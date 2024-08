Magischer Abend im Stade de France: Überraschungscoups durch Sprintstaffel und Yemisi Ogunleye

Lückenkemper übergibt auf Platz eins liegend

Die deutsche Staffel hatte schon im Vorlauf, wo anstelle von Burghardt die am Freitag angeschlagene Sophia Junk am Start gewesen war, eine deutlich schnellere Zeit (42,15) als beim EM-Triumph 2022 in München (42,34) erzielt. Vor dem Finale gegen die großen Sprintnationen kündigte Mayer an, "volles Risiko" gehen zu wollen, um "mit um die Medaillen zu kämpfen" - dieser Plan ging voll auf.

Zwar war der erste Wechsel von Burghardt auf Mayer etwas wacklig. Doch dann holte Deutschland auf. Lückenkemper, die in der letzten Kurve ein ganz starkes Rennen zeigte, übergab schließlich gar als erste. Dann brachte Haase die Medaille sicher ins Ziel: "Ich bin einfach nur noch gerannt."

Zuletzt hatte die DDR 1988 mit Silber eine deutsche Medaille über die 4x100 m gewonnen.

Für die frühere Europameisterin Lückenkemper endeten die Sommerspiele in Frankreich damit mehr als versöhnlich, nachdem sie über die 100 m ihren Traum vom Finale nicht hatte erfüllen können. Der deutschen Meisterin fehlten zwei Hundertstel zur Teilnahme am Rennen um Gold. Nun flossen bei der 27-Jährigen in den Armen ihrer besten Freundin Haase die Freudentränen.