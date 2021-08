NBA News: Knicks-Center Nerlens Noel verklagt Berateragentur von Rich Paul

Nerlens Noel hat eine Klage gegen Rich Paul und dessen Berateragentur Klutch Sports eingereicht, in der der Knicks-Center behauptet, von 2017 bis 2020 58 Millionen Dollar an potenziellem Gehalt verloren zu haben. In diesen Jahren war der gute Kumpel von LeBron James sein Berater.

Klutch dagegen habe vor Kurzem eine Beschwerde bei den Spielergewerkschaft NBPA eingereicht, dass Noel der Agentur noch 200.000 Dollar Provision für den Einjahresvertrag bei den Knicks schulde, den Noel 2020 unterschrieben hatte. Dies geht aus einem Bericht von ESPN hervor. Ursprünglich hatte Darren Heitner von SportsAgentBlog.com als erstes von der Klage gegen Klutch berichtet.

Noel behauptet in seiner Klage, dass er im Jahr 2017 auf einer Geburtstagsparty von Klutch-Klient Ben Simmons von Rich Paul überredet wurde, seinen ehemaligen Agenten Happy Walters zu feuern und sich Pauls Agentur anzuschließen. Letzterer habe den heute 27-Jährige überzeugen wollen, er sei ein "100-Mio.-Dollar-Mann".

Paul soll Noel versprochen haben, ihm einen solchen Vertrag einzufädeln. Kurz darauf verließ Noel seinen bisherigen Agenten Walters und unterschrieb bei Klutch Sports. Die Berateragentur soll daraufhin Noel geraten haben, ein Angebot über vier Jahre und 70 Mio. Dollar der Dallas Mavericks abzulehnen und stattdessen das Qualifying Offer für ein Jahr und 4,1 Mio. zu unterschreiben.

Nach einer von Verletzungen geplagten Saison erhielt der Nr.6-Pick des Draft 2013 allerdings im darauffolgenden Sommer keine lukrativen Angebote mehr. Noel schloss sich schließlich den Thunder für zwei Jahre und 3,75 Mio. an, bevor er 2020 für ein Jahr und 5 Mio. bei den Knicks unterschrieb. Dort konnte er seinen Wert auf dem Court wieder unter Beweis stellen, in der Free Agency 2021 erhielt er einen Dreijahresvertrag über 27,7 Mio.

NBA: Diese Stars stehen bei Klutch Sports unter Vertrag © getty 1/28 Rich Paul ist nicht nur ein Freund von LeBron James aus Jugendzeiten. Er ist auch der Gründer von Klutch Sports, einer Beraterfirma. SPOX zeigt, welche Klienten der LeBron-Buddy unter Vertrag hat. © getty 2/28 Neuestes Mitglied von Klutch Sports ist Jalen Lecque, das gab der Guard von den Phoenix Suns auf seinem Instagram-Account bekannt. © getty 3/28 Seit September 2020 ist auch Pelicans-Guard Lonzo Ball bei Klutch. Zuvor stand er bei Creative Arts Agency und Roc Nation unter Vertrag. "Es war eine einfache Entscheidung und der richtige Zeitpunkt dafür", erklärte er gegenüber ESPN. © getty 4/28 Der bekannteste Spieler bei Klutch ist natürlich LeBron James in Diensten der Los Angeles Lakers. © getty 5/28 Seit dem Sommer 2018 wird Anthony Davis von Klutch vertreten. Wohl nicht ganz zufällig forderte The Unibrow Ende Januar 2019 einen Trade von den Pelicans. Im Sommer folgte schließlich der Wechsel zu den Lakers und LeBron. © getty 6/28 Auch Draymond Green gehört zur Klutch-Sports-Familie. Im Sommer 2019 unterschrieb er eine lukrative Vertragsverlängerung bei den Warriors. Das sind aber nicht die einzigen namhaften NBA-Stars bei Klutch Sports. © imago images / ZUMA Press 7/28 Trae Young (Atlanta Hawks) © getty 8/28 Ben Simmons (Philadelphia 76ers) © getty 9/28 John Wall (Washington Wizards) © getty 10/28 Eric Bledsoe (Milwaukee Bucks) © getty 11/28 Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers) © imago images / ZUMA Wire 12/28 Markieff Morris (Los Angeles Lakers) © getty 13/28 Nerlens Noel (Thunder) © getty 14/28 Miles Bridges (Charlotte Hornets) © getty 15/28 Dejounte Murray (San Antonio Spurs) © getty 16/28 Kentavious Caldwell-Pope (Los Angeles Lakers) © getty 17/28 Cory Joseph (Sacramento Kings) © getty 18/28 Ben McLemore (Houston Rockets) © getty 19/28 J.R. Smith (derzeit ohne Team) © imago images / Agencia EFE 20/28 Trey Lyles (San Antonio Spurs) © getty 21/28 Terrance Ferguson (Oklahoma City Thunder) © imago images / Icon SMI 22/28 Dion Waiters (Los Angeles Lakers) © imago images / ZUMA Press 23/28 Malik Beasley (Minnesota Timberwolves) © imago images / ZUMA Press 24/28 Jordan Clarkson (Utah Jazz). © getty 25/28 Montrezl Harrell (L.A. Clippers) © getty 26/28 Jusuf Nurkic (Portland Trail Blazers) © getty 27/28 Auch bei den jüngeren Spielern streckt Paul bereits seine Fühler aus. So repräsentiert er beispielsweise Talent Darius Bazley, der 2019 an Position 23 von den Thunder gedraftet wurde. © getty 28/28 Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Nerlens Noel: Neuer lukrativer Vertrag bei den Knicks

Weiter heißt es in der Klage, dass Klutch Sports kaum Ideen präsentierte hätte, wie er nach seiner von Verletzungen gebeutelten Saison einen längerfristigen Vertrag bekommen könnte. Den Deal mit den Thunder sollen vor allem die damaligen OKC-Stars Russell Westbrook und Paul George orchestriert haben. Wie Noel später erfahren haben will, sollen die Sixers, Clippers und Rockets vergeblich versucht haben, Klutch Sports bezüglich eines Vertragsangebots zu kontaktieren.

Im Dezember 2020 verließ der Center schließlich Klutch Sports. In der abgelaufenen Saison überzeugte der 2,11-Meter-Mann in 41 Partien als Starter für die Knicks mit guter Defense und 5,1 Punkten, 6,4 Rebounds sowie 2,2 Blocks pro Partie. Sein neuer Vertrag im Big Apple wurde von seinem neuen Agenten George Langberg ausgehandelt.