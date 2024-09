Paralympics, Tag 4: Tanja Scholz und Josia Topf holen erste Goldmedaillen für Team Deutschland

Tanja Scholz und Josia Topf sind am vierten Wettkampftag der Paralympischen Spiele zu den ersten deutschen Goldmedaillen geschwommen. Zunächst gewann Scholz in der Startklasse SM4 über die 150 m Lagen in 2:51:31 Minuten und erlöste mit ihrem größten Karriereerfolg die gesamte deutsche Mannschaft in Paris. Elf Minuten später legte Topf eine weitere Goldmedaille für die deutschen Schwimmer nach.

