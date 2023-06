NBA Draft: Diese Spieler wurden zuletzt mit dem 10. Pick gedraftet

Die Dallas Mavericks halten im NBA Draft 2023 den 10. Pick. Die großen Stars sind hier meist schon weg. Wir blicken zurück auf die vergangenen Picks, die an dieser Position getätigt wurden.

Gesichert ist es noch nicht, dass Dallas auch wirklich mit dem zehnten Pick einen Youngster auswählen wird. Es gibt zahlreiche Gerüchte, dass die Mavs den Pick womöglich traden werden, um sofort Hilfe für Luka Doncic (und eventuell Kyrie Irving) zu beschaffen. Aber wie wertvoll ist dieser zehnte Pick überhaupt? Schauen wir dazu doch einmal zurück, wer an dieser Position in den vergangenen zehn Jahren ausgewählt wurde. Dazu gibt es auch die besten Nr.10-Picks aller Zeiten.

© getty 2022: Washington Wizards - JOHNNY DAVIS Der Guard hat in Washington noch überhaupt nicht Fuß gefasst und absolvierte in seiner Rookie-Saison gerade einmal 28 Partien. Schon als Washington diesen Pick machte, hatten viele Beobachter Zweifel - und wurden bislang in ihrer Annahme bestätigt.

© getty 2021: New Orleans Pelicans - ZIAIRE WILLIAMS (nach Memphis getradet) Zum damaligen Zeitpunkt war dies ein klassischer Upside-Pick. Die Grizzilies waren auf der Suche nach einem Forward, Gerüchten zufolge hatten sie Franz Wagner im Visier, der aber schon an 8 vom Board ging. So wählten die Grizzlies Williams, der in seiner Rookie-Saison gute Ansätze zeigte, sich in der Folge aber mit Verletzungen herumplagte. Ein Urteil ist bei ihm noch nicht möglich, vermutlich schlummert weiter ein solider NBA-Spieler im Forward, der bei Sierra Canyon einst auf der High School an der Seite von Bronny James auflief.

© getty 2020: Phoenix Suns - JALEN SMITH Dieser Pick sorgte für jede Menge Fragezeichen, die meisten Draft-Experten sahen Smith eher zwischen 20 und 30, doch Phoenix griff sich den Big Man mit dem soliden Wurf schon deutlich früher ab. Smith floppte, sodass die Suns nicht einmal die Team-Option für das dritte Vertragsjahr zogen. So etwas sieht man in der NBA höchst selten. Stattdessen wurde Smith bereits nach 1,5 Jahren und 56 Spielen nach Indiana getradet, wo er zumindest 20 Minuten im Schnitt auf der Platte sieht. Übrigens: Hinter Smith wurden Devin Vassell und Tyrese Haliburton gedraftet. Und wer die vergangenen beiden Playoffs gesehen hat, wird sich fragen: Wie gut wären die Suns eigentlich mit einem Haliburton? Was für eine vergebene Chance.

© getty 2019: Atlanta Hawks - CAM REDDISH Reddish wurde das letzte Puzzle-Teil aus dem Doncic-Young-Trade im Jahr zuvor, konnte sich in Atlanta aber nie nachhaltig beweisen oder durchsetzen. Gleiches galt in New York, bevor er in Portland eine Chance auf einen Neuanfang erhielt und zumindest in Ansätzen überzeugen konnte. Könnte auf Dauer ein solider Rotationsspieler werden.

© getty 2018: Philadelphia 76ers - MIKAL BRIDGES (nach Phoenix getradet) Das war ein Steal für die Suns, die am Draft Day einen sehr einseitigen Deal einfädelten. Für Bridges, dessen Mutter zu dieser Zeit sogar für die 76ers arbeitete (!!), gab Phoenix den 16. Pick sowie einen Erstrundenpick 2021 (OKC zog hier Tre Mann) ab. Bridges ist inzwischen ein All-Defense-Spieler und zeigte zuletzt auch in Brooklyn, dass er zumindest die zweite oder dritte Option im Angriff sein kann. Und Smith? Der machte für Philly nur 13 Spiele. Erst brach er sich den Fuß, dann verzögerte eine Sesam-Allergie seine Heilung. Am 7. Februar 2020 machte er sein letztes Spiel in der NBA.

© getty 2017: Sacramento Kings - ZACH Collins (nach Portland getradet) Für Collins tradeten die Blazers nach oben und der Big Man etablierte sich umgehend als solider Backup bei einem Playoff-Team. Danach wurde er von einer Sprunggelenksverletzung ausgebremst, die ihn eine komplette Saison kostete. Bei den Spurs versucht er nun einen Neuanfang. Talent hat er definitiv, doch die gesundheitlichen Fragezeichen werden ihn wohl immer begleiten.

© getty 2016: Milwaukee Bucks - THON MAKER Ihn hatte hier keiner auf dem Zettel, doch die Bucks hofften, mit Maker wie einst mit Giannis Antetokounmpo 2013 einen Steal zu landen. Das Gegenteil war der Fall. In der Theorie war Maker ein Shotblocker, der auf der Gegenseite das Feld breit machen konnte, doch mehr als Ansätze konnte der gebürtige Südsudanese nicht zeigen. Seit Anfang 2021 ist er raus aus der NBA, heute verdient er seine Brötchen nach einem Zwischenstopp bei Hapoel Jerusalem in der chinesischen CBA.

© getty 2015: Miami Heat - JUSTISE WINSLOW Winslow galt damals als Steal für die Heat, nachdem der Forward Duke zusammen mit Top-3-Pick Jahlil Okafor zur College-Meisterschaft geführt hatte. Winslow war auch sofort Rotationsspieler bei einem Playoff-Team, allerdings warfen auch ihn immer wieder Verletzungen zurück. Auch der fehlende Wurf war für den Forward stets ein Problem, das er auch in Memphis, bei den Clippers und in Portland nicht lösen konnte. Über seine Karriere trifft er gerade einmal 31,5 Prozent von Downtown. Dazu sind 344 Spiele in acht NBA-Jahren schon sehr mager.

© getty 2014: Philadelphia 76ers - ELFRID PAYTON (nach Orlando getradet) Ein Meisterstück der Sixers, die wussten, dass Orlando Payton unbedingt haben wollte. GM Sam Hinkie presste so aus den Magic noch einen Erstrundenpick 2018 (es wurde Landry Shamet) heraus, um Pick 10 gegen Pick 12 zu tauschen, welchen Philly dann für Dario Saric verwendete. Payton war dann zwar lange der Einser bei den Magic und legte hier und da ein Triple-Double auf, entwickelte sich aber nie zu einem validen Starter und sucht seit 2022 ein neues Team, nachdem ihm die Suns kein neues Angebot mehr unterbreiteten.

© getty 2013: Portland Trail Blazers - C.J. MCCOLLUM Kaum ein Draft war so wild wie dieser (Stichwort: Anthony Bennett), doch die Blazers trafen hier mit McCollum eine gute Wahl. Der Shooting Guard gilt als einer der besten Spieler, die nie in ein All-Star-Team gewählt wurden und bildete über Jahre zusammen mit Damian Lillard einen der besten Backcourts der NBA. Über 550 Spiele machte McCollum für Portland, bevor er dem "Retooling" der Blazers zum Opfer fiel und nun als Co-Star von Zion Williamson und Brandon Ingram in New Orleans agiert.

© getty NBA Draft: Die besten Nr.10-Picks aller Zeiten Die letzten zehn Jahre haben es gezeigt, auch an 10 kann man solide Spieler abgreifen. Und nicht nur das, manchmal sind auch noch kommende All-Stars auf dem Board, wie die drei besten Nr.10-Picks aller Zeiten zeigen. 1998: PAUL PIERCE (Boston Celtics) Dass The Truth so tief fiel, bleibt bis heute völlig unverständlich. Der Forward galt als einer der besten Spieler des Landes und wurde zwischen 2 und 5 vermutet. Stattdessen fiel und fiel Pierce und selbst die Celtics wollten ihre spätere Franchise-Legende eigentlich gar nicht haben. Sie hatten Dirk Nowitzki im Visier, den sich allerdings die Dallas Mavericks mit dem Pick zuvor schnappten. So wurde Pierce zum Trostpreis, nachdem im Vorfeld des Drafts Gerüchte gestreut wurden, dass dieser charakterliche Schwächen aufweisen würde. Angeblich schlechte Workouts halfen der Sache wenig. Heute ist Pierce ein Champion, Hall of Famer und einer der größten Rivalen von LeBron James in dessen ersten NBA-Jahren.

© getty 2010: PAUL GEORGE (Indiana Pacers) Kleine Anmerkung: Die Pacers drafteten im gleichen Jahr an Position 51 einen Spieler namens Magnum Rolle, kein Scherz! Er sollte nie für die Pacers spielen. Nun aber zu George, der über viele Jahre einer der besten Forwards der Liga war. PG-13 war damals vor allem roh und lebte von seiner Athletik. Erst mit der Zeit entwickelte er einen Jumper, dazu wuchs George nach dem Draft noch um ein paar Zentimeter auf 2,03 Meter, sodass er auf dem Flügel sehr flexibel einsetzbar war.