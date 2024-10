World Series in der MLB: 700-Millionen-Dollar-Mann Shohei Ohtani und Aaron Judge überstrahlen das Traumfinale zwischen den Dodgers und den Yankees

Dogers investierten 1,3 Milliarden Dollar in neue Verträge

Es ist ein Traumfinale. Ohtani, als Werfer und Schlagmann gleichermaßen herausragend, in diesem Jahr wegen einer Wurfarm-Verletzung aber nur als "Batter" einsatzbereit, trifft auf Aaron Judge, bis 2031 mit 40 Millionen Dollar pro Jahr entlohnt. Beide haben eine Riesensaison hinter sich. Und: Dodgers gegen Yankees ist der Klassiker schlechthin, zum zwölften Mal seit 1903 spielen sie den Titel unter sich aus, Rekord. 1981 trafen beide Teams zuletzt aufeinander, die Dodgers gewannen.

Was die Rivalität zusätzlich auflädt: Die 1883 gegründeten Dodgers stammen aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn, ihr Spitzname weist darauf hin, dass ihre Fans auf dem Weg ins Stadion den Straßenbahnen ausweichen ("dodge") mussten. Sie waren beliebt, bei ihnen spielte die Ikone Jackie Robinson, erster Schwarzer in der MLB, aber die World Series gewannen sie erst 1955 - im elften Versuch und im sechsten Duell mit den Yankees. 1958 zogen die Dodgers nach Los Angeles um.

Die Yankees blieben, wo sie waren: im New Yorker Stadtteil Bronx. Sie hatten schillernde Stars wie Joe DiMaggio, der später Marilyn Monroe heiratete, und mehr Geld als alle anderen, weshalb sie sich stets die besten Spieler leisteten - und zum "evil empire" wurden. Die World Series gewannen die Yankees 27-mal, zuletzt aber vor 15 Jahren.

Die Dodgers investierten im Winter 1,3 Milliarden Dollar in neue Verträge, um ihren ersten "echten" Titel seit 1988 zu holen (die Meisterschaft 2020 gilt wegen der Corona-Einschränkungen als minderwertig). Eine Garantie für den siebten Triumph ist das freilich nicht, schon gar nicht gegen die Yankees: Von ihren elf Duellen um die "Commissioner's Trophy" gewannen die Dodgers nur drei.

Allerdings: Diesmal haben sie Ohtani. "Seine Saison", schrieb die Japan Times, gleiche "einem Hollywood-Film". Fehlt dem Blockbuster noch das Happy End.