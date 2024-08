Historischer Olympiasieg: Wunderkind Darja Varfolomeev schwebt zu Gold

© getty

"Olympia ist etwas anderes als eine Weltmeisterschaft. Mein Ziel ist es, vier Übungen gut durchzubringen", hatte Varfolomeev im Vorfeld gesagt. Wenige Stunden zuvor hatten ihre Teamkolleginnen ohne sie das Finale in der Gruppe verpasst. Der Einzel-Endkampf aber gelang aus deutscher Sicht - und wie!

Zu italienischen Rockklängen der Band Maneskin zeigte zunächst die aktuelle Mehrkampf-Meisterin Margarita Kolosov eine fehlerfreie Übung am Reifen und quittierte diese mit dem Heavy-Metal-Gruß. Die Halle rocken, das wollte auch Varfolomeev. Am Vortag noch hatte die Athletin vom TSV Schmiden in der Qualifikation am Reifen gepatzt, nun legte sie eine akrobatische Meisterleistung hin. 36,300 Punkte bedeuteten Rang eins nach dem ersten Durchlauf des zehnköpfigen Teilnehmerinnenfeldes.

Am Ball gelang Kolosov eine weitere glänzende Darbietung, doch Varfolomeev übertrumpfte die 20-Jährige vor rund 8000 Zuschauern erneut deutlich: Mit einer atemberaubenden Ausdrucksstärke brachte sie ihre Trainerin zum Strahlen.

Gold rückte nun in greifbare Nähe. Die Last auf ihren Schultern aber schien noch immer Tonnen zu wiegen. Nach ihren Übungen sank Varfolomeev auf der Wartebank förmlich in sich zusammen.