Keine Olympia-Teilnahme in Paris: Kylian Mbappé erhält keine Freigabe von Real Madrid

Der 25-Jährige hätte liebend gerne am Turnier in seiner Heimatstadt teilgenommen und auch Henry hätte ihn natürlich gerne dabei gehabt, doch allem Anschein nach hat Real Madrid nun sein Mitwirken verhindert.

Mbappé wird in Kürze seinen ablösefreien Wechsel zu den Königlichen bekanntgeben. Sein neuer Arbeitgeber war Medienberichten zufolge strikt gegen eine Olympia-Teilnahme Mbappés, da dieser dann einen Großteil der Saisonvorbereitung bei seinem neuen Klub verpassen würde und es außerdem noch das Verletzungsrisiko gab.

Mit Warren Zaire-Emery von Paris Saint-Germain steht nur ein Spieler in Frankreichs Olympia-Aufgebot, der auch zuvor an der Europameisterschaft in Deutschland teilnimmt.

In Paris treten, wie bei Olympia üblich, U23-Teams gegeneinander an, die allerdings durch wenige ältere Spieler verstärkt werden dürfen. Mbappé wäre solch ein Spieler gewesen, stattdessen nominierte Henry nun Alexandre Lacazette (Lyon) und den Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) für diese Rollen.

Aus der Bundesliga sind mit Manu Koné (Gladbach), Castello Lukeba (Leipzig), Kiliann Sildillia (Freiburg), Enzo Millot (Stuttgart) und Mathys Tel (Bayern München) gleich fünf Spieler mit dabei.