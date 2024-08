"Mir geht es jetzt besser": Silbermedaillengewinnerin Malaika Mihambo gibt Entwarnung nach gesundheitlichen Problemen

"Ich bin wirklich stolz auf mich, was ich mit all dem erreicht habe", sagte Mihambo, "und ich freue mich einfach darauf, wieder völlig gesund zu sein und wieder in einer guten Form an Wettkämpfen teilzunehmen."

Auch bei der Heim-EM 2022 in München war Mihambo von Corona geschwächt angetreten, auch damals holte sie Silber und brach nach dem Wettkampf zusammen.