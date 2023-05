NBA - Los Angeles Lakers: News und Gerüchte vor der Free Agency im Blog: LeBron James spielte mit Sehnenriss

Die Los Angeles Lakers stehen vor einer ereignisreichen Offseason, nicht nur aufgrund des mögliches Karriereendes von LeBron James. Hier gibt es alle News und Gerüchte zur Offseason der Lakers im Blog.

Lakers: News und Gerüchte vom 26. Mai

Lakers: LeBron James spielte mit einem Sehnenriss

Im Februar riss sich LeBron James eine Sehne im Fuß - und kehrte nach nur 13 Spielen wieder zurück und hatte in der Folge großen Anteil daran, dass die Lakers bis in die Conference Finals vorstießen. James selbst verriet Ende März, dass ihm mehrere Ärzte rieten, in dieser Saison nicht mehr zu spielen, was dieser aber ignorierte.

Laut Shams Charania (The Athletic) spielte James in diesen Playoffs, obwohl der Fuß nicht verheilt war. "Er hat die letzten Monate mit einer gerissenen Sehne im Fuß gespielt und es könnte sein, dass er nun operiert werden muss", sagte Charania in der "Pat McAfee Show". "Mir wurde gesagt, dass sie ihn nun untersuchen. Es ist möglich, dass er operiert werden muss und er danach zwei Monate ausfallen wird."

Während der Playoffs stand James konstant auf dem offiziellen Injury Report der Lakers, als Begründung wurde stets "Schmerzen im rechten Fuß" angegeben. Das hielt LeBron aber nicht davon ab, in Spiel 4 gegen die Denver Nuggets fast die kompletten 48 Minuten zu spielen und dabei 40 Punkte, 10 Assists und 9 Rebounds zu erzielen.

In 16 Spielen in der Postseason legte LeBron in durchschnittlich 38,7 Minuten 24,5 Punkte, 9,9 Rebounds sowie 6,5 Assists bei Quoten von 49,8 Prozent aus dem Feld sowie 26,4 Prozent von der Dreierlinie auf.