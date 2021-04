NBA-News: L.A. Clippers nehmen Center DeMarcus Cousins bis Saisonende unter Vertrag

Die L.A. Clippers haben Center DeMarcus Cousins mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet. Das bestätigte die Franchise am Montag. Der 30-Jährige hatte sich im Rahmen mehrerer Zehntagesverträge mit soliden Leistungen für eine Festanstellung bei den Clippers beworben.

Am vergangenen Sonntag lief der zweite Zehntagesvertrag, den Cousins von den Clippers erhalten hatte, aus. Den ersten hatte er bereits am 5. April unterzeichnet. Mehr als zwei Zehntagesverträge darf ein Team einem Spieler innerhalb von einer Saison allerdings nicht anbieten, von daher musste L.A. Cousins entweder ziehen lassen oder bis Saisonende unter Vertrag nehmen.

Die Clippers entschieden sich für letzteres. Zwar spielt der Center keine allzu große Rolle in der Rotation, dennoch lieferte er in seinen acht Einsätzen für die Clippers zusätzliche Tiefe auf der Fünf - vor allem, da Serge Ibaka derzeit mit Rückenproblemen ausfällt.

"Sobald er die Plays und Sets gelernt hat und verstanden hat, was wir in der Defense vorhaben, kann er uns definitiv helfen", sagte Coach Tyronn Lue am Sonntag. "Wir haben noch einen Monat, bevor die Playoffs starten. Er hat also noch einen Monat, um unser System zu verstehen. Das wird uns so viel besser machen."

Cousins, der die Saison bei den Houston Rockets begann, im Februar allerdings entlassen wurde, stand in seinen bisherigen acht Einsätzen für die Clippers im Schnitt 11,5 Minuten pro Partie auf dem Parkett. Dabei legte der vierfache All-Star 6,3 Punkte und 4,5 Rebounds bei 48,8 Prozent aus dem Feld auf. Unter seinem neuen Vertrag wird er bis Saisonende wohl noch knapp 369.000 Dollar verdienen.