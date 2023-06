NBA - Die SPOX-All-Playoff-Teams: LeBron James gehört weiter zur absoluten Elite

Die Playoffs neigen sich dem Ende entgegen. Während die Denver Nuggets und die Miami Heat den Champion ausspielen, blicken wir zurück auf die besten Spieler dieser Postseason.

Voraussetzung für eine Nominierung sind zumindest zehn Spiele, was bedeutet, dass Verlierer aus der ersten Runde nicht in Betracht gezogen wurden. In diesem Fall hätte Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves noch die besten Karten gehabt.

Am Cut gescheitert sind unter anderem Joel Embiid (Sixers) und Bam Adebayo (Heat).

NBA: SPOX ALL-PLAYOFF FIRST TEAM

Jamal Murray (Guard, Denver Nuggets)

Stats Playoffs: 27,0 Punkte, 5,4 Rebounds, 6,6 Assists und 1,6 Steals bei 48,0 Prozent FG und 39,1 Prozent Dreier in 39,4 Minuten (17 Spiele)

Der Nuggets-Guard wartet noch immer auf seine erste All-Star-Nominierung, doch in den Playoffs liefert Murray Jahr für Jahr ab. Er muss sich vor den großen Namen definitiv nicht verstecken und bewies auch, dass er in den Minuten ohne Jokic auf einem guten Niveau scoren kann.

Aber auch der Serbe profitiert. Das Two Man Game der beiden ist das Beste der NBA, eben weil auch Murray unfassbar heiß laufen kann. 20-Punkte-Viertel sind bei ihm keine Seltenheit, eines davon gab es in diesen Playoffs.