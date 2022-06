NBA Finals - Celtics vs. Warriors, News und Gerüchte: Sieg in Spiel 3 für Jayson Tatum "kein Hexenwerk"

Jayson Tatum hat erklärt, dass ein Sieg in Spiel 3 "kein Hexenwerk" sei, den Celtics droht ein Ausfall und Marcus Smart hat auf die Ankündigung von Draymond Green reagiert. Die News und Gerüchte zu den Boston Celtics.

Boston Celtics vor Spiel 3 der Finals: "Kein Hexenwerk"

Jayson Tatum hat vor Spiel 3 der NBA Finals gegen die Golden State Warriors in der Nacht auf Donnerstag (ab 3 Uhr live auf DAZN) über die Lehren aus dem vergangenen Spiel gesprochen und sich verwundert über die ständige "Superstar"-Diskussion gezeigt.

"Turnover waren ein entscheidender Faktor, vor allem wenn man sich anguckt, wie oft wir den Ball weggeworfen haben und wie viele Punkte sie dadurch erzielt haben. Ich denke, wenn wir die Turnover runterschrauben können, können wir auch viele dieser Punkte verhindern", sagte Tatum.

Die Celtics hatten in der klaren Niederlage in Spiel 2 19 Mal den Ball weggeworfen, was zu 33 Warriors-Punkten geführt hatte. Tatum alleine war für vier Turnover verantwortlich. "Im Grund ist es recht simpel, wir werfen den Ball nicht weg und haben eine besseren Chance auf den Sieg. Das ist kein Hexenwerk", erklärte der 24-Jährige.

Neben den vielen Turnovern war auch Tatum selbst, der in Spiel 2 den schlechtesten Plus-Minus-Wert in der Finals-Geschichte aufstellte, erneut in der Kritik. "Viele Leute wollen diskutieren. Vor allem darüber, ob ich ein Superstar bin oder nicht. Ich habe gesehen, dass das gerade eine riesige Debatte ist. Ich frage mich, wo das herkommt. Habe ich das gewittert? Habe ich jemals gesagt, dass ich ein Superstar bin? Oder an der Schwelle dazu? Das kam nie von mir", sagte er.

Die Frage, ob Tatum ein Superstar sei oder nicht, gewann durch seine Entwicklung zum Anführer des Teams und seine Wahl ins All-NBA First Team noch mehr an Brisanz. In den bisherigen Playoffs lieferte er seinen Kritikern zumeist Antworten auf dem Platz und schnappte sich die neu eingeführte Larry Bird Trophy für den besten Spieler der Eastern Conference Finals mit durchschnittlich 25 Punkten, 8,3 Rebounds und 5,6 Assists gegen die Heat.

"Es war ein großes Thema in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Ich habe es ständig gesehen. Und ich habe mich immer gefragt, wer das gesagt hat oder wo das herkommt oder warum das so entscheidend ist", ergänzte Tatum, der erklärte, dass der Gewinn der Championship für ihn das einzig wichtige Ziel sei. "Wenn du eine Meisterschaft gewinnst, können sie sich über viele Dinge streiten, aber nicht darüber, dass du ein Champion bist."

Finals-Plus/Minus: Neuer Negativ-Rekord! Kobe & LeBron in der "Flop 5" © getty 1/27 Celtics-Star Jayson Tatum hat in Spiel 2 der NBA Finals für einen Negativ-Rekord gesorgt - und mit seinem Plus/Minus von -36 einen Wert von Kobe und LeBron getoppt. SPOX blickt auf die schlechtesten Werte seit der Datenerfassung 1997. © getty 2/27 Plus/Minus gibt die Differenz zwischen den erzielten und den zugelassenen Punkten eines Teams an, während der Spieler auf dem Court steht. Doch Vorsicht: Der Stat gibt natürlich keine perfekte Aussagekraft über die Leistung des Akteurs. © getty 3/27 Platz 25: ANDRE IGUODALA | Team: Miami Heat | Plus/Minus: -25 in 25 Minuten in Spiel 1 der NBA Finals 2020 gegen die Los Angeles Lakers (98:116) © getty 4/27 Platz 17: RASHARD LEWIS | Team: Orlando Magic | Plus/Minus: -26 in 36 Minuten in Spiel 1 der NBA Finals 2009 gegen die Los Angeles Lakers (75:100) © getty 5/27 Platz 17: PAUL PIERCE | Team: Boston Celtics | Plus/Minus: -26 in 34 Minuten in Spiel 6 der NBA Finals 2010 gegen die Los Angeles Lakers (67:89) © getty 6/27 Platz 17: SERGE IBAKA | Team: Oklahoma City Thunder | Plus/Minus: -26 in 26 Minuten in Spiel 5 der NBA Finals 2012 gegen die Miami Heat (106:121) © getty 7/27 Platz 17: KYRIE IRVING | Team: Cleveland Cavaliers | Plus/Minus: -26 in 33 Minuten in Spiel 2 der NBA Finals 2016 gegen die Golden State Warriors (77:110) © getty 8/27 Platz 17: KEVIN LOVE | Team: Cleveland Cavaliers | Plus/Minus: -26 in 28 Minuten in Spiel 4 der NBA Finals 2018 gegen die Golden State Warriors (85:108) © getty 9/27 Platz 17: GERORGE HILL | Team: Cleveland Cavaliers | Plus/Minus: -26 in 25 Minuten in Spiel 4 der NBA Finals 2018 gegen die Golden State Warriors (85:108) © getty 10/27 Platz 17: ANTHONY DAVIS | Team: Los Angeles Lakers | Plus/Minus: -26 in 33 Minuten in Spiel 3 der NBA Finals 2020 gegen die Miami Heat (104:115) © getty 11/27 Platz 17: KENTAVIOUS CALDWELL-POPE | Team: Los Angeles Lakers | Plus/Minus: -26 in 29 Minuten in Spiel 3 der NBA Finals 2020 gegen die Miami Heat (104:115) © getty 12/27 Platz 10: SHANDON ANDERSON | Team: Utah Jazz | Plus/Minus: -27 in 21 Minuten in Spiel 3 der NBA Finals 1998 gegen die Chicago Bulls (54:96) © getty 13/27 Platz 10: BRUCE BOWEN | Team: San Antonio Spurs | Plus/Minus: -27 in 33 Minuten in Spiel 4 der NBA Finals 2005 gegen die Detroit Pistons (71:102) © getty 14/27 Platz 10: SHAQUILLE O'NEAL | Team: Miami Heat | Plus/Minus: -27 in 28 Minuten in Spiel 2 der NBA Finals 2006 gegen die Dallas Mavericks (85:99) © getty 15/27 Platz 10: JORDAN FARMAR | Team: Los Angeles Lakers | Plus/Minus: -27 in 26 Minuten in Spiel 6 der NBA Finals 2008 gegen die Boston Celtics (92:131) © getty 16/27 Platz 10: TONY PARKER | Team: San Antonio Spurs | Plus/Minus: -27 in 33 Minuten in Spiel 2 der NBA Finals 2013 gegen die Miami Heat (84:103) © getty 17/27 Platz 10: J.R. SMITH | Team: Cleveland Cavaliers | Plus/Minus: -27 in 28 Minuten in Spiel 4 der NBA Finals 2015 gegen die Golden State Warriors (82:103) © getty 18/27 Platz 10: KLAY THOMPSON | Team: Golden State Warriors | Plus/Minus: -27 in 31 Minuten in Spiel 3 der NBA Finals 2016 gegen die Cleveland Cavaliers (90:120) © getty 19/27 Platz 7: JASON TERRY | Team: Dallas Mavericks | Plus/Minus: -28 in 33 Minuten in Spiel 4 der NBA Finals 2006 gegen die Miami Heat (74:98) © getty 20/27 Platz 7: PAU GASOL | Team: Los Angeles Lakers | Plus/Minus: -28 in 32 Minuten in Spiel 6 der NBA Finals 2008 gegen die Boston Celtics (92:131) © getty 21/27 Platz 7: GARY NEAL | Team: San Antonio Spurs | Plus/Minus: -28 in 22 Minuten in Spiel 2 der NBA Finals 2013 gegen die Miami Heat (84:103) © getty 22/27 Platz 6: DWYANE WADE | Team: Miami Heat | Plus/Minus: -29 in 34 Minuten in Spiel 3 der NBA Finals 2013 gegen die San Antonio Spurs (77:113) © getty 23/27 Platz 5: LEBRON JAMES | Team: Miami Heat | Plus/Minus: -32 in 39 Minuten in Spiel 3 der NBA Finals 2013 gegen die San Antonio Spurs (77:113) © getty 24/27 Platz 4: LAMAR ODOM | Team: Los Angeles Lakers | Plus/Minus: -34 in 40 Minuten in Spiel 6 der NBA Finals 2008 gegen die Boston Celtics (92:131) © getty 25/27 Platz 2: TYLER HERRO | Team: Miami Heat | Plus/Minus: -35 in 30 Minuten in Spiel 1 der NBA Finals 2020 gegen die Los Angeles Lakers (98:116) © getty 26/27 Platz 2: KOBE BRYANT | Team: Los Angeles Lakers | Plus/Minus: -35 in 43 Minuten in Spiel 6 der NBA Finals 2008 gegen die Boston Celtics (92:131) © getty 27/27 Platz 1: JAYSON TATUM | Team: Boston Celtics | Plus/Minus: -36 in 34 Minuten in Spiel 2 der NBA Finals 2022 gegen die Golden State Warriors (88:107)

Boston Celtics: Robert Williams fraglich für Spiel 3

Der Einsatz von Celtics-Center Robert Williams III in Spiel 3 ist fraglich, der 24-Jährige hat weiterhin mit Kniebeschwerden zu kämpfen.

"Ich bin derzeit nicht so explosiv, wie ich es sonst bin. Ich versuche das durch mehr Physis und bessere Technik wettzumachen", erklärte er nach dem Training am Dienstag.

In Spiel 2 war zu sehen, dass er in seiner Beweglichkeit eingeschränkt war, was die Warriors gnadenlos ausnutzten, um ihn zu attackieren. In der Folge stand er auch nur 14 Minuten auf dem Platz, in denen er lediglich 2 Punkte, 2 Rebounds und 2 Blocks auflegte.

© getty Robert Williams ist fraglich für Spiel 3.

Boston Celtics: Smart reagiert auf Green-Ankündigung

Marcus Smart hat nach den Ankündigungen von Draymond Green, noch physischer sein zu wollen, erklärt, dass sein Team in Spiel 3 Ähnliches vorhabe. "Ich meine, man bekämpft Feuer mit Feuer, richtig? Er kommt hierher und denkt, er kann hier physischer auftreten, aber das ist unser Haus und wir werden es verteidigen."

"Wie es jeder Kämpfer sagen würde, wenn du so eine Abreibung bekommen hast, gibt es nur einen Weg, darauf zu antworten. Und wenn du dafür nicht bereit bist, hast du nichts auf dieser großen Bühne zu suchen", sagte Smart.

Das Ziel des Teams sei es, um jeden Preis alles für den Sieg zu geben. "Das ist unser Mindset, jetzt müssen wir es nur noch in die Tat umsetzen", führte er aus.

NBA Finals - Warriors vs. Celtics: Die Serie im Überblick (1-1)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 108:120 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 107:88 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 5 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics - 6* 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics -

*falls nötig