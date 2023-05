NBA Playoffs - Fragen zum Aus der Boston Celtics: Jaylen Brown, Jayson Tatum und die 600-Millionen-Dollar-Frage

Die Boston Celtics haben den Einzug in die NBA Finals verpasst. Die Kelten hatten das klare Ziel Meister zu werden, verpassten dieses aber erneut. Nun wartet im Sommer eine Entscheidung, welche die Franchise über Jahre prägen könnte.

Nein, das Kind war schon viel früher in den Brunnen gefallen, auch wenn die drei Siege am Stück halfen, die Niederlage etwas erträglicher zu gestalten. In Spiel 1 war es ein katastrophales drittes Viertel, in Spiel 2 wurde eine zweistellige Führung im Schlussabschnitt verspielt und das erste Auswärtsspiel in Miami wehrlos abgeschenkt.

Boston war Favorit in Spiel 7 - und doch zeigte sich, warum noch kein Team in der Playoff-Geschichte einen 0-3-Rückstand umbiegen konnte. Den Celtics fehlte das Glück von draußen, dazu kam Pech dazu, als sich Jayson Tatum im ersten Angriff am Knöchel verletzte. Magere 84 Pünktchen erzielten die Celtics, dennoch war es nicht dieses Spiel, welches Boston über Jahre bereuen wird.

© getty

Celtics: Wie ist die Saison zu bewerten?

"Wir haben versagt", brachte es Jaylen Brown treffend auf den Punkt. Alles in dieser Saison war auf den Gewinn der 18. Meisterschaft ausgerichtet, da ist auch die vierte Teilnahme an den Conference Finals in nur sechs Jahren ein schwacher Trost. Letztlich scheiterten die Celtics mal wieder an sich selbst.

In zwei Jahren hat Boston nun zwölf Heimniederlagen (elf Siege) in der Postseason angehäuft, so etwas gab es noch nie. Zu oft hatte diese Mannschaft zwei Gesichter. An guten Tagen sahen sie wie der klare Meister-Favorit aus, an anderen Tagen gab es Stinkbomben gegen die Orlandos dieser Welt. Klar, das kann in einer langen Regular Season passieren, doch Boston war auch in den Playoffs für solche Dinge anfällig.

Am besten waren sie mit dem Rücken zur Wand. Nach dem 2-3 gegen die Sixers, nach dem 0-3 gegen Miami. Es ist also richtig, wenn Al Horford anmerkt, dass er stolz auf dieses Team sei, wie es sich zurückgekämpft hat. Gleichzeitig ist es eben auch nicht eines Champions würdig, Spiele in bedenklicher Manier in der Postseason fast schon abzuschenken, erst recht nicht, wenn man eigentlich die Erfahrung in solchen Momenten haben sollte.