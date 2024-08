Traumfinale um Gold: Novak Djokovic folgt Carlos Alcaraz ins Endspiel von Roland Garros

Nach Jordi Arrese in Barcelona in 1992, Sergi Bruguera in Atlanta 1996 und Nadal, der 2008 in Peking Gold gewann, ist Alcaraz der vierte Spanier im olympischen Einzelfinale. Dort kann sich der 21-Jährige zum jüngsten Champion seit der Rückkehr des Sports ins olympische Programm 1988 in Seoul krönen. "Das Finale wird ein sehr besonderer Moment in meinem Leben und meiner Karriere", sagte Alcaraz.

Djokovic, der Musetti auch im Halbfinale von Wimbledon besiegt hatte, würde mit einem Olympiasieg als erst zweiter Spieler nach Andre Agassi alle großen Einzelerfolge geholt haben: Platz eins der Weltrangliste, Siege bei den vier Grands-Slam-Turnieren, Sieg bei den ATP-Finals, Gold bei Olympia. Roger Federer gewann Olympia-Gold nur im Doppel, Nadal nie die ATP-Finals.