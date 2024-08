"Ein bisschen zu spannend": Malaika Mihambo wendet Debakel ab

© getty

Julian Weber macht im ersten Versuch das Finale klar

Anders als Mihambo trat Vize-Europameister Julian Weber auf, der in der Speerwurf-Qualifikation einen ganz starken Eindruck hinterließ. Der Mainzer schaffte gleich in seinem ersten Versuch starke 87,76 m und machte damit den Einzug ins Finale am Donnerstag klar.

"Ich war gut drauf, das hat sehr viel Spaß gemacht", sagte Weber, der sich für das Finale vorgenommen hat, wieder "entspannt zu bleiben, locker zu bleiben - wenn ich das am Donnerstag auch wieder hinkriege, dann wäre es schon die halbe Miete".

Nach den vierten Plätzen bei Olympia 2021 in Tokio und den Weltmeisterschaften 2022 und auch 2023 soll für den Europameister von 2022 in Paris endlich die erste Medaille auf Weltniveau her. Dass seine Speere immer noch nicht in Paris angekommen sind, stört ihn nicht. "Ich kann mit allen Speeren werfen", sagte Weber cool.