency ist gerade erst gestartet, dennoch gab schon jede Menge Deals. Wir haben alle Transaktionen, sortiert nach Verlängerungen, Wechseln und Trades aufgelistet.

Deals, Deals, Deals! Schon nach sechs Tagen haben sich über 70 Spieler mit einem Team auf einen neuen Vertrag geeinigt. Hier gibt es die Übersicht über alle Deals.

© getty NBA Free Agency, Tag 8: Die Wechsel Dario Saric (Forward, 29) - Von OKC nach Golden State Deal: 1 Jahr, 2,7 Millionen

© getty NBA Free Agency, Tag 7: Die Verlängerungen Dejounte Murray (Guard, 26, Hawks) Deal: 4 Jahre, bis zu 120 Millionen Dollar Entgegen allen Trade-Gerüchten haben die Hawks den 2024 auslaufenden Vertrag mit Murray um vier Jahre bis 2028 verlängert. Dabei handelt es sich um 111 Millionen, die garantiert sind, hinzu kommen diverse Boni, durch die Murray weitere 9 Millionen kassieren kann.

© getty Montrezl Harrell (Center, 29, Sixers) Deal: 1 Jahr, Gehalt unbekannt Der Big Man hatte seine Spieler-Option nicht gezogen, kehrt nun aber doch zu den Sixers zurück. Dies könnte auch bedeuten, dass Philly RFA Paul Reed nicht hält, da die Sixers mit Joel Embiid, Harrell und dem kürzlich verpflichteten Mo Bamba bereits drei Center im Kader haben.

© getty Matisse Thybulle (Guard, 26, Portland Trail Blazers) Deal: 3 Jahre, 33 Millionen Dollar Die Blazers haben das Offer Sheet der Mavericks gematcht, sodass Thybulle in Portland bleibt. Der Deal enthält eine Spieler-Option für das dritte Vertragsjahr, dazu enthält der Vertrag einen Trade-Kicker in Höhe von 15 Prozent.

© getty EJ Liddell (Forward, 22, New Orleans Pelicans) Deal: 3 Jahre, 6,2 Millionen Dollar Liddell hatte sich im letzten Sommer in der Summer League das Kreuzband gerissen. Er bekommt so Sicherheit für seine Zukunft, die Pelicans halten im Gegenzug eine Teamoption für das dritte Vertragsjahr.

© getty NBA Free Agency, Tag 7: Die Wechsel Aaron Holiday (Guard, 26) - Von Atlanta nach Houston Deal: 1 Jahr, 2,3 Millionen Der jüngere Bruder von Jrue Holiday unterschreibt zum zweiten Sommer in Folge einen Einjahresvertrag zum Minimum.

© getty NBA Free Agency, Tag 6: Die Wechsel Grant Williams (Forward, 24) - Von Boston nach Dallas Deal: 4 Jahre, 53 Millionen Dollar Für Williams trennen sich die Mavs von Reggie Bullock, der in einem Drei-Team-Trade nach San Antonio geht. Die Spurs erhalten zudem einen Pick-Swap für 2030 von den Mavs.

© getty Mo Bamba (Center, 25) - Von den Lakers nach Philadelphia Deal: 1 Jahr, 2 Millionen Dollar Die Sixers wollen zwar RFA Paul Reed halten, doch Bamba ist eine zusätzliche Versicherung gegen mögliche Verletzungen von Joel Embiid. Philly möchte mit drei Fünfern in die Saison gehen.

© getty NBA Free Agency, Tag 4: Die Verlängerungen Anthony Edwards (Guard, 21, Minnesota Timberwolves) Deal: 5 Jahre, bis zu 260 Millionen Dollar bis 2029 Das war nur Formsache. Der frühere Top-Pick Edwards stand im vergangenen Jahr erstmals im All-Star-Team, inzwischen ist der Guard das Gesicht der Franchise und hat hier Karl-Anthony Towns abgelöst. Nur logisch, dass der Ant-Man seinen Maximalvertrag erhielt.

© imago images Mason Plumlee (Center, 33, L.A. Clippers) Deal: 1 Jahr, 6 Millionen Dollar Plumlee bleibt den Clippers erhalten und wird damit auch in der kommenden Saison den Backup von Ivica Zubac geben. Der 33-Jährige kam im Februar via Trade aus Charlotte, wo er über eine Saison den Starter gab.

© getty NBA Free Agency, Tag 4: Die Wechsel Dalano Banton (23, Guard) - Von Toronto nach Boston Deal: 2 Jahre, Gehalt unbekannt Es wird sich um einen Minimalvertrag für Banton handeln, mehr kann Boston auch nicht anbieten. Banton ist mit 2,06 Meter ein großer Guard, der ein solider Verteidiger ist, allerdings den Ball nur bedingt werfen kann.

© getty Malik Beasley (26, Guard) - Von Los Angeles nach Milwaukee Deal: 1 Jahr, 2,7 Millionen Dollar Der Dreierschütze war in den Playoffs aus der Rotation der Lakers gerutscht und darf nun vom Perimeter der Bucks abdrücken. Die Lakers hatte eine Option über 16,5 Millionen verstreichen lassen.

© getty Torrey Craig (32, Forward) - Von Phoenix nach Chicago Deal: 2 Jahre, 5,4 Millionen Dollar Das ist ein kleiner Steal für die Bulls, die mit Craig ihre Wing-Defense verstärken und den Suns einen Starter wegschnappen.

© getty Robin Lopez (35, Center) - Von Cleveland nach Milwaukee Deal: 1 Jahr, 3,2 Millionen Dollar Die Lopez-Brüder sind wieder vereint. Schon 2019/20 war Robin der Vertreter von Zwillingsbruder Brook, so könnte es nun auch wieder in der kommenden Saison sein.

© getty NBA Free Agency, Tag 3: Die Verlängerungen Jordan Clarkson (Guard, 31, Utah Jazz) Deal: 3 Jahre, 55 Millionen Dollar Nach seinem Career Year 2022/23 (20,8 Punkte, 4,4 Assists) halten die Jazz ihre Scoring-Mikrowelle. Clarkson kam über Jahre von der Bank, kann es aber auch in der Starting Five.

© getty Miles Bridges (Forward, 25, Charlotte Hornets) Deal: 1 Jahr, 7,9 Millionen Dollar Über eine langfristige Verlängerung konnten sich Bridges und die Hornets nicht einigen, also unterschrieb er das Qualifying Offer. Damit wird er 2024 zum Unrestricted Free Agent.

© getty NBA Free Agency, Tag 3: Die Wechsel Cory Joseph (31, Guard) - Von Detroit nach Golden State Deal: 1 Jahr, Minimum Nach 7 Punkten und 3,5 Assists im Schnitt für die Pistons reiht sich Joseph in der Guard-Rotation der Warriors hinter Curry, CP3 und Klay ein. Da sollten ein paar Minuten abfallen.

© getty Patty Mills (34, Guard) - Von Brooklyn nach Oklahoma City Deal: 1 Jahr, 6,8 Millionen Dollar Der Veteran mit auslaufendem Vertrag wird in einem Three-Team-Trade mit den Rockets nach OKC verschifft. Die Thunder sollen sogar noch Draftpicks bekommen, um seinen Vertrag zu schlucken.

© getty Eric Gordon (34, Guard) - Von LA Clippers nach Phoenix Deal: 2 Jahre, Minimum Ein Coup für die Suns, die den stämmigen Scorer für das Minimum bekommen. Mehr Infos zum Deal gibt es hier.

© getty Cody Zeller (30, Center) - Von Miami nach New Orleans Deal: 1 Jahr, 3,1 Millionen Dollar Nach einem Jahr in Miami, inklusive Finals-Teilnahme, geht es für den Big Man zu den Pelicans. Auch dort wird er unter dem Korb wieder die Drecksarbeit machen.

© getty Lonnie Walker IV (24, Guard) - Von Los Angeles nach Brooklyn Deal: 1 Jahr, Minimum Für das Veteranenminimum wandert Walker weiter von den Lakers zu den Nets. Bei der Lakeshow war nach den vielen Verpflichtungen kein Platz mehr - aber sein brutales Schlussviertel gegen die Warriors in Spiel 4 (15 Punkte) bleibt für immer.

© getty Justin Holiday (34, Guard) - Von Dallas nach Denver Deal: 1 Jahr, Minimum Für den Veteranen ist es bereits das zehnte Team seiner Karriere. Mehr als das Minimum konnte der Champion nicht bieten, das werden knapp 3,2 Millionen Dollar sein.

© getty NBA Free Agency, Tag 2: Die Verlängerungen Alex Len (Center, 30, Sacramento Kings) Deal: 1 Jahr, 3,2 Millionen Dollar Die Kings halten ihren Backup-Big, erneut zum Minimum. Len zeigte im Vorjahr, dass er zumindest in der Regular Season einige Minuten geben kann.

© getty Russell Westbrook (Guard, 34, L.A. Clippers) Deal: 2 Jahre, 8 Millionen Dollar Also doch: Westbrook gibt sich mit den möglichen 3,8 Millionen Dollar für das kommende Jahr zufrieden und hält eine Spieler-Option für das Jahr darauf.

© getty Sandro Mamukelashvili (Center, 24, San Antonio Spurs) Deal: 1 Jahr, 2 Millionen Dollar Es gibt das Minimum für den Georgier, das verwundert nicht. Mal sehen, ob er nach der Ankunft von Wembanyama überhaupt noch für die Spurs spielt.

© getty Domantas Sabonis (Center, 27, Sacramento Kings) Deal: 5 Jahre, 217 Millionen Dollar Da ist der fette Deal für den Litauer. Die Kings nutzten das neue CBA und gaben Sabonis sogar noch eine Gehaltserhöhung für das kommende Jahr. So kassiert Sabonis für die kommenden Jahre 45 Millionen Dollar mehr als möglich waren.

© getty Moritz Wagner (Forward, 26, Orlando Magic) Deal: 2 Jahre, 16 Millionen Dollar Der Deutsche bleibt bei den Orlando Magic und darf mit dem jungen Team weitere Fortschritte machen. Wagner legte in der letzten Saison 10,5 Punkte und 4,5 Rebounds im Schnitt auf.

© getty Dwight Powell (Center, 31, Dallas Mavericks) Deal: 3 Jahre, 12 Millionen Dollar Die Mavs halten den Veteranen, der als Mentor für Dereck Lively II dienen soll. Powell hatte zuletzt rund elf Millionen Dollar pro Jahr verdient, er wird also deutlich günstiger für Dallas.

© getty Jae Crowder (Forward, 32, Milwaukee Bucks) Deal: 1 Jahr / ??? Nach den Deals für Middleton und Lopez sind die Bucks am Second Apron angelangt. So konnten sie nur Crowder mehr als das Minimum bieten, obwohl der letzte Saison keine Bäume ausgerissen hat.

© getty Brook Lopez (Center, 35, Milwaukee Bucks) Deal: 2 Jahre, 48 Millionen Dollar Milwaukee hält den Kern des Championship-Teams zusammen. Nach der Verlängerung von Khris Middleton bleibt auch der Defensiv-Anker Lopez - allerdings knabbert der Kader jetzt am zweiten Apron.

© getty Austin Reaves (Guard, 25, Los Angeles Lakers) Deal: 4 Jahre, 56 Millionen Dollar Mehr konnten die Lakers nicht bieten - aber schon eine kleine Überraschung, dass kein anderes Team dieses Angebot übertrumpft hat. Oder hat Reaves einem Discount zugestimmt?

© getty LaMelo Ball (Guard, 21, Charlotte Hornets) Deal: 5 Jahre, 260 Millionen Dollar Die Rookie Max Extension für den Point Guard. Eine unfassbare Summer für einen Spieler, der ... zu den Top-30 der Liga gehört? Wenn überhaupt. Aber das sind eben die aktuellen Preise.

© getty Trey Lyles (Forward, 27, Sacramento Kings) Deal: 2 Jahre, 16 Millionen Dollar Die Kings halten den Veteranen, der auf dem Flügel bzw. unter dem Korb für Tiefe im Kader sorgt.

© getty D'Angelo Russell (Guard, 27, Los Angeles Lakers) Deal: 2 Jahre, 37 Millionen Dollar Die Lakers halten ihren Starting Point Guard, der in Jahr zwei eine Spieleroption bekommt. Das Geld hätte man aber auch in Dennis Schröder investieren können ...

© getty NBA Free Agency, Tag 2: Die Wechsel Donte DiVincenzo (26, Guard) - Von Golden State nach New York Deal: 4 Jahre, 50 Millionen Dollar Die Villanova-Connection schlägt wieder zu! Nach Jalen Houston und Josh Hart kommt mit DiVincenzo auch der dritte NCAA-Champion von 2018 in den Big Apple.

© getty Dillon Brooks (27, Forward) - Von Memphis nach Houston Deal: 4 Jahre, 80 Millionen Dollar Houston schnappt sich Brooks per Sign-and-Trade, wobei die Perimeter noch nicht ganz klar ist. Berichten zufolge sind neben Memphis und Houston auch die Nets, Hawks und Clippers involviert.

© getty Jalen McDaniels (25, Forward) - Von Philadelphia nach Toronto Deal: 2 Jahre, 9,3 Millionen Dollar Lange Arme, athleitsch, ein wackeliger Wurf - das klingt nach einem Spieler für Toronto.

© getty Jock Landale (27, Center) - Von Phoenix nach Houston Deal: 4 Jahre, 32 Millionen Dollar Das ist viel Asche für einen Backup auf den ersten Blick, allerdings ist nur das erste Vertragsjahr garantiert. Irgendwer musste ja den Capspace der Rockets bekommen.

© getty Jeff Green (Forward, 36) - Von Denver nach Houston Deal: 1 Jahr, 6 Millionen Dollar Das überrascht. Green entschied sich gegen einen Verbleib in Denver und schließt sich erneut Houston an, wo er bereits in der Saison 2019/20 spielte.

© getty Max Strus (27, Guard) - Von Miami nach Cleveland Deal: 4 Jahre, 63 Millionen Dollar Zahltag! Strus, der in der letzten Saison bei den Miami Heat überzeugt hatte, geht zu den Cavs. Möglich macht es ein Three-Team-Trade mit den San Antonio Spurs. Dabei bekommen die Spurs Cedi Osman, Lamar Stevens und einen Zweitrundenpick. Die Heat kassieren von den Cavs ebenfalls einen Zweitrundenpick.

© getty Jaxson Hayes Sasha Vezenkov (27, Forward) - Von Olympiakos nach Sacramento Deal: 3 Jahre, 20 Millionen Dollar Ein kleiner Coup! Der amtierende EuroLeague-MVP ist ein grandioser Shooter und macht die Kings noch einmal um einiges gefährlicher.

© getty Jaxson Hayes (23, Center) - Von New Orleans nach Los Angeles Deal: 2 Jahre, Minimum Der 23-Jährige Free Agent kommt von den Pelicans und unterschreibt für zwei Jahre (Spieleroption in Jahr 2). Er wird bei den Lakers das Minimum bekommen.

© getty Thomas Bryant (25, Center) - Von Denver nach Miami Deal: 2 Jahre, Minimum Bryant war vor der Trade Deadline von den Lakers zu den Nuggets getradet worden und gewann dort den Titel. Jetzt geht es bei den Heat weiter, das zweite Vertragsjahr enthält eine Spieleroption.

© getty Vasilije Micic (29, Guard) - Von Anadolu Efes nach Oklahoma City Deal: 3 Jahre, 23,5 Millionen Dollar Wer? Der 29 Jahre alte Serbe spielt seit 2018 für Anadolu Efes und hat mit dem Team unter anderem zweimal die EuroLeague gewonnen. 2021 war er überdies MVP der EuroLeague.

© getty Dennis Smith Jr. (25, Guard) - Von Charlotte nach Brooklyn Deal: 1 Jahr Was der ehemalige Mavericks bei den Nets verdienen wird, ist noch nicht bekannt. Laut Shams Charania stand er in Brooklyn aber ganz oben auf der Wunschliste.

© getty NBA Free Agency, Tag 1: Die Verlängerungen Jerami Grant (Forward, 29, Portland Trail Blazers) Deal: 5 Jahre, 160 Millionen Dollar Das ist schon jede Menge Holz für Grant, aber Portland verspürt eben auch Druck von Damian Lillard. Durchschnittlich 32 Millionen pro Jahr sind für Grant aber ein bisschen arg viel

© getty Draymond Green (Forward, 33, Golden State Warriors) Deal: 4 Jahre, 100 Millionen Dollar Die Spatzen pfiffen es von den Dächern, Green bleibt bei den Dubs. Der 33-Jährige bekommt 100 Millionen Dollar, das letzte Vertragsjahr enthält eine Spieler-Option.

© getty Rui Hachimura (Forward, 25, Lakers) Deal: 3 Jahre, 51 Millionen Dollar Es zeichnete sich ab, dass Hachimura nach seinen starken Playoffs bleiben würde - und so kam es dann auch. 51 Millionen für drei Jahre sind vielleicht etwas viel, aber das war eben der Preis für die Lakers, um den Japaner zu überzeugen.

© getty Kyrie Irving (Guard, 31, Dallas Mavericks) Deal: 3 Jahre, 126 Millionen Dollar Am Ende wurde es kein Maximalvertrag für Irving, allerdings kam der Guard nach zwei Jahren wieder aus seinem Deal aussteigen. Hier geht es zur ausführlichen News.

© getty Reggie Jackson (Guard, 33, Denver Nuggets) Deal: 2 Jahre, 10 Millionen Dollar Durch den Abgang von Bruce Brown sieht es recht dünn auf Guard bei den Nuggets aus. Ob Reggie Jackson die Lösung ist? Beim Finals-Run spielte der 33-Jährige kaum eine Rolle, erhält nun aber überraschend mehr als das Minimum.

© getty Cam Johnson (Forward, 27, Brooklyn Nets) Deal: 4 Jahre, 108 Millionen Dollar 108 Millionen für Cam Johnson? Richtig gelesen. Der 27-Jährige war begehrt, entsprechend mussten die Nets sich strecken, um den Team-USA-Spieler zu halten. Immerhin bekommt Brooklyn mit diesem Deal die Prime des Flügelspielers.

© getty Herb Jones (24, Forward, New Orleans Pelicans) Deal: 4 Jahre, 54 Millionen Dollar New Orleans hätte Jones per Team-Option für 1,8 Millionen Dollar halten können, die Pels entschieden sich aber dazu, den Defensiv-Spezialisten langfristig zu halten. 54 Millionen für vier Jahre waren das Maximum für Jones.

© getty Tre Jones (23, Guard, San Antonio Spurs) Deal: 2 Jahre, 20 Millionen Dollar Jones machte seine Sache als Starter auf der Eins ordentlich und bekommt dafür gutes Backup-Geld. Genau das sollte seine Rolle für die Zukunft sein, entsprechend fair ist der Deal.

© getty DeAndre Jordan (34, Center, Denver Nuggets) Deal: 1 Jahr, 3,2 Millionen Dollar Wie schon im Vorjahr war Jordan einer der ersten gemeldeten Signings, der Center ist vor allem für die Kabine wichtig, auch wenn sein Einfluss auf dem Feld eher gering ist.

© getty Kyle Kuzma (27, Forward, Washington Wizards) Deal: 4 Jahre, 102 Millionen Dollar Kuzma bleibt in D.C - auf dem ersten Blick eine Überraschung. Scheinbar war aber kein Team gewillt, 20 Millionen Dollar jährlich auf den Tisch zu legen, sodass Kuzma doch lieber das Wizards-Angebot annahm. Womöglich wird Kuzma dann im Februar wieder zum Trade-Kandidaten.

© getty Damion Lee (30, Guard, Phoenix Suns) Deal: 2 Jahre, 5,4 Millionen Dollar Der Curry-Schwager ist ein solider Veteran, der in der Regular Season Minuten schrubben kann. Genau sowas brauchen die Suns, deswegen erhielt Lee einen weiteren Vertrag.

© getty Caris LeVert (28, Guard, Cleveland Cavaliers) Deal: 2 Jahre, 32 Millionen Dollar Das hätte schlimmer ausgehen können für die Cavs, die damit ihren Sixth Man halten. LeVert konnte zwar nicht immer überzeugen, dennoch hat er seinen Wert für das Team. 16 Millionen im Schnitt sind recht moderat.

© getty Kevin Love (34, Center, Miami Heat) Deal: 2 Jahre, 7,8 Millionen Dollar Auch das war zu erwarten. Love wollte im Februar nach Miami und erfüllte dort seine Rolle so gut er konnte.

© getty Khris Middleton (31, Forward, Milwaukee Bucks) Deal: 3 Jahre, 102 Millionen Dollar Auch das ist sehr fair für beide Seiten. Middleton verzichtete auf seine Spieler-Option über 40 Millionen Dollar, stattdessen gibt es einen längeren Deal mit durchschnittlich weniger Geld. Das entlastet die Bücher der Bucks.

© getty Josh Okogie (24, Forward, Phoenix Suns) Deal: 1 Jahr, 2,3 Millionen Dollar Okogie hatte gute Momente, er ist ein guter Verteidiger und einer der besten Rebounder von den kleinen Positionen. Es ergibt Sinn, dass Phoenix Okogie für den schmalen Taler hält.

© getty Jakob Pöltl (27, Center, Toronto Raptors) Deal: 4 Jahre, 80 Millionen Dollar Für Pöltl ist es gute Sache. 20 Millionen jährlich ist Starter-Geld und der Wiener ist genau das.

© getty Coby White (23, Guard, Chicago Bulls) Deal: 3 Jahre, 33 Millionen Dollar Ist Coby White gut? Wir wissen es nicht so genau, aber als Mikrowelle hat er durchaus seinen Wert. 33 Millionen für drei Jahre sind hier durchaus angemessen.

© getty NBA Free Agency, Tag 1: Die Wechsel Keita Bates-Diop (27, Forward) - Von San Antonio nach Phoenix Deal: 2 Jahre, 5 Millionen Dollar Das könnte ein kleiner Steal für die Suns sein. Bates-Diop ist ein sehr vielseitiger Verteidiger, dessen Wurf über die Jahre besser geworden ist. Womöglich ist er sogar der fünfte Starter in der kommenden Saison.

© getty Bruce Brown (26, Guard) - Von Denver nach Indiana Deal: 2 Jahre, 45 Millionen Dollar Wow! Die Pacers machten genau das Richtige mit ihrem Capspace, sie zahlten für einen soliden Spieler zu viel, ohne dabei wirklich etwas zu opfern. Jahr zwei ist eine Team-Option, sodass sich der Schaden in Grenzen hält, wenn es mit Brown nicht klappt. Für die Nuggets ist das aber ein herber Schlag.

© getty Troy Brown Jr. (23, Guard) - Von den Lakers nach Minnesota Deal: 2 Jahre, 8 Millionen Dollar Minnesota holt sich ein bisschen Hilfe für den Flügel. Brown ist athletisch und kann mit dem Ball etwas anfangen. Wirklich durchsetzen konnte er sich in L.A. nicht, aber einen Versuch ist es für die Wolves wert.

© getty Jevon Carter (27, Guard) - Von Milwaukee nach Chicago Deal: 3 Jahre, 20 Millionen Dollar Carter und Alex Caruso in einem Backcourt? Das sieht kein Gegenspieler gerne. Die Bulls sichern sich einen weiteren Defensiv-Spezialisten für den Aufbau. Das ist ein gutes Geschäft.

© getty Seth Curry (32, Guard) - Von Brooklyn nach Dallas Deal: 2 Jahre, 9,2 Millionen Dollar Zum bereits dritten Mal unterschreibt Curry nun in Dallas, mal sehen, ob der Shooter diesmal länger als ein Jahr durchhält. Im Prinzip is er die kleine Version des getradeten Davis Bertans.

© getty Drew Eubanks (26, Center) - Von Portland nach Phoenix Deal: 2 Jahre, 5 Millionen Dollar Eubanks dürfte so etwas wie der Landale-Ersatz sein, der wohl überraschend kein Angebot der Suns bekommen wird. Startete in Portland in Abwesenheit von Jusuf Nurkic einige Zeit und sollte Phoenix ordentliche Minuten geben.

© getty Joe Ingles (35, Forward) - Von Milwaukee nach Orlando Deal: 2 Jahre, 22 Millionen Dollar Nun, gegen wen boten hier die Magic eigentlich? Es spielt eigentlich keine Rolle, da Orlando noch Capspace zu verbrauchen hatte. Als Veteran wird Ingles dem Team sicherlich gut tun.

© getty Chimezie Metu (26, Forward) - Von Sacramento nach Phoenix Deal: 1 Jahr, 2,5 Millionen Dollar Noch ein guter Move unter dem Radar für die Suns, die einen weiteren athletischen Forward in den Kader bringen. Wird um Rotationsminuten kämpfen.

© getty Shake Milton (26, Guard) - Von Philadelphia nach Minnesota Deal: 2 Jahre, 10 Millionen Dollar Noch ein Guard für die Wolves, das können sie gut gebrauchen. Milton könnte in einer größeren Rolle durchaus abliefern.

© getty TAUREAN PRINCE | Alter: 28 | Stats 21/22: 7,3 Punkte, 2,5 Rebounds, 1,0 Assists bei 45,4 Prozent FG und 37,6 Prozent Dreier in 17,1 Minuten (69 Spiele) | Gehalt 22/23: 7,3 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) Georges Niang (29, Forward) - Von Philadelphia nach Cleveland Deal: 3 Jahre, 26 Millionen Dollar Der Minivan bringt Shooting, ist aber nicht der benötigte Small Forward für die Cavs. Für den Preis geht der Move dennoch völlig in Ordnung und schwächt zudem einen direkten Konkurrenten.

© getty Taurean Prince (29, Forward) - Von Minnesota zu den Lakers Deal: 1 Jahr, 4,5 Millionen Dollar Ein 3-and-D-Spezialist an der Seite von LeBron James? Was soll da schon schiefgehen? Ernsthaft: Prince sollte ein solider Rotationsspieler für die Lakers werden. Für Minnesota ist das ein Verlust, die diesen aus finanziellen Gründen ziehen ließen.

© getty Cam Reddish (23, Forward) - Von Portland zu den Lakers Deal: 2 Jahre, 4,6 Millionen Dollar Reddish ist mal wieder ein Versuch der Lakers, ähnlich wie mit Malik Monk oder Lonnie Walker in den Vorjahren. Ob der athletische Flügel mit wackligem Wurf zu den Lakers passt, sei mal dahingestellt.

© getty Josh Richardson (29, Guard) - Von New Orleans nach Miami Deal: 2 Jahre, 5,9 Millionen Dollar Ein echter Steal. Richardson hat angeblich auf Geld verzichtet, um nach Miami zurückzukehren, wo er die beste Zeit seiner Karriere verlebte. Guter 3-and-D-Guard, der in das Konzept von Coach Erik Spoelstra passt.

© getty Derrick Rose (34, Guard) - Von New York nach Memphis Deal: 2 Jahre, 6,5 Millionen Dollar Hat D-Rose noch etwas im Tank? Zumindest schließt sich für den Guard nun der Kreis, da dieser auf dem College für die Memphis Tigers aktiv war.

© getty Dennis Schröder (29, Guard) - Von den Lakers nach Toronto Deal: 2 Jahre, 26 Millionen Dollar 2021 und 2022 ließ es in der Free Agency nicht gut, diesmal passte es. Toronto stand plötzlich ohne Point Guard da und so gab es für Schröder doch noch einmal einen Zahltag. Zwar ist die Richtung der Raptors weiter fraglich, dem Deutschen wird es erst einmal egal sein.

© getty Fred VanVleet (29, Guard) - Von Toronto nach Houston Deal: 3 Jahre, 130 Millionen Dollar Der einzige Maximalvertrag des Tages! Die Rockets packten letztlich sogar noch einmal ein Jahr drauf und sicherten sich so die Dienste des Ex-All-Stars, welcher der erste nicht gedraftete Spieler ist, der einen Vertrag mit einem Volumen über 100 Millionen Dollar unterschreibt. Mit seiner Mentalität sollte er auch den jungen Spielern weiterhelfen können.

© getty Gabe Vincent (26, Guard) - Von Miami zu den Lakers Deal: 3 Jahre, 33 Millionen Dollar Die Rolle von Schröder bei den Lakers wird nun Gabe Vincent einnehmen, der ein etwas besserer Schütze als der Deutsche ist. Auch er bekommt die volle Midlevel Exeception und sollte mit seiner Bissigkeit gut zum Stil der Lakers passen.

© getty Yuta Watanabe (28, Forward) - Von Brooklyn nach Phoenix Deal: 1 Jahr, 2,3 Millionen Dollar Im Vorjahr spielte Watanabe bereits mit Durant in Brooklyn - und traf dabei gefühlt jeden Dreier aus der Ecke. Dies wird der Japaner nun in Phoenix versuchen.

© getty NBA Free Agency, Tag 1: Die Extensions Desmond Bane (25, Guard, Memphis Grizzlies) Deal: 5 Jahre, 207 Millionen Dollar 2020 war Bane der 30. Pick, nun bekommt er den größten Vertrag in der Geschichte der Grizzlies. Ein Homerun war dieser Max-Deal nicht, am Ende bekam ihn Bane dann aber doch.

© getty Kristaps Porzingis spielt in der kommenden Saison für die Boston Celtics. Tyrese Haliburton (23, Guard, Indiana Pacers) Deal: 5 Jahre, bis zu 260 Millionen Dollar Bei Haliburton war es dagegen recht klar. Dem Point Guard sind wie Bane 207 Millionen Dollar sicher. Sollte er es im kommenden Jahr in ein All-NBA Team schaffen, werden es die 260 Millionen.