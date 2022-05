NBA News: Los Angeles Lakers verpflichten Darvin Ham als neuen Head Coach

Die Los Angeles Lakers haben Medienberichten zufolge einen neuen Coach. Darvin Ham soll der Nachfolger des entlassenen Frank Vogel werden.

Das berichtet Adrian Wojnarowksi von ESPN. Ham, der seit 2018 als Assistant Coach bei den Milwaukee Bucks unter Head Coach Mike Budenholzer arbeitete, wird gemäß Shams Charania (The Athletic) einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Der 48-Jährige setzte sich letztlich gegen Kenny Atkinson (Assistant Coach Warriors) und Terry Stotts (zuletzt Portland Trail Blazers) durch.

Laut Woj führten die Lakers am gestrigen Donnerstag noch ein Gespräch mit Ham, einen Tag später folgte das Angebot, welches Ham, der zwischen 1996 und 2005 417 Spiele in der NBA absolvierte und mit Detroit 2004 einen Titel gewann, annahm. LeBron James hieß den neuen Coach der Lakers bereits willkommen. Hams wichtigste Aufgabe wird es sein, Russell Westbrook besser in das Team zu integrieren, Vorgänger Vogel schaffte das nach dem Geschmack der Offiziellen der Lakers nicht.

Als Assistant Coach war Ham seit 2011 aktiv, zunächst bei den Lakers, wo er für die Spielerentwicklung zuständig war und unter anderem mit Kobe Bryant, Pau Gasol oder Dwight Howard zusammenarbeitete. 2013 wechselte Ham dann in den Coaching Staff von Budenholzer nach Atlanta. 2021 gewann Ham als Assistant bei den Milwaukee Bucks seinen ersten Titel als Coach.

Der Coaching Tree von Budenholzer wächst damit weiter. Ham ist bereits der vierte Assistant Coach des 52-Jährigen, der einen Job als Head Coach bekommt. Vor Ham gelang dies bereits Quin Snyder (Utah Jazz), Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies) und Atkinson (Brooklyn Nets).

Ham folgt damit auf Vogel, der drei Jahre lang die Geschicke der Lakers leitete und die Franchise zum Titel 2020 führte. Im April dieses Jahres wurde Vogel aber nach einer enttäuschenden 33-49-Saison gefeuert.

Los Angeles Lakers: Die Coaches der vergangenen Jahre

Jahre Coach 2005-2011 Phil Jackson 2011-2012 Mike Brown 2012-2014 Mike D'Antoni 2014-2016 Byron Scott 2016-2019 Luke Walton 2019-2022 Frank Vogel 2022- Darvin Ham