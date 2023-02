NBA News: Los Angeles Lakers fädeln Trade mit drei Teams ein - Russell Westbrook nach Utah, D'Angelo Russell kehrt zurück

Die Los Angeles Lakers stehen vor einem Trade von Russell Westbrook. Der Point Guard wird zu den Utah Jazz wechseln, im Gegenzug kommen Malik Beasley und Jarred Vanderbilt. Als drittes Team sind die Minnesota Timberwolves involviert, sie schicken D'Angelo Russell nach L.A.

Wie mehrere Medien überstimmend berichten, handelt es sich um einen Drei-Team-Trade. Utah bekommt Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones sowie einen Erstrundenpick 2027. Dieser ist Top-4-geschützt und wandelt sich in zwei Zweirundenpicks um, sollte dieser 2027 nicht greifen.

Die Lakers bekommen im Gegenzug Malik Beasley, Center Jared Vanderbilt sowie D'Angelo Russell von den Minnesota Timberwolves, welcher bereits zwischen 2015 und 2017 die Sneaker für die Lakers schnürte und einst von den Kaliforniern mit dem zweiten Pick gedraftet wurde.

Minnesota schnappt sich dagegen Mike Conley sowie Nickeil Alexander-Walker aus Utah und bekommt darüber hinaus auch noch drei Zweitrundenpicks.

Die Lakers erhalten in Russell und Beasley zwei gute Schützen sowie einen brauchbaren Center. Russells Vertrag läuft jedoch wie der von Westbrook aus, während Beasley und Vanderbilt noch bis 2024 gebunden sind. Die Wolves tauschen dagegen die Point Guards aus und holen mit Conley einen Veteranen, der bereits mit Rudy Gobert in Utah zusammenspielte und ebenfalls noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Westbrook landet in Utah, ob der 33-Jährige jemals ein Spiel für die Jazz absolvieren wird, ist unklar. Laut Chris Haynes (Bleacher Report) gibt es gleich zwei Interessenten an Westbrook, sollte sich dieser mit Utah auf einen Buyout, also eine vorzeitige Vertragsauflösung einigen. Sowohl die Chicago Bulls als auch die L.A. Clippers könnten sich ein Engagement des MVPs von 2017 vorstellen.

Der Trade in der Übersicht