"Das ist etwas, das ich sehr lange in Erinnerung behalten werde": Dodgers-Superstar Shohei Ohtani stellt neuen Fabelrekord auf

Japan, die Heimat Ohtanis, stand am Freitag Kopf. In den Sozialen Medien wurde der 30-Jährige gefeiert, Zeitungen druckten Sonderausgaben, die Morgennachrichten berichteten ausführlich. "Wir möchten ihm aus tiefstem Herzen gratulieren", sagte der oberste Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi gegenüber Reportern in Tokio: "Wir hoffen aufrichtig, dass Herr Ohtani, der bereits eine Leistung nach der anderen vollbracht und eine neue Ära eingeleitet hat, weiter Erfolg haben wird."

Der Erfolg gegen die Marlins sicherte den Dodgers einen Postseason-Platz - ein Novum für Ohtani, der noch nie die Playoffs erreichte, obwohl er während seiner Zeit bei den Los Angeles Angels zweimal als wertvollster Spieler der American League ausgezeichnet wurde.