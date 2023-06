NBA: Das sind die größten Spieler aller Zeiten: Wo ordnet sich Mega-Talent Victor Wembanyama ein?

Der kommende Top-Pick Victor Wembanyama ist nicht nur eines der größten Talente seit langer Zeit, der Franzose wird auch umgehend einer der größten Spieler sein, die jemals in der NBA gespielt haben. Wir blicken darum auf die größten Spieler aller Zeiten.

Wie groß ist Victor Wembanyama? Eine genaue Antwort darauf haben wir nicht, da der 19-Jährige von der NBA noch nicht vermessen wurde. Laut eigener Aussage ist der Franzose 2,21 Meter ohne Schuhe, laut ESPN wurden mit Sneakern schließlich 2,26 Meter gemessen.

© getty Das Mega-Talent ist damit im vergangenen Jahr sogar noch einmal etwas gewachsen und schaut man sich dieses Bild mit Wolves-Center Rudy Gobert (2,16 Meter) an, dann sollte es auch keine Zweifel an der angegebenen Größe geben. Wembanyama wäre damit vor Boban Marjanovic (2,24 Meter) und Kristaps Porzingis (2,21 Meter) umgehend der größte Spieler der Liga. NBA: Die größten aktiven Spieler (in Schuhen) Platz Spieler Team Größe 1 Boban Marjanovic Houston Rockets 2,24 Meter 2 Kristaps Porzingis Washington Wizards 2,21 Meter 3 Alex Len Sacramento Kings 2,18 Meter 3 Bol Bol Orlando Magic 2,18 Meter 3 Luke Kornet Boston Celtics 2,18 Meter 3 Moses Brown Brooklyn Nets 2,18 Meter 8 Brook Lopez Milwaukee Bucks 2,16 Meter 8 Domantas Sabonis Sacramento Kings 2,16 Meter 8 Jakob Pöltl Toronto Raptors 2,16 Meter 8 Rudy Gobert Minnesota Timberwolves 2,16 Meter Und auch historisch gesehen gibt es nur wenige Spieler, die so groß wie der französische Teenager waren. Wir schauen auf die größten Spieler aller Zeiten und blicken darauf, wie ihre Karrieren verliefen.

© getty Platz 10: PRIEST LAUDERDALE (1996-1998) Größe: 2,24 Meter

2,24 Meter Teams: Hawks, Nuggets

Hawks, Nuggets Stats: 3,4 Punkte und 2,6 Rebounds bei 47,2 Prozent FG (74 Spiele)

3,4 Punkte und 2,6 Rebounds bei 47,2 Prozent FG (74 Spiele) Auszeichnungen: - Grandioser Name, wenig Impact. Die Hawks wählten den Center im legendären Draft 1996 an Position 28 aus. Lauderdale spielte nur ein Jahr auf dem College und wählte stattdessen den Weg über Europa, genauer gesagt Griechenland. Spielte in seiner Rookie Saison nur 180 Minuten, bevor es nach Denver weiterging. Auch dort konnte sich Lauderdale nicht durchsetzen und tingelte in der Folge um die Welt. Nach drei Jahren in Bulgarien erhielt er die dortige Staatsbürgerschaft.

© getty Platz 10: BOBAN MARJANOVIC (2015-) Größe: 2,24 Meter

2,24 Meter Teams: Spurs, Pistons, Clippers, Sixers, Mavericks, Rockets

Spurs, Pistons, Clippers, Sixers, Mavericks, Rockets Stats: 5,6 Punkte und 3,6 Rebounds bei 57,9 Prozent FG (317 Spiele)

5,6 Punkte und 3,6 Rebounds bei 57,9 Prozent FG (317 Spiele) Auszeichnungen: - Inzwischen ein absoluter Kultspieler. Offensiv sehr begabt, aber wenig mobil, weswegen der Serbe kaum das Feld sieht. Allerdings zählt der Center zu den beliebtesten Spielern der Liga und hat sich mit seinem Charisma Bekanntheit in den USA verschafft. So ist Marjanovic in zahlreichen Werbungen zu sehen (zuletzt Gran Turismo) und staubte darüber hinaus auch schon Hollywood-Rollen ab. Der Serbe spielte einen Bösewicht in "John Wick 3" und war auch in Adam Sandlers "Hustle" auf der Leinwand.

© getty Platz 10: RALPH SAMPSON (1983-1992) Größe: 2,24 Meter

2,24 Meter Teams: Rockets, Warriors, Kings, Bullets

Rockets, Warriors, Kings, Bullets Stats: 15,4 Punkte, 8,8 Rebounds und 1,6 Blocks bei 48,6 Prozent FG (456 Spiele)

15,4 Punkte, 8,8 Rebounds und 1,6 Blocks bei 48,6 Prozent FG (456 Spiele) Auszeichnungen: 4x All-Star, 1x All-NBA Second Team, Rookie of the Year, Hall of Fame Jeder wollte Sampson haben, als dieser als dreimaliger College-Spieler des Jahres in die NBA kam. Schon im Jahr zuvor versuchten zahlreiche Teams, Sampson zu überzeugen, früher das College zu verlassen. Houston gewann schließlich den Hauptpreis, ein Jahr später folgte Hakeem Olajuwon und "Twin Towers" galten als das Duo der Zukunft. Sampson war kein klassischer Center, vielmehr war er elegant, hatte Touch und sah sich selbst eher als Power Forward. Sein "Wunderwurf" gegen die Lakers in den Playoffs ging in die Geschichte ein. In den Finals unterlagen die Rockets dann zwar Boston, deren Coach K.C. Jones nannte Sampson und Hakeem dennoch "die neuen Monster". Was folgten, waren Verletzungen, Drogenmissbrauch und ein Karriereende mit 32 Jahren.

© getty Platz 10: RIK SMITS (1988-2000) Größe: 2,24 Meter

2,24 Meter Team: Pacers

Pacers Stats: 14,8 Punkte, 6,1 Rebounds und 1,3 Blocks bei 50,7 Prozent FG (867 Spiele)

14,8 Punkte, 6,1 Rebounds und 1,3 Blocks bei 50,7 Prozent FG (867 Spiele) Auszeichnungen: 1x All-Star Wer an die Pacers der Neunziger denkt, kommt an Reggie Miller nicht vorbei, doch Smits war stets an seiner Seite. Der Holländer hatte für seine Größe einen hervorragenden Touch und war über Jahre eine Konstante. Konstant waren auch seine Fußprobleme, welche aus seiner Jugend resultieren. Smits erlitt Nervenschäden, weil er zu enge Schuhe trug, das sollte ihn seine komplette Karriere begleiten.

© getty Platz 10: MARK EATON (1982-1993) Größe: 2,24 Meter

2,24 Meter Team: Jazz

Jazz Stats: 6,0 Punkte, 7,9 Rebounds und 3,5 Blocks bei 45,8 Prozent FG (875 Spiele)

6,0 Punkte, 7,9 Rebounds und 3,5 Blocks bei 45,8 Prozent FG (875 Spiele) Auszeichnungen: 1x All-Star, 2x Defensive Player of the Year, 3x All-Defensive First Team, 2x All-Defensive Second Team, 4x Block Leader Seine durchschnittlich 3,5 Blocks pro Partie sind noch immer ein Rekord, gleiches gilt für seine 5,6 Rejections pro Spiel im Jahr 1984/85. Noch mit 20 Jahren arbeitete Eaton als Automechaniker, bevor er zufällig von einem Chemieprofessor (logisch!) entdeckt wurde. Über ein Community College kam Eaton zu UCLA und wurde mit 25 Jahren von Utah in der vierten Runde (die gab es damals noch) gezogen. Neben den jungen John Stockton und Karl Malone wurde Eaton zum Anker der Jazz, der aber ein reiner Defensiv-Spezialist war. 46 Prozent aus dem Feld bei seiner Größe sind ein gutes Indiz dafür. Trotz knapp 30 Minuten im Schnitt scorte Eaton während seiner Karriere nie zweistellig (9,7 waren das höchste der Gefühle).

© getty Platz 7: SIM BHULLAR (2015) Größe: 2,26 Meter

2,26 Meter Team: Kings

Kings Stats: 0,7 Punkte und 0,3 Rebounds bei 50 Prozent FG (3 Spiele)

0,7 Punkte und 0,3 Rebounds bei 50 Prozent FG (3 Spiele) Auszeichnungen: - Nicht wenige glauben auch heute, dass Bhullar nicht mehr als ein PR-Gag war. Der Kanadier mit indischen Wurzeln machte nur drei Spiele in der NBA - ausgerechnet für die Kings, die mit Vivek Ranadive einen indischen Besitzer haben. Heute spielt Bhullar in Taiwan.

© getty Platz 7: PAVEL PODKOLZIN (2004-2006) Größe: 2,26 Meter

2,26 Meter Team: Mavericks

Mavericks Stats: 0,7 Punkte und 1,5 Rebounds bei 0,0 Prozent FG (6 Spiele)

0,7 Punkte und 1,5 Rebounds bei 0,0 Prozent FG (6 Spiele) Auszeichnungen: - 2 Würfe nahm der Russe in zwei Jahren und insgesamt 28 Minuten, das ist gelinde gesagt nicht viel für einen 21. Pick. Danach ging es zurück nach Russland, wo Podzolkin noch bis 2019 aktiv war.

© getty Platz 7: CHUCK NEVITT (1982-1993) Größe: 2,26 Meter

2,26 Meter Teams: Rockets, Lakers, Pistons, Bulls, Spurs

Rockets, Lakers, Pistons, Bulls, Spurs Stats: 1,6 Punkte und 1,5 Rebounds bei 43,8 Prozent FG (155 Spiele)

1,6 Punkte und 1,5 Rebounds bei 43,8 Prozent FG (155 Spiele) Auszeichnungen: NBA Champion 1985 Der größte Spieler, der jemals in der NBA eine Meisterschaft gewann. Und wie wir schon an seinem Schnauzer sehen, war Nevitt ein Produkt seiner Zeit. Große, weiße Center waren damals in Backup-Rollen äußerst beliebt, fragt nach bei Uwe Blab. Wirklich talentiert war Nevitt nicht, einen kleinen Hinweis darauf geben auch seine beiden Spitznamen "Chuck E. Cheese" und "Human Victory Cigar". Trotz allem hielt sich Nevitt über zehn Jahre in der NBA, obwohl er nur 155 Spiele absolvierte.

© getty Platz 3: YAO MING (2002-2011) Größe: 2,29 Meter

2,29 Meter Team: Rockets

Rockets Stats: 19,0 Punkte, 9,2 Rebounds und 1,9 Blocks bei 52,4 Prozent FG (486 Spiele)

19,0 Punkte, 9,2 Rebounds und 1,9 Blocks bei 52,4 Prozent FG (486 Spiele) Auszeichnungen: 8x All-Star, 2x All-NBA Second Team, 3x All-NBA Third Team, Hall of Fame Seine Aufnahme in die Hall of Fame war umstritten, doch Yao war viele Jahre einer der besten Center der NBA, bevor ihn Verletzungen ausbremsten. Durch die viele chinesischen Fans war Yao ein Abo-All-Star, doch fünf All-NBA Teams zeigen, dass dies durchaus gerechtfertigt war. Ming war mobil, hatte Post Moves und einen guten Touch. Nach einiger Aussage konnte Yao in seiner Jugend auch deutlich höher springen, bevor ihn eine Fußfraktur mit 18 Jahren hier deutlich limitierte. Dennoch ist Yao bis heute der größte All-Star, den es jemals gab.

© getty Platz 3: SHAWN BRADLEY (1993-2005) Größe: 2,29 Meter

2,29 Meter Teams: Sixers, Nets, Mavericks

Sixers, Nets, Mavericks Stats: 8,1 Punkte, 6,3 Rebounds und 2,5 Blocks bei 45,7 Prozent FG (832 Spiele)

8,1 Punkte, 6,3 Rebounds und 2,5 Blocks bei 45,7 Prozent FG (832 Spiele) Auszeichnungen: 1x Block Leader Für zwei Dinge dürfte Bradley heutzutage noch bekannt sein: Sein Auftritt in Space Jam sowie die zahlreichen Poster-Dunks, denen Bradley zum Opfer fiel. Der Mormone war auch stets ein leichtes Ziel, gleichzeitig blockte der Center in seiner Hochzeit 4 Würfe pro Partie. Seinen Status als Nr.2-Pick konnte Bradley aber nie bestätigen, da Bradley vor allem nie Konstanz in sein Spiel brachte. Als einer von nur fünf Spielern (Kareem Abdul-Jabbar, Elvin Haley, Shaq, Hakeem Olajuwon) gelang Bradley ein Spiel mit 20 Punkten, 20 Rebounds und 10 Blocks (22-22-13). Bradley lief zudem dank seiner deutschen Mutter bei der EuroBasket 2001 für den DBB auf, als man in der Türkei im Halbfinale knapp am Gastgeber scheiterte und schließlich Vierter wurde.

© getty Platz 3: SLAVKO VRANES (2004) Größe: 2,29 Meter

2,29 Meter Team: Blazers

Blazers Stats: 0,0 Punkte und 0,0 Rebounds (1 Spiel)

0,0 Punkte und 0,0 Rebounds (1 Spiel) Auszeichnungen: - Der Montenegriner spielte in der Saison 2003/04 genau drei Minuten für die Blazers, mehr als ein Foul sprang dabei nicht heraus. 2003 hatten die Knicks noch einen Zweitrundenpick für den Center verwendet. Danach lange in Serbien und Russland aktiv. 2011 gewann Vranes mit Kasan den Eurocup.

© getty Platz 3: TACKO FALL (2019-2022) Größe: 2,29 Meter

2,29 Meter Teams: Celtics, Cavaliers

Celtics, Cavaliers Stats: 2,2 Punkte, 2,4 Rebounds und 0,8 Blocks bei 67,3 Prozent FG (37 Spiele)

2,2 Punkte, 2,4 Rebounds und 0,8 Blocks bei 67,3 Prozent FG (37 Spiele) Auszeichnungen: - Fall erlangte bei March Madness Bekanntheit, als es der extrem gehypte Zion Williamson nicht schaffte, über den Schlacks zu dunken. In der Summer League empfahl sich Fall für die Celtics, die ihn unter Vertrag nahmen und für welche Fall hin und wieder auch auflief. Sein mangelnder Speed und die eingeschränkte Mobilität waren jedoch stets ein Problem, sodass Fal inzwischen in China sein Geld verdient.

© getty Platz 1: MANUTE BOL (1985-1995) Größe: 2,31 Meter

2,31 Meter Team: Bullets, Warriors, Sixers, Heat

Bullets, Warriors, Sixers, Heat Stats: 2,6 Punkte, 4,2 Rebounds und 3,3 Blocks bei 40,7 Prozent FG (624 Spiele)

2,6 Punkte, 4,2 Rebounds und 3,3 Blocks bei 40,7 Prozent FG (624 Spiele) Auszeichnungen: 1x All-Defensive Second Team, 2x Block Leader Noch heute ist Bol der einzige Spieler der NBA-Geschichte, der mehr Würfe blockte als Punkte erzielte. Der Sudaner war spindeldürr und hatte eine Statur, wie wir sie auch danach nie wieder in der NBA gesehen haben. Laut eigener Aussage war sein Urgroßvater sogar noch größer (ca. 2,39 Meter), Bols Stamm zählt zu den Größten der Welt. Bols Wingspan betrug 2,59 Meter, noch heute ist das ein NBA-Rekord. Hier geht es zur Legenden-Story von Manute Bol, dessen Sohn Bol Bol inzwischen bei den Orlando Magic spielt.