NBA Playoffs - Denver Nuggets vor dem Einzug in die Finals: Die Reifeprüfung für den "Underdog"

Die Denver Nuggets stehen nach dem 119:108-Sieg bei den Los Angeles Lakers vor dem erstmaligen Einzug in die Finals. Es war die ultimative Reifeprüfung für ein Team, das jahrelang chronisch unterschätzt wurde. In L.A. zeigte die Mannschaft, aus welchem Holz sie geschnitzt ist - und warum sie das beste Team im Westen ist.

Sind wir ehrlich: Es hätte niemanden gewundert, wenn die Nuggets diese Partie verloren hätten. Es war ein Must-Win-Spiel für die Lakers in Los Angeles und Mitte des dritten Viertels schien alles in diese Richtung zu laufen, als Nikola Jokic mit seinem vierten Foul und noch über sieben Minuten im dritten Viertel auf der Bank Platz nehmen musste.

Der Gameplan der Lakers ist es, Jokic aus dem Spiel zu nehmen, das öffnet Räume - eben auch für Murray. "Nikola hat in der ersten Halbzeit nicht schlecht gespielt", meinte auch Murray: "Er hatte einfach nicht so oft den Ball in der Hand, weil ich ihn hatte." Und wenn der 26-Jährige heiß läuft, wie er es wieder tat, stehen die Lakers vor einem Dilemma. Lebt man mit dessen Shot Making oder will man den Kanadier blitzen, damit er den Ball aus der Hand gibt?

Es sind keine Neuigkeiten, aber der Serbe ist das Alpha und Omega dieser Mannschaft, auch wenn Jamal Murray zuletzt nach seiner Explosion in Spiel 2 die Schlagzeilen gehörten und dieser auch in Spiel 3 mit 30 Punkten in den ersten 24 Minuten wieder loslegte wie die Feuerwehr. Jokic selbst ließ bis dahin einige Bunnies (für seine Maßstäbe) liegen und wurde von Anthony Davis rabiat weggeblockt. Und doch ist es eben auch Jokic, der solche Murray-Lawinen möglich macht.

© getty

Denver Nuggets: Im Stile eines Champions

Sie konnten diese nicht ergreifen, weil die Nuggets ihre Reifeprüfung bestanden. L.A. warf in diesem Abschnitt alles, was sie hatten, den Gästen entgegen - und konnten in den Minuten ohne Jokic trotzdem nur zwei Zähler gutmachen. Und das, obwohl Murray in diesem Viertel jeden seiner fünf Versuche nur auf den Ring setzte. "Wir sind nicht ohne Grund auf Platz eins im Westen seit Dezember", erklärte Coach Michael Malone: "Wir sind nicht panisch geworden, stattdessen sind andere in die Bresche gesprungen. Das mag wie ein Klischee klingen, traf heute und auch in den vergangenen Jahren bei uns aber zu."

Aaron Gordon rückte auf die Fünf, bekämpfte Davis in der Zone, die Guards erzwangen Turnover und dann war auch das Shotmaking wieder da. Kentavious Caldwell-Pope und Michael Porter Jr. netzten wichtige Dreier und wehrten so einen Lakers-Run ab. Auch als LeBron James plötzlich Distanzwürfe traf (zuvor 0/13 in der Serie), zeigten sich die Nuggets unbeeindruckt und behielten die Nerven.

Dazu hatten die Foulprobleme von Jokic einen Vorteil, der Serbe war im Gegensatz zu den anderen Spielern auf dem Feld ausgeruht. Nachdem der Center in den beiden Heimspielen kein einziges Field Goal in den jeweils letzten zwölf Minuten erzielen konnte, dominierte der Joker in Los Angeles das vierte Viertel nach allen Regeln der Kunst. Laut eigener Aussage sagte Malone auch keine Plays mehr an, stattdessen war es "Coach Jokic", der die Zügel in der Hand hielt, auch wenn dieser abwiegelte.