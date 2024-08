"Neunmal übergeben und Durchfall": Leonie Beck nach Freiwasserrennen in der Seine erkrankt

Auf Instagram berichtete die Doppel-Europameisterin am Samstag: "Habe mich gestern neunmal übergeben + Durchfall." Ironisch fügte die 27-Jährige, die am Donnerstag über zehn Kilometer Platz neun belegt hatte, hinzu: "Wasserqualität in der Seine ist genehmigt."

Direkt nach dem Rennen hatte sich die Doppel-Weltmeisterin von 2023 und Mitfavoritin über die extremen Bedingungen im Pariser Stadtfluss beklagt. Wegen der starken Strömung sei es für sie "eine andere Sportart" gewesen, die "nichts mit einem durchschnittlichen Freiwasserrennen zu tun" hatte.