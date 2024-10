Walk-Off Grand Slam! Freddie Freeman schreibt zum Auftakt der World Series Baseball-Geschichte

World Series: Freddie Freeman feiert Sieg mit Sohn und Vater

Entsprechend gelöst war Freeman nach dem Sieg: "Ich spiele dieses Spiel schon lange, und in diesen Momenten mitzuwirken, davon träumt man, selbst wenn man 35 ist und seit 15 Jahren in der Liga spielt. Die letzten paar Monate waren hart, aber zu Hause lief es so gut - Max geht es großartig", sagte Freeman.

Nachdem er seinen Walk-off mit seinen Teamkollegen gefeiert hatte, sprintete Freeman zu den Sitzen hinter der Home Plate, um den Moment mit seinem Vater zu teilen. "Er hat mir seit ich denken kann beim Schlagtraining geholfen", sagte Freeman. "Mein Schwung ist ihm zu verdanken. Ich bin, wer ich bin, wegen ihm."

Bereits am Samstag steht ebenfalls in Los Angeles das zweite Spiel an. Bis zum Titelgewinn sind vier Siege nötig.

700-Millionen-Dollar-Mann Shohei Ohtani und Aaron Judge überstrahlen das Traumfinale