Sieg über die Olympiasieger! Ehlers/Wickler stürmen ins Beach-Finale: "Jetzt gehen wir auf Gold"

Nils Ehlers sank auf die Knie und schlug ungläubig die Hände vors Gesicht, Clemens Wickler warf seine Kappe in den Sand. Dann kugelten die beiden Beachvolleyballer über das Spielfeld, drehten sich auf den Rücken und strecken alle Viere von sich vor Glück. Nach ein paar nervenzerfetzenden Sekunden und Videobeweis war klar: Das bislang unbezwingbare Deutsche Duo spielt am Samstag bei den Olympischen Spielen um Gold.

"Wir haben uns drei Jahre lang den Arsch aufgerissen, das fühlt sich jetzt richtig gut an", sagte Wickler nach dem packenden 2:1 (21:13, 17:21, 15:13) im Halbfinale gegen die Norweger Anders Mol und Christian Sörum - die beiden sind immerhin die Olympiasieger von 2021. Ehlers standen überwältigt von seinen Gefühlen die Tränen in den Augen, als er sagte: "Es ist so emotional. Das ist ein Traum der in Erfüllung geht. Es ist unfassbar. Jetzt gehen wir auf Gold."

Zwölf Jahre nach dem goldenen Triumph von Julius Brink und Jonas Reckermann in London können die deutschen Beachvolleyballer auf ihre nächste Sternstunde auf der größten Bühne des Sports hoffen. Im Finale treffen die bislang in Paris unbesiegten Weltranglistendritten auf die Weltranglistenersten David Ahman/Jonatan Hellvig aus Schweden oder die Katarer Cherif Younousse/Ahmed Tijan.

"Wir sind richtig stolz, zwei weitere Spiele in diesem Hexenkessel spielen zu dürfen", hatte Ehlers nach dem Halbfinaleinzug am Dienstag gegen die Niederländer Stefan Boermans und Yorick de Groot gesagt. Wickler ergänzte selbstbewusst: "Es ist die falsche Herangehensweise, von Platz vier auszugehen. Von daher hauen wir alles rein und probieren, um die Medaillen zu spielen."