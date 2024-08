Sieg gegen Großbritannien: Deutsche Hockey-Männer als Gruppensieger ins Viertelfinale

Christopher Rühr (19./25., Siebenmeter) erzielte die Treffer für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die sich damit für die Pleite gegen die Briten im EM-Halbfinale 2023 revanchierte (4:5 n.P.). Gareth Furlong (49.) war für Großbritannien erfolgreich.

Mit vier Siegen und einer Niederlage auf dem Konto zogen die deutschen Hockey-Männer in der Tabelle der Gruppe A an Mitfavorit Niederlande vorbei und treffen in der Runde der besten Acht am Sonntag nun auf den Vierten der Gruppe B Argentinien.

Deutschland peilt in Paris die fünfte Goldmedaille nach 1972, 1992, 2008 und 2012 an. Bei den vergangenen Sommerspielen 2021 in Tokio hatte sich das DHB-Team mit dem vierten Platz zufriedengeben müssen.

Am Vormittag hatten sich auch die Hockey-Frauen vorzeitig mit einem 4:2 gegen China für das Viertelfinale qualifiziert. Für die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg geht es am Samstag (19.45 Uhr) im letzten Gruppenspiel noch gegen den EM-Zweiten Belgien um die Platzierung.