"Größe, Mut, Entschlossenheit": Trauer um US-Sport-Legende

"Die Major League Baseball spricht der Familie, seinen Freunden und den Fans aus seiner Heimatstadt Cincinnati, Philadelphia und darüber hinaus, die seine Größe, seinen Mut und seine Entschlossenheit auf dem Spielfeld bewunderten, ihr tiefstes Beileid aus. Möge er in Frieden ruhen", teilte die MLB in einer Erklärung mit.

Rose absolvierte in der Liga 3562 Spiele, hatte 4256 Hits, stand 15.890 Mal am Schlagmal - alles Rekorde. Geboren in Cincinnati wurde der In- und Outfielder zur Nummer eins der Reds in vielen Statistiken, unter anderem bei Einsätzen (2722) und Hits (3358). Rose begann in Cincinnati und spielte insgesamt 24 Jahre (1963 bis 1986) in der MLB, nach Stationen bei den Philadelphia Phillies und den Montreal Expos kehrte er 1984 zu den Reds zurück.