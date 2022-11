NBA: Dallas Mavericks schlagen Brooklyn Nets - Doncic toppt Durant, Mavs-Held aus der zweiten Reihe

Vierter Sieg in Folge für die Dallas Mavericks, aber was war das für ein bizarres Finish! Auf dem Weg zum 96:94-Erfolg gegen die Brooklyn Nets erspielen sich die Mavs im vierten Viertel dank Luka Doncic und eines Helden aus der zweiten Reihe eine zweistellige Führung - und machen es dann trotzdem nochmal spannend.

Dallas Mavericks (6-3) - Brooklyn Nets (4-7) 96:94 (BOXSCORE)

Erneut hatte Dallas in der Schlussphase enorme Probleme, den Sieg über die Zeit zu bringen. Stattdessen hatte Kevin Durant sogar noch die Chance, das Nets-Comeback zu veredeln und von der Freiwurflinie auszugleichen. Doch nach 62 Treffern von der Charity Stripe in Folge endete seine Serie zum ungünstigsten Zeitpunkt und die Mavs zitterten sich doch noch zum Sieg.

Doncic knackte dabei im neunten Spiel der Saison zum neunten Mal die Marke von 30 Zählern (36, 11/22 FG, 5/9 Dreier, 9/12 FT) und legte zusätzlich 6 Rebounds sowie 6 Assists bei 5 Turnover auf. Eine richtig starke Leistung, auch im Schlussabschnitt, zeigte Josh Green von der Bank (16, 5/5 FG), Dorian Finney-Smith half mit 18 Punkten und Maxi Kleber zeigte teils starke Defense gegen KD (dazu 5 Punkte, 5 Rebounds).

Durant beendete die Partie mit 26 Punkten (10/20 FG), Unterstützung lieferten sonst noch Cam Thomas (19), Royce O'Neale (15 und 8 Assists), Joe Harris (14) oder Nic Claxton (10 und 14 Rebounds). Ben Simmons feierte sein Comeback, blieb aber in 16 Minuten Einsatzzeit blass (2 Punkte, 1/3 FG, 3 Rebounds, 2 Assists, 2 Turnover).

Der Australier kehrte nach vier Spielen Pause auf den Court zurück, kam allerdings von der Bank. Bei den Mavs gab es eine Veränderung in der Ersten Fünf, JaVale McGee durfte wieder starten, spielte aber gerade mal 3 Minuten. Der Center konnte seinen Gegenüber Claxton in den Anfangsminuten nicht davon abhalten, die Bretter zu dominieren.

Mehrere Offensiv-Rebounds des 23-Jährigen gaben Brooklyn einen frühen Push, dann fanden auch die restlichen Starter in ihren Rhythmus für eine frühe 14-Punkte-Führung. Kleber half per Dunk und Catch-and-Shoot-Dreier, dass Dallas nicht komplett den Anschluss verlor. Nun war auch die Mavs-Offense da, Doncic sammelte 14 Punkte, bis zum Ende des ersten Viertels verkürzten die Hausherren auf 29:34.

Dallas Mavericks zittern sich gegen Durant und Co. zum Sieg

Im zweiten Abschnitt ließ die Mavs-Defense kaum mehr einfache Abschlüsse zu, Brooklyn verlor zudem den in dieser Saison bislang starken Yuta Watanabe an eine Knöchelverletzung. Die Nets trafen nur noch 21 Prozent aus dem Feld, Dallas drehte das Spiel und Doncic brachte seine Farben zur Halbzeitpause mit 53:50 in Front.

Nach dem Seitenwechsel übernahm KD in einigen Possessions die Defense gegen Doncic und trug gleichzeitig sein Team in der Offense. Bitter für die Mavs: Tim Hardaway Jr. (11) rutschte in der Zone mit einem Fuß weg und zog sich eine Zerrung zu, er konnte nicht mehr weiterspielen. Zwischen beiden Teams ging es nun hin und her, Brooklyn ging mit einer 73:72-Führung in den Schlussabschnitt.

Ein Doncic-Dreier über die ausgestreckten Arme von Simmons, starke Defense von Kleber und ein Hammer-Dunk von Green drehten die Partie wieder zugunsten der Mavs. Doncic schickte nebenbei auch noch Simmons mit einem netten Move auf die Bretter. Das American Airlines Center rastete natürlich aus, spätestens nachdem Green einen Dreier und Finney-Smith ein And-One folgen ließen. KD kassierte ein Technisches Foul, 14:0-Lauf der Mavs zum 88:78 Mitte des vierten Viertels.

O'Neale und Harris machten es zwei Minuten vor Schluss aus der Distanz nochmal spannend (-4). Nun machten den Mavs mehrere der insgesamt 22 Turnover zu schaffen, Thomas verkürzte nach einem Offensiv-Rebound sogar auf 91:92. Doncic zeigte sich sicher von der Linie, anschließend wählte Dallas bei einer 3-Punkte-Führung die Foultaktik.

Allerdings leistete sich Dallas bei 6 Sekunden auf der Uhr ein Foul bei einem Dreierversuch von KD, der seinen zweiten Freebie aber vergab. Den dritten Freiwurf setzte Durant absichtlich daneben, O'Neale bekam zwar seine Hände an den Ball, aber keinen Abschluss mehr. Sieg für die Mavs!

NBA: Die Stats-Leader bei Mavs vs. Nets