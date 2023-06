NBA - Dallas Mavericks: News und Gerüchte vor der Free Agency im Blog: Kommt Jeff Van Gundy von ESPN?

Die Dallas Mavericks erwartet ein heißer Sommer. Was passiert Free Agent Kyrie Irving? WIe können die Mavs ihr Team um Luka Doncic verstärken. Hier gibt es News und Gerüchte zu den Dallas Mavericks.

Beide besitzen Erfahrung als Head Coach. Van Gundy arbeitet seit 2007 als Experte für ESPN, zuvor coachte der 61-Jährige die Houston Rockets und die New York Knicks, welche er 1999 als 8-Seed in die NBA Finals führte. Van Gundy wird seit Jahren mit diversen Teams in Verbindung gebracht, allerdings kam es nie zu einem Deal.

© getty

Mavericks: Kyrie Irving möchte bleiben

Was ist dran an den Gerüchten um LeBron James? Laut Marc Stein (Substack) müsste ein solcher Trade von James selbst ausgehen, allerdings hat LeBron dies in seiner langen Karriere noch nie getan und fühlt sich in Kalifornien weiter wohl.

Stattdessen könnten die Gerüchte ein Manöver von Kyrie Irving sein, der seit Monaten mit den Los Angeles Lakers in Verbindung gebracht wird. Laut Steins Quellen habe Kyrie aber gar kein Interesse an einem Engagement bei den Lakers und wollte diese Gerüchte so begraben. Der 31-Jährige möchte demnach bei den Dallas Mavericks bleiben.