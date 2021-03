NBA News: OKC Thunder ziehen Al Horford bis Saisonende aus dem Verkehr

Al Horford wird für den Rest der Saison nicht mehr für die OKC Thunder zum Einsatz kommen. Dies gab die Franchise am Samstag bekannt.

Der 34-Jährige kann weiter mit dem Team trainieren, für die restlichen Partien der Saison wird er jedoch nicht mehr Teil des Kaders sein, da die Thunder die Spielzeit an die jüngeren Akteure geben wollen. Die Talententwicklung soll im Fokus stehen.

"Wir haben mit Al schon als er in der Offseason Teil des Teams wurde darüber geredet, wie er uns auf viele verschiedene Arten bei unserem nötigen Übergang helfen kann", sagte General Manager Sam Presti in einem Statement. "Seit Tag eins ist er hier professionell aufgetreten und hat einen großen Einfluss auf und neben dem Court."

Horford war per Trade aus Philadelphia gekommen, die Thunder stecken jedoch im Rebuild und brauchten seine Dienste daher nur bedingt. Horfords Vertrag hat es in dieser Saison jedoch nicht möglich gemacht, einen weiteren Trade für ihn zu finden. Nach dieser Spielzeit stehen ihm immer noch 53 Mio. Dollar über zwei Jahre zu, ein Buyout kommt daher auch nicht in Frage.

Stattdessen soll in der Offseason erneut versucht werden, ein anderes Team für Horford zu finden. Dies hat Presti dem fünfmaligen All-Star ESPN zufolge versprochen. Durch das Aussitzen soll auch verhindert werden, dass er sich im weiteren Saisonverlauf noch verletzt. Horford kam für OKC bisher auf 14,2 Punkte, 6,7 Rebounds und 3,4 Assists im Schnitt.

Die Thunder haben bisher positiv überrascht, nun richtet sich der Fokus aber wohl vermehrt nach unten, nachdem auch schon Shai Gilgeous-Alexander mit Plantar Fasciitis länger ausfällt.