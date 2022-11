NBA: Dennis Schröder feiert rostiges Saisondebüt bei Sieg der Los Angeles Lakers - Anthony Davis dominiert

Die Los Angeles Lakers haben ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert, auch ohne LeBron James. Beim 128:121-Sieg gegen die Pistons dominiert dafür Anthony Davis das vierte Viertel, A.D. bekommt zudem ordentliche Unterstützung. Dennis Schröder feiert sein Saisondebüt, ist aber noch etwas rostig.

Los Angeles Lakers (4-10) - Detroit Pistons (3-14) 128:121 (BOXSCORE)

Der Deutsche hatte den kompletten Saisonstart aufgrund einer Daumenverletzung verpasst, gegen die Pistons war er erstmals wieder am Start. Er durfte von der Bank 16 Minuten lang ran, war aber nach der langen Pause verständlicherweise noch nicht in seinem Rhythmus. Schröder kam auf 2 Punkte und 2 Assists bei 1/5 aus dem Feld.

LeBron James fehlte aufgrund einer Adduktorenzerrung, doch dafür war Anthony Davis zur Stelle. Detroit fand in der Zone kein Mittel gegen den 29-Jährigen - außer zu foulen. Die Lakers standen insgesamt 40-mal an der Freiwurflinie (starke 35 Treffer), allein Davis stand bei 18/21 von der Linie. Dank A.D. kam Los Angeles zudem auf 66:50 Punkte in der Zone.

Insbesondere im vierten Viertel war der Big Man kaum mehr zu stoppen, 16 seiner 38 Zähler (10/16 FG) erzielte er in diesem Durchgang. Zusätzlich sammelte er 16 Rebounds und 4 Blocks. Doch auch die Kollegen wussten zu überzeugen, zum Beispiel Lonnie Walker IV (17), Austin Reaves (16, 6 Assists), Wenyen Gabriel (15) oder Russell Westbrook, Letzterer in erster Linie als Playmaker (10, 4/13 FG, 12 Assists).

Die Pistons mussten erneut auf Cade Cunningham (Schienbeinverletzung) verzichten, zudem verletzte sich auch noch Saddiq Bey am Knöchel und Hamidou Diallo verlor einen Zahn. Alec Burks setzte sich von der Bank noch mit 23 Punkten (5/8 Dreier) zur Wehr, Bojan Bogdanovic kam auf 20 Punkte, 6 Rebounds und 5 Assists. Killian Hayes machte im Backcourt einen ordentlichen Eindruck (18 und 9 Assists, 4/6 Dreier, aber 6 Fouls und -21), Rookie Jaden Ivey hatte Probleme mit dem Wurf (17, 1/9 Dreier).

Lakers kontrollieren viertes Viertel - Anthony Davis dominiert

LeBron musste zum dritten Mal in Folge passen, AD meldete sich zwar fit, agierte zu Beginn aber relativ unauffällig. Dafür hatte Reaves einige gute Szenen, gleiches galt für Westbrook nach dessen Einwechslung. Allerdings wurde er auch übel von Ivey abgeräumt. Schröder kam etwa fünf Minuten vor dem Ende des ersten Viertels erstmals in die Partie, leistete sich zunächst einen Turnover, versenkte wenig später aber seinen ersten Jumper.

Problematisch war für L.A. aber in erster Linie die ganz schwache Defense. Die Pistons trafen im ersten Viertel (37:30) über 60 Prozent aus dem Feld, dann bestraften sie die Lakers-Turnover mit gutem Spiel in Transition. Nach einem 14-Punkte-Rückstand war es wieder Westbrook, der seinem Team mit seinem Playmaking neues Leben einhauchte. Davis fand immer wieder den Weg an die Linie, ein krachender Dunk von Walker IV brachte die Hausherren kurz vor der Halbzeitpause wieder in Front, dann legte er per Buzzerbeater zum 68:64 nach.

Nach dem Seitenwechsel schienen die Lakers langsam die Kontrolle zu übernehmen, doch weitere Ballverluste ermöglichten Detroit einen 9:2-Lauf gegen Ende des dritten Viertels. Damit war wieder alles offen (96:95 Lakers) - bis Reaves die Lakers-Offense in die eigene Hand nahm. 6 der ersten 8 Lakers-Punkte im Schlussabschnitt gingen auf sein Konto, damit erarbeitete sich L.A. wieder einen leichten Puffer.

Und den verteidigten die Hausherren nun auch. Davis erhöhte den Vorsprung Mitte des Viertels auf 10 Zähler, die bis dahin höchste Führung der Lakers. Mehrere Slams und noch mehr Freiwürfe des Bigs bauten diese noch weiter aus. Bei Detroit lief offensiv nun kaum mehr etwas zusammen und A.D war überall, wie er mit einem Block und dem nächsten Dunk nach einem Offensiv-Rebound unter Beweis stellte. Die Lakers ließen nichts mehr anbrennen.

NBA: Die Stats-Leader bei Lakers vs. Pistons