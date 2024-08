Spaziergang zum Auftakt: Tischtennis-Männer um Timo Boll im Viertelfinale

Boll bei seinem ersten Einsatz in Paris und Europameister Dang Qiu, im Einzel bereits in der zweiten Runde gescheitert, brachten das deutschen Team im Doppel gegen Eugene Wang/Jeremy Hazin mit einem insgesamt souveränen 3:1 (11:5, 8:11, 11:8, 11:5) in Führung. Auch in den Einzeln ließ die Auswahl von Bundestrainer Jörg Roßkopf gegen den Weltranglisten-22. Kanada nichts anbrennen.

Ovtcharov, der im Achtelfinale des Einzelwettbewerbs dramatisch am französischen Shootingstar Felix Lebrun gescheitert war, wackelte gegen Edward Ly beim 3:1 (11:4, 9:11, 11:6, 11:5) nur kurz, Boll machte dann mit einem 3:0 (11:8, 11:5, 12:10) gegen Wang, Nummer 106 der Weltrangliste, bereits alles klar.