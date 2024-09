"Ich hasse es, das zu sagen": Kann NFL-Star Tua Tagovailoa seine Karriere retten?

© getty

Tagovailoa: Können Neurologen helfen?

Also lieber aufhören? Tagovailoa hat sich die Frage im Vorjahr schon selbst gestellt. "Eine Zeit lang habe ich das in Erwägung gezogen. Ich habe mich mit meiner Familie zusammengesetzt", sagte der NFL-Star im April 2023. Aber er liebe eben den Football, "wenn das nicht so wäre, hätte ich schon lange aufgehört."

Im Kampf um die Fortsetzung seiner Karriere will er nun offenbar Hilfe bei Neurologen suchen. Wie ESPN berichtet, wird der Quarterback Anfang der neuen Woche Spezialisten zu Unterredungen treffen.

Der frühere NFL-Star J.J. Watt kritisierte derweil in der laufenden Diskussion eine "Doppelmoral. Jeder möchte moderne Gladiatoren sehen, aber niemand will die Schuld auf sich nehmen, die damit einhergeht."