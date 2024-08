"Momente für immer": Deutsche Kanuten im Medaillenrausch - Brendel fällt ab

Brendel erlebte kurz danach auf seiner Paradestrecke über 1000 m eine Enttäuschung. Nach ordentlichem Start wurde der langjährige Dominator Achter und Letzter im Finale - in seinem vielleicht letzten großen Rennen. "Das ist ein ernüchterndes Ergebnis, da muss ich erstmal mit klarkommen", sagte der 36-Jährige: "Ich hatte in London und Rio faire Bedingungen, da hat es gepasst. In Tokio und Paris leider nicht."

In London hatte Brendel 2012 erstmals Gold im Einer geholt, vier Jahre später krönte er sich im Einer sowie im Zweier zum Olympiasieger. 2021 in Tokio schied er nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Zweier über seine Paradestrecke im Halbfinale aus. Das ernüchternde Finale von Paris dürfte der letzte Auftritt für Brendel auf der Olympia-Bühne gewesen sein. Er wolle "ganz in Ruhe" über seine Zukunft entscheiden, sagte der Potsdamer.

Ein Drama spielte sich auch im Kajak-Zweier der Frauen ab - jedoch mit Happy End. Das Zielfoto musste entscheiden, und Paszek kauerte in den bangen Minuten des Wartens völlig aufgelöst neben ihrer Teamkollegin Jule Hake auf dem Bootssteg, ehe die Erlösung folgte. Die Jury stufte das deutsche Boot gemeinsam mit den Ungarinnen Noemi Pupp und Sara Fojt auf Rang drei ein und vergab zweimal Bronze. "Das war unglaublich, Wahnsinn", sagte Paszek, für die sich das Warten "wie ein paar Stunden" angefühlt hatte: "Solche Momente bleiben für immer."

Hake und Paszek hatten am Donnerstag im Kajak-Vierer bereits Silber gewonnen. Damit übertrafen die deutschen Rennsport-Kanuten bereits vor dem Schlusstag der Wettkämpfe die drei Medaillen aus Tokio. Auch im Kajak-Einer hatten sie in den Vorläufen einen guten Eindruck hinterlassen. Am Samstag könnten weitere Erfolge die starke Bilanz veredeln.