NBA Free Agency: Die 10 besten Center auf dem Markt mit Brook Lopez, Nikola Vucevic, Christian Wood und Jakob Pöltl

Die Free Agency der NBA startet am 6. Juli, dann werden sich die 30 Teams der Liga auch um einige gute Big Men streiten. Ein Blick auf die zehn besten Center der Free Agency 2023 und wo sie landen könnten.

Sah in Phoenix nicht viele Minuten, zeigte aber in den Playoffs durchaus, dass er ein mehr als brauchbarer Backup-Center ist. Teilweise musste Ex-Top-Pick Deandre Ayton für den Aussie weichen, weil dieser mit seinem Hustle ein neues Element ins Spiel brachte.

© getty

Platz 9: Andre Drummond (Chicago Bulls)

Status: Spieler-Option über 3,4 Millionen Dollar

Spieler-Option über 3,4 Millionen Dollar Alter: 29

29 Stats 22/23: 6,0 Punkte und 6,6 Rebounds bei 60,6 Prozent FG in 12,7 Minuten (67 Spiele)

6,0 Punkte und 6,6 Rebounds bei 60,6 Prozent FG in 12,7 Minuten (67 Spiele) Gehalt 22/23: 3,2 Millionen Dollar

Der womöglich beste Rebounder der NBA hat eine Spieler-Option und kündigte kürzlich an, dass er plane, diese auch wahrzunehmen. "Das ist der Plan", sagte Drummond im Podcast I AM AN ATHLETE. "Natürlich kann immer etwas dazwischenkommen, aber ich liebe es in Chicago und nach jetzigen Stand möchte ich bleiben."

Der frühere All-Star kann weiter große (Rebound-)Zahlen auflegen, gleich ist er selten effizient und defensiv anfällig. In einer Backup-Rolle - wie er sie zuletzt in Chicago oder auch Philadelphia ausfüllte - hat Drummond aber dennoch noch seinen Wert.