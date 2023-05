NBA Playoffs: Fragen zum Aus der Golden State Warriors: Wo muss der Rotstift angesetzt werden?

Die Golden State Warriors sind bei ihrer Mission Titelverteidigung an den Los Angeles Lakers gescheitert. Auf die Dubs wartet nun ein wilder Sommer, wobei Veränderungen unvermeidbar sein werden.

Ähnlich sah es auch Head Coach Steve Kerr, der trotzdem mit gewissem Stolz über seine Mannschaft sprach: "Wir waren lange Zeit in der Regular Season nicht einmal in den Playoffs. Dass wir es dann noch geschafft haben, eine epische Serie gegen Sacramento gewannen und den Lakers einen Kampf boten, hat uns zu einem der acht besten Teams der Liga gemacht. Und da gehören wir auch hin."

Hinzu kamen die fast schon absurden Probleme in Auswärtsspielen, die Golden State letztlich den Heimvorteil in den Playoffs kostete. Gegen die Kings konnte dies zwar widerlegt werden, doch in der Lakers-Serie trafen die Dubs in Los Angeles keinen Blumentopf. Dazu war die Defense nicht mehr auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Die Lakers zwangen Golden State mit simpler Pick'n'Roll-Offense in die Knie, da die Warriors zu viele Schwachpunkte hatte.

Was Verletzungen betrifft, kamen die Dubs ohnehin gut weg. Stephen Curry verpasste einige Spiele, dazu die Probleme von Payton - das war es aber schon und machte die wechselhafte Regular Season umso erstaunlicher. Das Wiseman-Thema, der Vorfall rund um Green und Jordan Poole in der Vorbereitung (Zitat Kerr: "Größte Krise, die wir je hatten"), dazu die zweimonatige Absenz von Andrew Wiggins wegen privater Probleme - viele der Warriors-Brandherde waren im eigenen Haus.

Die Warriors werden Geld sparen müssen, einen ihrer Spitzenverdiener wird es vermutlich treffen, die Frage ist nur wer. Was aber auch angemerkt werden muss: 2024/25 könnte sich die Situation schon etwas entspannen, wenn vor allem der Deal von Klay Thompson (nächste Saison: 43,2 Mio.) ausgelaufen ist. Es ist möglich, dass die Warriors dann sogar wieder unter die Grenze rutschen. So weit sind wir aber noch nicht ...

Bei allen Eskapaden des 33-Jährigen kristallisierte sich erneut heraus, wie unverzichtbar er noch immer für Golden State ist. Green ist der beste Verteidiger der Warriors und weiter einer der besten der kompletten NBA. Zum achten Mal erreichte er in seiner Karriere ein All-Defensive Team. Sein Einfluss in der Lakers-Serie war zwar geringer als gewohnt, dennoch bleibt er das Herzstück und scheint noch keine Verschleißerscheinungen zu zeigen.

Die Kommentare nach Spiel 6 lassen eigentlich nur einen Schluss zu. Green wird auch in der kommenden Saison für Golden State auflaufen, lediglich die Parameter sind noch nicht geklärt. Laut The Athletic ist es wahrscheinlich, dass der Forward seine Spieler-Option über 27,6 Millionen Dollar nicht wahrnimmt und stattdessen einen neuen (wohl etwas kleineren) Vertrag für mehr Jahre bekommt.

Das richtet stattdessen den Fokus auf Jordan Poole, der schwache Playoffs spielte und in der Regular Season enorm schwankend agierte. In der Serie mit den Lakers war er dann überhaupt kein Faktor mehr. Wild in der Offense, eine Zielscheibe am hinteren Ende. 10,3 Punkte und 3,5 Assists bei 34 Prozent aus dem Feld und 25 Prozent von Downtown - so lesen sich seine Zahlen für diese Postseason. In der kommenden Saison wird Poole 27,5 Millionen Dollar kassieren.

Der Vorfall mit Green, die wechselnde Rolle. Mal startete Poole, mal musste er die Second Unit anführen. Konstanz kam so nie rein und auch das schien an Poole, der sich selbst als Starter sieht, zu nagen. Womöglich könnte ein Tapetenwechsel beiden Seiten helfen und Poole zeigte zumindest ja auch, dass er für die Regular Season ein guter Spieler sein kann. Scorende Guards werden immer gebraucht, mit 23 Jahren sollte Poole auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt sein.

Und genau an diesem Punkt sind die Warriors nun angelangt, auch wenn sich die Parameter etwas verändert haben. Pooles Trade-Wert ist nach dieser wackeligen Saison gesunken, gleichzeitig kann es sich Golden State nicht erlauben, für 27 Millionen keine Produktion in den Playoffs zu erhalten. Wie erwähnt, dafür gab es Gründe.

In der Theorie könnte man alternativ auch über einen Trade von Klay Thompson sprechen, doch dessen Salär von über 43 Millionen Dollar für das kommende Jahr sind eine Hausnummer. Zwar versenkte in der Regular Season kein Spieler mehr Dreier als der zweite Splash Brother, doch zur Wahrheit gehört auch, dass Thompson fürchterliche Playoffs spielte. In der Lakers-Serie traf der fünfmalige All-Star gerade einmal 34 Prozent aus dem Feld, in Spiel 6 waren es 3/19.

Der frühere Bucks-Guard war in den Playoffs einer der Lichtblicke. Er spielte solide Defense, traf seine Dreier und arbeitete an den Brettern - so etwas sucht jedes Team. Stattdessen wird Golden State hoffen müssen, dass Moses Moody diese Rolle nun einnehmen kann. Von allen Youngstern lieferte dieser noch am meisten in der Lakers-Serie.

© getty

Jonathan Kuminga kam dagegen nur in der Garbage Time zum Einsatz, obwohl er in der Regular Season teils gute Ansätze zeigte. Steve Kerr scheint dem früheren Nr.7-Pick dennoch nicht zu vertrauen, was für Frust beim 21-Jährigen sorgte. Laut The Athletic will der Forward im kommenden Jahr eine klare Rolle, was durchaus verständlich ist. Geschieht dies nicht, stehen auch hier die Zeichen auf Abschied.

Seine Athletik könnten die Warriors gut gebrauchen, allerdings ist Kuminga weiter kein Shooter und dies ist ein Problem, wenn auch Green und Kevon Looney in der Rotation sind. Letztlich haben es die Warriors nicht geschafft, ihn angemessen zu integrieren, um auch in den Playoffs solide Minuten zu erhalten. Das ist bitter und hilft auch seinem Trade-Wert wenig. Zusammen mit Poole, Moody oder im Zweifel auch Looney haben die Warriors neben ihrem eigenen Draft-Pick wenig in einem Trade anzubieten.