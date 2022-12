NBA: Dallas Mavericks gewinnen souverän bei den New York Knicks im Madison Square Garden

Die Dallas Mavericks haben ihr Auswärtsspiel gegen die New York Knicks überzeugend mit 121:100 gewonnen und damit wieder eine ausgeglichene Saisonbilanz. Im legendären Madison Square Garden machte ein überragendes drittes Viertel der Mavs den Unterschied. Tim Hardaway Jr. machte darüber hinaus sein bestes Saisonspiel.

New York Knicks (10-13) - Dallas Mavericks (11-11) 100:121 (BOXSCORE)

Mit nur 20 Punkten im ersten Viertel starteten die Mavs sehr zäh in die Partie und lagen nach zwölf gespielten Minuten mit zwölf Zählern zurück, zur Pause waren es immer noch sieben Punkte Rückstand. Nach der Pause explodierten die Gäste, die sich zuletzt eine peinliche Pleite gegen Detroit Pistons geleistet hatten, dann endlich: Mit 41:15 entschieden sie den Spielabschnitt für sich, dabei scorten sowohl Luka Doncic (19) als auch Tim Hardaway Jr. (17) besser als der Gegner.

Mit 19 Punkten Vorsprung ging Dallas ins letzte Viertel, spannend wurde es nicht mehr. Topscorer war mal wieder Doncic (11/21 FG, 30 Punkte), der auch noch 7 Assists, 8 Rebounds und 3 Blocks auflegte. Diesmal hatte der Superstar zur Abwechslung mal richtig viel Hilfe: Hardaway Jr. schweißte 8/13 Dreier ein und kam so auf 28 Punkte, Spencer Dinwiddie schrammte knapp an einem Triple-Double vorbei (17 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists). Stolze 61 Dreier nahmen die Mavs, davon fanden 24 ihr Ziel.

In der Hinsicht waren die Knicks deutlich unterlegen (10/31 von Downtown). Zudem verloren sie das Turnover-Battle (19:11) und waren an den Brettern ebenfalls das schwächere Team (45:50). Ex-Maverick Jalen Brunson kam in 27 Minuten Spielzeit auf 13 Punkte und 3 Assists bei einem Plus/Minus von -26. Die besten Knickerbocker waren Julius Randle (24 Punkte) und Immanuel Quickley von der Bank (23 Punkte).

Angesichts des großen Vorsprungs konnte Mavs-Coach Jason Kidd seine Stars schonen: Doncic kam nur auf 29 Minuten, alle acht Bank-Spieler erhielten mindestens fünf Minuten Einsatzzeit. Maxi Kleber zeigte eine gute Leistung (13 Punkte in 23 Minuten), bei den Knicks blieb Isaiah Hartenstein in seinen 13 Minuten relativ blass (2 Punkte, 4 Rebounds, 2 Steals). Christian Wood fehlte bei den Mavs krank.

Für die Knicks war es die sechste Pleite in den letzten acht Spielen. Für sie geht es mit einem Heimspiel gegen die Cleveland Cavaliers weiter. Dallas empfängt in der Nacht auf Dienstag die Phoenix Suns.

NBA: Die Stats-Leader bei Knicks vs. Mavericks