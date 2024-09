"Enttäuschungen" und Goldarmut: Team D trotz Hiltrop-Sieg mit mäßiger Halbzeitbilanz

Bei ihren letzten Paralympics brachte Sprinterin Bensusan zum Höhepunkt ihre Saisonbestleistung. 26,77 Sekunden reichten in der Startklasse T64 zu Bronze und ihrer sechsten Paralympicsmedaille. Zuvor war sie in Rio und Tokio fünfmal Zweite geworden.

In der von Quade ohnehin gelobten Tischtennis-Mannschaft setzten Thomas Schmidberger und Juliane Wolf die nächsten Glanzpunkte. Schmidberger, wie Wolf Silbermedaillengewinner im Doppel, benötigte für sein 3:0 im Viertelfinale der Einzel-Startklasse MS3 über den Franzosen Florian Merrien lediglich 14 Minuten. Wenig später stieß auch Wolf nach dem 3:1 über die Ungarin Zsofia Arloy in der Klasse WS8 in die Vorschlussrunde vor.

Auch die deutschen Rollstuhlbasketballer gehören nach ihrem Einzug ins Halbfinale zu den positiven Erscheinungen in Paris. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Engel bezwang Angstgegner Spanien dank einer starken Defensivleistung mit 57:49 (26:19).

Es soll nur eine von vielen Medaillen in der "zweiten Halbzeit" der Paralympics werden. Auf dem Rad, im Kanu, im Schwimmen und in der Leichtathletik erhoffe man sich "wirklich noch was", so Quade. Damit ein weiteres historisch-schlechtes Abschneiden doch noch verhindert werden kann.