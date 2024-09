"Zur Hölle mit ihnen": Auch Hollywood-Superstar Tom Hanks trauert um die A's

© getty

Vor 18 Monaten hatte Fisher einen Deal platzen lassen, der den A's ein neues Stadion in Oakland gebracht hätte. Wie so viele Besitzer von Franchises wollte er am liebsten nichts bezahlen. Die Stadt ging an die Schmerzgrenze, aber nicht darüber hinaus. Das kam Fisher gerade recht. Er verkündete den Umzug - ebenfalls nach Las Vegas. Dort will er bis 2028 ein Stadion bauen lassen, die Finanzierung aber ist nicht gesichert. Ob die A's dort jemals spielen werden? Fraglich.

Und so beginnt nun eine Reise nach Absurdistan. Die A's werden zunächst ins rund 135 Kilometer entfernte Sacramento umziehen und sich den dortigen Ballpark mit den River Cats teilen - einem Farmteam ausgerechnet des großen Rivalen San Francisco Giants, der in der kalifornischen Hauptstadt eine weitaus größere Anhängerschaft hat als die A's. Das Stadion bietet nicht einmal 15.000 Plätze und ist untauglich für eine Mannschaft der Major League Baseball (MLB).