"Fühlt sich gerade sehr schwierig an": Nach Spott und Häme bei den Olympischen Spielen in Paris - Breakerin "Raygun" beendet Karriere

Die 37-jährige Australierin beendet ihre Karriere als Breakerin. Das erklärte Gunn in einem Interview mit dem australischen Radiosender 2DayFm.

"Ich breake noch, aber ich nehme nicht mehr an Wettbewerben teil und werde das auch nicht tun", sagte Gunn: "Ich wollte eigentlich weitermachen, aber die Vorstellung, an einem Battle teilzunehmen fühlt sich gerade sehr schwierig an."

Es wäre mit dem öffentlichen Fokus "einfach nicht mehr dasselbe und würde sich nicht mehr so anfühlen wie früher", führte Gunn aus: "Tanzen macht eigentlich so viel Spaß und Menschen sollten sich nicht doof fühlen, wenn sie auf der Tanzfläche sind."