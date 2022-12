NBA News: Phoenix Suns sauer über Dunk von Zion Williamson: "Das war unsportlich"

Die New Orleans Pelicans haben die Tabellenführung im Westen verteidigt. Gegen Phoenix gewannen die Pels mit 128:117, Zion Williamson sorgte am Ende mit einem Dunk aber für Ärger beim Gegner.

Es war das erwartet heiße Rematch der Erstrundenserie aus der Vorsaison (4-2 für Phoenix). Der Unterschied, diesmal war, dass auch Zion Williamson mit dabei war, der mit seinem 360-Dunk in den letzten Sekunden für Ärger sorgte. Nachdem Chris Paul bei 117:126 einen Floater vergab, hörten die Suns auf zu spielen, doch New Orleans eben nicht, was im Dunk von Williamson mündetete.

"Dieses Spiel war schon entschieden und sie haben einfach weitergespielt", ärgerte sich Suns-Guard Cameron Payne nach dem Spiel. "Ich denke, dass es unsportlich war und das hat uns nicht gefallen. Wir haben darauf nicht gut reagiert. Wir verlieren nicht gerne, aber das Spiel war vorbei und sie hätten einfach den Ball halten können."

Insbesondere Payne und Paul gefiel das überhaupt nicht, nach Spielende leerten sich die Bänke auf beiden Zeiten und es kam zu einigen Wortgefechten. Letztlich beruhigten sich beide Parteien aber schnell wieder. Auch CP3 hatte sich wenig später schon wieder abgeregt: "Solche Dinge passieren. Es gab keine Rangelei, es ist nichts passiert."

Auch Williamson lenkte später ein, dass seine Aktion womöglich unnötig war. "Das bin ich eigentlich nicht, aber man kann es verstehen oder eben nicht. Sie haben meine Mitspieler in der vergangenen Saison in den Urlaub geschickt und ich konnte nicht helfen. Das hat heute auch eine Rolle gespielt, das gebe ich zu."

Mitspieler C.J. McCollum hatte hingegen eine Lösung für die Suns. "Sie hätten auch einfach Defense spielen können, wenn sie nicht wollen, dass wir den Ball dunken", sagte der Shooting Guard. Das gelang den Suns in den 48 Minuten aber nicht wirklich, New Orleans versenkte 51 Prozent aus dem Feld und erzielte 128 Punkte.

Durch den Sieg festigen die Pelicans die Führung in der Western Conference. Mit einer Bilanz von 17-8 liegen die Pels 0,5 Spiele vor den Memphis Grizzlies und 1,5 Partien vor Phoenix, die ihrerseits die Chance auf den Platz an der Sonne verpassten.