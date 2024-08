"Mit Spikes lässt sich kein Geld verdienen": Noah Lyles will es wie Michael Jordan machen

Der 27-Jährige hatte sich in einem packenden Finale mit nur fünf Tausendstelsekunden Vorsprung auf den Jamaikaner Kishane Thompson durchgesetzt - und damit endlich das Warten der US-Fans auf einen Olympiasieger über die 100 m nach 20 Jahren beendet.

In den Sozialen Medien meldete sich Lyles, dreifacher Weltmeister von Budapest, danach mit einer emotionalen Botschaft: "Ich habe Asthma, Allergien, Legasthenie, ADS, Angstzustände und Depressionen. Aber ich sage Euch, dass das, was Ihr habt, nicht definiert, was Ihr werden könnt. Ihr könnt es auch schaffen."